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Частини резерву розгорнуті та перейшли у контрнаступ, - оперативна інформація щодо російського вторгнення на 18:00 15 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Частини резерву розгорнуті та перейшли у контрнаступ, - оперативна інформація щодо російського вторгнення на 18:00 15 березня

Генеральний штаб оприлюднив оперативну інформацію на 18.00 15.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ в фейсбуці.

У зведенні відзначається: "Триває двадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Продовжується наступальна операція проти України. Противника зупинено. Не досягнувши мети у встановлені терміни, він несе втрати у живій силі та техніці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом дня противник активних наступальних дій не проводив, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 15 березня

Зухвало ігноруючи норми Міжнародного гуманітарного права, російські загарбники наносять ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, мирному населенню, житлових кварталах, школах та дитячих садках. Фіксуються факти тримання цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення та мародерства.

Збройні Сили України виконують поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. Розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 13,5 тис. осіб, 404 танки, 1279 броньованих машин, 81 літак, 95 гелікоптерів

Тривають бої за звільнення околиць Маріуполя. Воїнами полку "Азов" було розбито один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил російської федерації.

На Луганщині протягом дня захисники України знищили п’ять РСЗВ БМ-21 "Град" з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника. Ці дані уточнюються.

Тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація на 06:00 15 березня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+67
Бейте козаки касапскую сволоту пусть вам Бог помогает и оберегает. Слава Украине!
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15.03.2022 19:43
+21
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15.03.2022 19:58
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Бейте козаки касапскую сволоту пусть вам Бог помогает и оберегает. Слава Украине!
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15.03.2022 19:43 Відповісти
орки рашистів перегрупуються і завтра знову орди попруть...сволота
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15.03.2022 19:44 Відповісти
Най пруть . Свинособакам - свинособача смерть .
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15.03.2022 19:52 Відповісти
ты очень шустрый...
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15.03.2022 19:54 Відповісти
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15.03.2022 19:58 Відповісти
ты Наноболт ещё раз прочитай и иди вслед кораблю...\попробуй ещё что-то гавкнуть...!\
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15.03.2022 20:10 Відповісти
Саш, от ти написав скаргу на Ісідору про беньдьоровцев- а мова то йшла за Беню.
Людину забанили.
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16.03.2022 09:30 Відповісти
Ксения - может я и не прав, Админ может все её посты прочитать ...\он решил бан дать...\
там не про "про беньдьоровцев мова" у неё - много ошибок в написании Україна...
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16.03.2022 09:36 Відповісти
Ну гаразд. Як знаєте.
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16.03.2022 09:40 Відповісти
Хоча я вважаю інакше.
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16.03.2022 09:42 Відповісти
наверное нужно было её вначале заставить прояснить свою позицию - ладно проехали...
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16.03.2022 09:49 Відповісти
Головне, що моя совість чиста.
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16.03.2022 09:56 Відповісти
Подумай ще раз.
Бо до мене там не дослухаються.
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16.03.2022 09:31 Відповісти
Вынужден? Кто тебя вынуждает собирать эту информацию? Товарищ майор?
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15.03.2022 20:01 Відповісти
"Не зовсім" правда, повідомляли з суттєвим запізненням, приховуючи реальні втрати і поточний стан бойового становища.
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15.03.2022 20:11 Відповісти
ты тоже вслед свиноцабачьего корабля хочешь нулёвка свежеиспечённая...?
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15.03.2022 20:29 Відповісти
1.Читайте уважно, це була моя репліка/відповідь на коммент"чеха"
2. Я з тобою дітей не хрестив і не збираюсь, то ти не знайомій людині не тикай (якщо вважаєшь себе вихованим, а не ордой-кацапом.
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15.03.2022 20:38 Відповісти
понабежали вы тут новорожденные со своими уставами\как тут с вами разговаривать - тфу...\
в общем иди вслед кораблю...\ты попробуй здесь поработать как тот "чех"...\
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15.03.2022 20:47 Відповісти
ти чмо якесь кІрІл Івов, ще будеш про орду розказувати, тобі на курс рускава *******
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16.03.2022 07:00 Відповісти
Яр ?
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16.03.2022 08:47 Відповісти
Господь над нами,
Украина за нами,
Кацапы под нами,
Победа за нами!!!
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15.03.2022 19:51 Відповісти
Отобьем Мариуполь, практически выиграем войну.
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15.03.2022 19:56 Відповісти
Роман , не только Марик в приоритете , под Донецком нашим очень тежело , там рубилово по крупному
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15.03.2022 20:31 Відповісти
Как показала ситуация там на родных ****** оболванено не только население но и власть - они живут в своем изолированном информационном пузырьке где их охраняет самая лучшая армия и все в той армии аналоговнет - это тот случай когда сам начинаешь верить в свою ахинею - такое не лечится наверное
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15.03.2022 20:16 Відповісти
Это точно.
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16.03.2022 04:34 Відповісти
їм показують якихось 5-10 орків у нормальному спорядженні (на більше грошей не вистачило - вкрали), а вони думають, що всі такі
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16.03.2022 07:02 Відповісти
Хворі на всю голову, цікаво ці дибіли хоча вірять в це хоч на 10%
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15.03.2022 20:19 Відповісти
хтось писав, що чим неймовірніша брехня,тим скоріше в неї повірять
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15.03.2022 20:40 Відповісти
Ну так «Северная Корея 2» , у первой тоже и футболисты чемпионы мира , и космонавт слетал на солнце и вернулся , ночью , что бы не сгореть . Здесь такая же байда !
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15.03.2022 21:28 Відповісти
"Продовжується наступальна операція проти України". - Хто в нашому керівництві вигадав цей термін - "наступальна операція"? Чому не можна назвати це так, як це є насправді - "збройна агресія"? Навіщо ми копіюємо росіян і їх термін "спецоперация"?
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15.03.2022 20:36 Відповісти
Тому що це наступальна операція проти України. Давайте ще почнемо виявляти претензії до військових за те що вони щось там не так називають.
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15.03.2022 23:57 Відповісти
https://twitter.com/error_404_trip/status/1503722582343917576
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15.03.2022 20:54 Відповісти
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15.03.2022 21:16 Відповісти
Гнать этих русских свиней за Урал!А там Китай их добьет .Сибирь по Урал уже Китай.Там войск не осталось совсем и Китай со дня на день перейдёт в наступление и освободит Сибирь от касапов!
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15.03.2022 21:53 Відповісти
Сибірська Народна Республіка, Республіка Зелений Клин, не треба китайцям віддавати не заробили.
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16.03.2022 07:04 Відповісти
Треба не дати оркам втікти у Крим, Усіх на добриво.
ФСБ шники з Криму вже втекли Кораблі вже запаковані значить щось знають.
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15.03.2022 22:10 Відповісти

весна iде, красу несе...ось так потрiбно по свинособакам...щоб гра стала рельнiстю.


https://twitter.com/V_Omelyan/status/1502419529162543104
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15.03.2022 22:10 Відповісти
https://m.facebook.com/groups/1771913736453994/permalink/2997423980569624/?exp&ref=share
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16.03.2022 03:49 Відповісти
Вставай, народ Украинский! - Новая песнь борцов за Свободу Мира-2022
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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15.03.2022 22:36 Відповісти
А мост ? Новый мост в Станично-Луганской ? Очень волнует его судьба
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15.03.2022 23:06 Відповісти
 
 