Російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом. Ворога відкинуто за межі попередніх позицій, - Синєгубов

Російські окупанти намагалися піти штурмом на Харків, проте зазнали ганебної поразки та були відкинути за межі попередніх позицій.

Про це пише у телеграм-каналі глава Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий доказ того, що Збройні Сили України не відступлять ні на метр! Сьогодні російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом" - пише він.

За словами Синєгубова, пообіді окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П’ятихаток. Збройні Сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій.

"У першій половині дня запекло билися з окупантами і в Руських Тишках. Зіткнення тривало більше години. Наші українські бійці Збройних Сил так само змусили противника відступити на попередні позиції. Втрати ворога підраховуємо. Наші Збройні Сили України міцно тримають оборону до абсолютної перемоги. У ворога немає жодних шансів", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ворога немає жодних шансів зайти в місто і взяти Харків, - Синєгубов