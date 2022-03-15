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ЄС витратив понад 12 мільярдів євро на закупівлю російських енергоносіїв з початку війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Починаючи з 24 лютого країни Європейського Союзу витратили на закупівлю російського вугілля, нафти та газу 12,6 мільярда євро.

Про це йдеться на сайті Europe beyond coal, який цитує Економічна правда, поідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, з початку військової агресії РФ проти України станом на 15 березня на купівлю нафти країни Євросоюзу витратили 6,2 млрд євро, газу – 5,8 млрд євро, вугілля – 590 млн євро.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що постачання енергоносіїв з Росії навмисно було виведено з-під санкцій, оскільки інших способів забезпечити енергобезпеку Європи зараз немає.

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Топ коментарі
+14
А газ и нефть через Украину идёт в ЕС ?
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15.03.2022 18:35
+13
А газ кровушкой не пахнет?
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15.03.2022 18:34
+11
ОСЬ ХТО ПРОДОВЖУЄ ФІНАНСУВАТИ ЛАПАТНУ АРМІЮ ТА ВІЙНУ ПРОТИ УКРАЇНИ...
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15.03.2022 18:34
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А газ кровушкой не пахнет?
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15.03.2022 18:34 Відповісти
Пахнет. В наших трубах.
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15.03.2022 19:44 Відповісти
То ж понятно, но европопкам нелишним будеть напомнить, какова цена всего этого...
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15.03.2022 20:40 Відповісти
Пипец
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15.03.2022 18:34 Відповісти
бл"дські толерасти!
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15.03.2022 18:34 Відповісти
минулий 2021 рік товарообіг між кацапстаном і Україною зріс знову, тепер на 37 %! це не рахуючи кацапських шлюх - бульбашів!!! то , хто толерасти??? чи то може в Німеччини кацапи забрали Баварію і Саксонію в 2014 році і вбили тисячі німців???
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15.03.2022 19:02 Відповісти
ОСЬ ХТО ПРОДОВЖУЄ ФІНАНСУВАТИ ЛАПАТНУ АРМІЮ ТА ВІЙНУ ПРОТИ УКРАЇНИ...
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15.03.2022 18:34 Відповісти
А газ и нет идёт через Украину в ЕС ?
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15.03.2022 18:36 Відповісти
Справді дуже незручне запитання
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15.03.2022 18:48 Відповісти
Іде. А чи платить за транзит Кацапія спитати ні в кого.
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15.03.2022 18:58 Відповісти
Нармальные санкции.Чтоб Я так жил.
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15.03.2022 18:35 Відповісти
то что они идарасы для нас не новость
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15.03.2022 18:35 Відповісти
А газ и нефть через Украину идёт в ЕС ?
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15.03.2022 18:35 Відповісти
Нафта ні, газ так.
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15.03.2022 18:36 Відповісти
Нафта також так. Нафтопровід дружба погугліть
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15.03.2022 18:39 Відповісти
Нафтопроводи це капля в морі.
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15.03.2022 18:47 Відповісти
Чтобы европопки не замёрзли...
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15.03.2022 18:35 Відповісти
Чималенькі гроші на вбивство українців....
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15.03.2022 18:35 Відповісти
Финансируют суки гитлера
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15.03.2022 18:36 Відповісти
Штаты наложили эмбарго на кацапские энергоносители, а Европа финансирует ***** на войну с Украиной.
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15.03.2022 18:36 Відповісти
так і Україна його нормально останні 3 роки профінансіровала!!! чому ж купляли НАШЕ вугілля в кацапів ЧЕРЕЗ МУТНІ СХЄМИ?? а не купляли , як раніше у сша?
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15.03.2022 18:57 Відповісти
Нахер нам та Европа и НАТО. Выиграть войну и заключить союз с Велиибританией и Польшей, и нам хватит.
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15.03.2022 18:36 Відповісти
Що завгодно, тільки не НАТО.
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15.03.2022 18:38 Відповісти
Тільки НАТО і не що завгодно.
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15.03.2022 18:45 Відповісти
Не возьмут нас в НАТО, а выживать надо. Может США захочет с нами заключить стратегический союз.
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16.03.2022 10:40 Відповісти
Та знаємо ми ваші "хто завгодно, тільки не ..."!!! потім ці "хто завгодно" розкрадають країну і нищать армію перед війною , а для власної "енергонезалежності" ще й підключаються до мережі окупантів!!!
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15.03.2022 18:53 Відповісти
а польща і великобританія в курсі, що вони мають вийти із нати?
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15.03.2022 18:54 Відповісти
А разве в НАТО есть закон, что членам НАТО нельзя заключать с кем-то другим стратегическое партнерство?)
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16.03.2022 10:37 Відповісти
Для чого зрада? ЄС не піде на шок заради нас, та і навіть ця сума це копійки з тим що було раніше, + заявили що до кінця року збираються на 2/3 скоротити це все діло. Нам зараз потрібна фінансова і гуманітарна підтримка від ЄС і вони її надають.
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15.03.2022 18:39 Відповісти
Воно то так, але все одно певний шок. Звідти їм майже 300 млрд на рік приходить.
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15.03.2022 18:41 Відповісти
Ну так але зради не потрібно. З декотрих джерел вже ж писали, що ********* тратить на війну 12 лярдів долорів щоденно.
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15.03.2022 18:49 Відповісти
Почти лярд в день х-лу на войнушку. Офигеть.
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15.03.2022 18:39 Відповісти
Теперь они не откажутся, надо было раньше думать, а не строить потоки с рашкой
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15.03.2022 18:40 Відповісти
Через пол года снизят на 60% и в течении 5 лет до нуля. Рашка конец, штаты с них не слезут до полного развала.
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15.03.2022 18:41 Відповісти
набігли!а коли електрику зебеня купував у кацапів ви де були?що війни не було чи що?хто зброю дає?гроші?прихисток?15млн. вибирає клоуна,аби не порох,аби не "армія.мова.віра",а потім патякають не закриваючи рта!!!
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15.03.2022 18:43 Відповісти
ЗОЛОТІ СЛОВА!!!! АБИ, БАРАНИ ПОЧУЛИ!!!
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15.03.2022 18:49 Відповісти
За місяць ця сума зменшиться в рази. Настіпні закупівлі і підготовка до майбутньої зими дуже засмутить кацапів - не отримають вони бажаних прибутків а ринки втратять. І вже зайти туди з своїми вуглеводнями їм буде дуже і дуже важко. За два роки вони зможуть продати не більше 20% від того що планували. А це означає зубожіння. Воно буде повзучим і важким. Памятаєте як кацапи ржали -"Нє смєшітє моі іскандєри" коли їм казали про розробку плану "анаконда"?
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15.03.2022 18:45 Відповісти
Щоб діти в європі жили у комфорті , українські діти помирають від бомбардування
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15.03.2022 18:46 Відповісти
Так ми ж самі той газ прокачуємо
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15.03.2022 18:50 Відповісти
Eto nado zakryt .Naciat s nefti.Uze eto i delajet Polsa Orlean vot otkazalos ruskoj nefti,u nix vet 3 krupnyje zavoda v ES.Byvsaja statoil takze otkazals s ruskimi imet delo,BP takze
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15.03.2022 18:47 Відповісти
1) ми припинили транзит газу???
2) частина цієї нафти не йде в Україну???

дайте відповідь на ці два питання, а потім кидайтеся какашками в кого хочете!
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15.03.2022 18:47 Відповісти
ты интересный такой, если мы сейчас перекроем газ и нефть европе они с нас быстро таких же фашистов сделают и отменят всю помощь и санкции наложат, неужели не понятно что ЕС это петухи, которые при первой же возможности отвернутся от нас, то что они нам помогают, у них просто нет другого выхода сейчас, большинство стран там сразу жопой повернутся, они и сейчас поворачиваются но их другие вынуждают действовать.
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15.03.2022 19:20 Відповісти
гніди
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15.03.2022 18:47 Відповісти
Евросоюз ФИНАНСИРУЕТ УБИЙСТВА УКРАИНСКИХ ДЕТЕЙ!!!
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15.03.2022 18:50 Відповісти
Уряд України на скільки профінансував через закупівлю ел.ен. і вугілля?
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15.03.2022 19:19 Відповісти
ой дебил, ой дебил...
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15.03.2022 19:43 Відповісти
Зрадофилы уже активизировались? Предлагаю для начала *****ть по нашей газотранспортной системе. Для начала можно начать с газопровода "Союз", потом *****ть по "Прогрессу". Если этого не будет, то о зраде нечего говорить.
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15.03.2022 19:23 Відповісти
Якраз вистачить, щоб поставити на серійне виробництво і передати до кінця року на озброєння російські ракети "Циркон", які можуть вражати американські авіаносці та серйозно змістити баланс стратегічних сил на користь росії. І тоді *уйло вже точно наважиться атакувати НАТО.

Так що пийте, європейські "союзнички", українську кров! Бо скоро прийдеться захлинатися власною!
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15.03.2022 22:52 Відповісти
 
 