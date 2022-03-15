Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тис., - МВС

Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тис. Частину непотрібних блокпостів забрали, оскільки вони ускладнюють пересування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Наразі нам вже вдалося скоротити кількість блокпостів до 1,5 тисячі, забравши дуже багато непотрібних блокпостів, які лише ускладнюють пересування, і забирають лише час. Щодо тих, умовно "авторизованих" блокпостів, – перелік їх буде занесений у спеціальний наказ головнокомандувача ЗСУ, перша редакція якого була вже видана на минулому тижні. Сьогодні або завтра має бути розширений перелік по всій країні інших блокпостів", - сказав очільник МВС Денис Монастирський

Наразі долучені до цієї роботи суб’єкти бачать оптимальну кількість блокпостів на основних шляхах та містах у кількості до 800 блокпостів.

"Але вони мають бути обладнані відповідно до усіх правил формування блокпоста. Там має бути організована чітка робота, яку будуть забезпечувати представники Нацполіції - спільно з ТРО, з НГУ, але саме поліцейські будуть головними і формуватимуть роботу на цих блокпостах", - заявив міністр.

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