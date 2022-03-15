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Російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом. Ворога відкинуто за межі попередніх позицій, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом. Ворога відкинуто за межі попередніх позицій, - Синєгубов

Російські окупанти намагалися піти штурмом на Харків, проте зазнали ганебної поразки та були відкинути за межі попередніх позицій.

Про це пише у телеграм-каналі глава Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий доказ того, що Збройні Сили України не відступлять ні на метр! Сьогодні російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом" - пише він.

За словами Синєгубова, пообіді окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П’ятихаток. Збройні Сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій.

"У першій половині дня запекло билися з окупантами і в Руських Тишках. Зіткнення тривало більше години. Наші українські бійці Збройних Сил так само змусили противника відступити на попередні позиції. Втрати ворога підраховуємо. Наші Збройні Сили України міцно тримають оборону до абсолютної перемоги. У ворога немає жодних шансів", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ворога немає жодних шансів зайти в місто і взяти Харків, - Синєгубов 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+54
Слава ЗСУ!!!
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15.03.2022 18:40
+35
Против регулярной армии это бесполезный хлам. Здесь из них будет фарш. Как с кадыровцами После этого они на века закажут своим потомкам не соваться в Украину.
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15.03.2022 18:50
+33
ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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15.03.2022 18:42
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Слава ЗСУ!!!
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15.03.2022 18:40 Відповісти
Інфа 100?
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15.03.2022 18:50 Відповісти
Да 100%,мне еще утром Харьковчане звонили говорили что так наши херачат с арты что до этого не слышали еще .
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15.03.2022 20:20 Відповісти
Якщо воно в дійсності так, то його просто заріжуть. Без емоцій. Як свиню на м'я сокомбінаті...
Війна же ж ...
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15.03.2022 18:50 Відповісти
ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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15.03.2022 18:42 Відповісти


Kavkaz Center@newkc14

Посольство России в Ливане начало набор наемников из числа ливанских шиитов и армян для участие в войне против Украины

армян и ливанцев гнать с Украины и запретит им въезд в Украину
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15.03.2022 18:42 Відповісти
Хезболлу из Ливана притащат. Єто терористическая организация. Они с кацами почти братья. Давно вместе воюют против населения Сирии.
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15.03.2022 18:47 Відповісти
с арабов такие вояки ,что заград отряды надо ставить в 2 кордона
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15.03.2022 19:05 Відповісти
Нет, хезболла хорошо воююет ыактический они спасли асада, но в украину не пойдут, для этого нужно согласие ирана. С которыми рф начались терки в последное времч
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15.03.2022 21:00 Відповісти
Против регулярной армии это бесполезный хлам. Здесь из них будет фарш. Как с кадыровцами После этого они на века закажут своим потомкам не соваться в Украину.
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15.03.2022 18:50 Відповісти
Воевать в незнакомой местности, климат как бы тоже не подходящий. Очередное удобрение
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15.03.2022 18:54 Відповісти
Де бійці центральноафриканської республіки, вони теж визнали лднр? Хто ще люлєй не отримував, кому скучно у себе вдома? Бачу люлі роздаємо файні, всі хочуть спробувати.
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15.03.2022 19:04 Відповісти
оптимізму трохи навечір, прийдетсья чарочку наливати
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15.03.2022 18:43 Відповісти
Где берете чарочку?
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15.03.2022 19:27 Відповісти
Старі запаси - що не хата - то спиртзавод!
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15.03.2022 19:38 Відповісти
Бийте їх хлопці! Не залишайте не одного цапа в живих.Смерть путлеру!
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15.03.2022 18:44 Відповісти
За Броди і за Львів
****...москалів.
..
Слава нації
Смерть москалям
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15.03.2022 18:44 Відповісти
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15.03.2022 18:46 Відповісти
Ты смотри какой сегодня день классный - Харьков дал звиздюлей фашикам, Николаев уже под Херсоном - палит вертолёты, а это где то 10 км от Херсона, а вчера ещё орки были в 20 км от Николаева.
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15.03.2022 18:57 Відповісти
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15.03.2022 18:57 Відповісти
СЛАВА БОГУ І ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!!
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15.03.2022 19:28 Відповісти
Нечево этих уродов в плен брать,переводить в доброкачественный фарш и удобрять землю.
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15.03.2022 19:57 Відповісти
путлер-********* могут только жопой горящую кочергу взять
теперь легально убить сруского - он червь и гной а чей то сьін
надеюсь на показательньіе пьітки и расстрел пленньіх!
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15.03.2022 19:57 Відповісти
Надо было гнать до белгорода
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15.03.2022 21:02 Відповісти
 
 