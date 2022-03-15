Частини резерву розгорнуті та перейшли у контрнаступ, - оперативна інформація щодо російського вторгнення на 18:00 15 березня
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Генеральний штаб оприлюднив оперативну інформацію на 18.00 15.03.2022 щодо російського вторгнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ в фейсбуці.
У зведенні відзначається: "Триває двадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Продовжується наступальна операція проти України. Противника зупинено. Не досягнувши мети у встановлені терміни, він несе втрати у живій силі та техніці.
Зухвало ігноруючи норми Міжнародного гуманітарного права, російські загарбники наносять ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, мирному населенню, житлових кварталах, школах та дитячих садках. Фіксуються факти тримання цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення та мародерства.
Збройні Сили України виконують поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. Розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ.
Тривають бої за звільнення околиць Маріуполя. Воїнами полку "Азов" було розбито один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил російської федерації.
На Луганщині протягом дня захисники України знищили п’ять РСЗВ БМ-21 "Град" з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника. Ці дані уточнюються.
Тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони".
Будь ласка, зачекайте...
Людину забанили.
там не про "про беньдьоровцев мова" у неё - много ошибок в написании Україна...
Бо до мене там не дослухаються.
2. Я з тобою дітей не хрестив і не збираюсь, то ти не знайомій людині не тикай (якщо вважаєшь себе вихованим, а не ордой-кацапом.
в общем иди вслед кораблю...\ты попробуй здесь поработать как тот "чех"...\
Украина за нами,
Кацапы под нами,
Победа за нами!!!
ФСБ шники з Криму вже втекли Кораблі вже запаковані значить щось знають.
весна iде, красу несе...ось так потрiбно по свинособакам...щоб гра стала рельнiстю.
https://twitter.com/V_Omelyan/status/1502419529162543104
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw