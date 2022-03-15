Світ має змусити Росію вивести війська з мирних ядерних об'єктів, - МЗС України та Литви

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосили, що Росія має бути притягнута до відповідальності та повністю компенсувати усі втрати, яких зазнала Україна внаслідок вторгнення.

Про це йдеться у спільні заяві глав МЗС України та Литви, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Читайте також: Литва вимагає додаткових санкцій ЄС щодо Білорусі за розміщення військ РФ

"Міністри засудили варварську агресію, яку Російська Федерація за безпосередньої участі Республіки Білорусь розпочала проти суверенної, мирної та незалежної України… Литва та Україна вимагають від Росії негайно припинити безпрецедентну і неспровоковану агресію, беззастережно вивести всі свої окупаційні війська з усієї території України в її міжнародно визнаних кордонах", - зазначено у документі.

Глави дипломатій наголошують, що напад росії грубо порушує основоположні принципи міжнародного права, та засуджують невибіркове застосування її військової сили проти цивільного населення та цивільної інфраструктури.

Вони закликали до військової, гуманітарної, фінансової та політичної підтримки.

Також міністри закликають до подальшого посилення тиску на режими Росії та Білорусі і наголосили на необхідності подальшої ізоляції Росії, її економіки та на важливості якнайшвидшого відновлення економіки України після завершення війни.

"Росія має бути притягнута до відповідальності та повністю компенсувати усі втрати, яких зазнала Україна внаслідок вторгнення", - підкреслюється у заяві.

Міністри також закликають міжнародне співтовариство знайти спосіб змусити Росію: вивести війська з мирних ядерних об'єктів; запровадити щонайменше 30-кілометрові демілітаризовані зони навколо АЕС; забезпечити належні умови роботи персоналу, надати їм можливість відпочинку.

Глави МЗС акцентують і на важливості розглянути можливість створення узгодженого фінансового механізму підтримки ринку електроенергії, а також закликали НАТО посилити координацію військової та гуманітарної підтримки, яку надають союзники та партнери у відповідь на запити України про надання практичної допомоги

Міністри також наголосили на необхідності надання українським військовим засобів протиповітряної оборони для захисту України.

Читайте також: Перспектива ядерного конфлікту знову повернулася, - Гутерріш

Глави дипломатій обговорили додаткові шляхи й інструменти для негайної деескалації ситуації, забезпечення повного виведення військ з території України.

У цьому контексті вони домовилися максимально задіяти можливості міжнародних організацій, регіональних союзів і двосторонніх інструментів, щоб покласти край цій війні. Вони також домовилися про взаємодію у рамках платформ ЄС, ООН та ОБСЄ.

Глави дипломатій підтвердили тверду прихильність України та Литовської Республіки положенням Спільної декларації про розвиток стратегічного партнерства між Україною та Литвою на період 2020-2024 років.

Як повідомлялося, 15 березня Ландсбергіс першим з-поміж глав зовнішньодипломатичних відомств відвідав Україну з початку російського вторгнення.