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ЄС витратив понад 12 мільярдів євро на закупівлю російських енергоносіїв з початку війни
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Починаючи з 24 лютого країни Європейського Союзу витратили на закупівлю російського вугілля, нафти та газу 12,6 мільярда євро.
Про це йдеться на сайті Europe beyond coal, який цитує Економічна правда, поідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, з початку військової агресії РФ проти України станом на 15 березня на купівлю нафти країни Євросоюзу витратили 6,2 млрд євро, газу – 5,8 млрд євро, вугілля – 590 млн євро.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що постачання енергоносіїв з Росії навмисно було виведено з-під санкцій, оскільки інших способів забезпечити енергобезпеку Європи зараз немає.
Топ коментарі
+14 Robin Nielsen
показати весь коментар15.03.2022 18:35
+13 ПП Уксусов
показати весь коментар15.03.2022 18:34
+11 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар15.03.2022 18:34
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2) частина цієї нафти не йде в Україну???
дайте відповідь на ці два питання, а потім кидайтеся какашками в кого хочете!
Так що пийте, європейські "союзнички", українську кров! Бо скоро прийдеться захлинатися власною!