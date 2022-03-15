Укрзалізниця подякувала своїм працівникам, для яких порятунок життів перетворився на щоденну роботу

Укрзалізниця у своєму офіційному Facebook подякувала своїм працівникам, для яких порятунок життів перетворився на щоденну роботу в умовах війни, розв’язаної Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"До війни Олександр Бесараб та його поїздна бригада з 19 провідників та електромеханіка працювали в звичайному ритмі: поїхати в рейс, перевезти пасажирів, повернутись додому, відпочити, побачитись із близькими, та знову повернутись на роботу", - йдеться в допизсі УЗ у Facebook.

Виходячи в рейс за кілька днів до початку військової агресії росії проти України, ця бригада ще не знала, що минуле життя доведеться залишити позаду - разом із відпочинком, зустрічами з родинами та плануванням відпусток.

Війна застала їх в дорозі, і це змінило все. Сьогодні рівно три тижні безперервного курсування бригади країною, в тому числі - на евакуаційних рейсах. І вони продовжують працювати без вихідних: бригада вже перевезла на захід України понад 15 000 пасажирів, в тому числі - евакуйованих до Кривого Рогу з Херсона та Миколаєва, і ця кількість збільшується з кожним днем.

"Працюючи у переповнених поїздах з наляканими людьми, дітьми, хатніми тваринами, будучи одночасно провідниками та психологами, надаючи першу домедичну допомогу, ці співробітники залізниці, як і багато інших, роблять неможливе, не очікуючи подяки чи заохочення. Вони давно не бачили своїх рідних, не мають змоги захистити їх вдома. 4 години сну в кращому випадку та їжа від волонтерів на станціях прямування поїзда - ось все, на що вони можуть розраховувати", - зазначили в УЗ.

Також читайте: Від початку вторгнення РФ "Укрзалізниця" евакуювала вже 2 млн осіб, - ОП

Жоден з них за цей час не жалівся на важкість роботи. Вся команда, як одна людина, працюють на єдину мету: убезпечити якомога швидше якомога більшу кількість громадян України. Отримуючи постійний стрес, геометрично збільшений рівнем відповідальності, залізничники віддано роблять те, що вміють найкраще: заспокоюють, розсаджують, допомагають пасажирам всіма доступними способами.