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Абрамович, Ернст та інші: ЄС запровадив санкції проти 15 фізичних та дев'яти юридичних осіб

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Абрамович, Ернст та інші: ЄС запровадив санкції проти 15 фізичних та дев'яти юридичних осіб

Євросоюз вирішив запровадити обмежувальні заходи щодо додаткових 15 фізичних та 9 юридичних осіб у зв’язку з триваючою та невиправданою російською військовою агресією проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європейської Ради.

"Ми додаємо до нашого списку санкцій ще більше олігархів і пов'язаних з режимом еліт, членів їхніх сімей та відомих бізнесменів, які залучені до економічних секторів, які для режиму є найважливішим джерелом доходів. Ці санкції також спрямовані проти тих, хто відіграє провідну роль у дезінформації та пропаганді, які супроводжують війну президента путіна проти українського народу", - зазначив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

В списку - олігархи Роман Абрамович та Герман Хан, а також інші відомі підприємці, які ведуть діяльність у ключових галузях економіки, таких як металургія, енергетика, банківська справа, ЗМІ, товари та послуги військового та подвійного призначення.

До списку також входять лобісти та пропагандисти, такі як Костянтин Ернст (генеральний директор Першого каналу Росії), які просувають наратив Кремля щодо ситуації в Україні.

Під санкції потрапляють компанії авіаційного, військового та подвійного призначення, суднобудування та машинобудування.

Це рішення є частиною четвертого пакету обмежувальних заходів, запроваджених ЄС проти Росії через її військову агресію проти України.

Обмежувальні заходи ЄС тепер застосовуються до 877 осіб та 62 суб'єктів. У тих, хто підпав під санкції, заморожені активи, а громадянам та підприємствам ЄС заборонено надавати їм кошти. На фізичних осіб також накладено заборону на в’їзд або транзит через територію країн ЄС.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Абрамович уже в Стамбуле, ждёт вылета на Москву
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15.03.2022 20:02 Відповісти
Авжеж: до Ізраїлю ж не пустили.
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15.03.2022 20:09 Відповісти
Кацапск е алігархи підери платили данину ***** во бл. фюрер кацапский побудував стстему.
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15.03.2022 20:05 Відповісти
Януковощ так само робив.
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15.03.2022 20:10 Відповісти
Купи Рома грозненский терек и выигрывай кубок чемпионов лднр
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15.03.2022 20:08 Відповісти
Бл*, даже олигархи этой страны ссыкливое импотентное быдло.
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15.03.2022 20:10 Відповісти
Уже давно всем известно , что ихние олигархи это просто смотрящие за общаками и у них самих там не такая и большая доля . Как по другому могут легализовать наворованное ху# ло и Ко
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15.03.2022 20:26 Відповісти
 
 