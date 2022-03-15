НАЗК і Офіс генпрокурора хочуть конфіскувати закордонне майно росіян на користь України

Офіс генерального прокурора та Національне агентство з питань запобігання корупції шукають за кордоном активи громадян Росії, наближених до Кремля, щоб конфіскувати їхнє майно на користь України.

Про це розповів голова НАЗК Олександр Новіков у інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

Для цього, за його словами, існують міжнародні механізми, такі як звернення до Міжнародного кримінального суду та ЄСПЛ, так і до національних судів тих країн, які почали розслідування щодо воєнних злочинів, скоєних росіянами. Окремо Новіков також зазначив, що варто збільшити кількість підсанкційних громадян та компаній РФ у світі до 6 000.

"На сьогодні країнами ЄС накладені санкції на майно 619 російських осіб, що означає заморожування активів. Україна працює над пошуком таких активів", – повідомив він.

За словами Новікова, за наказом генерального прокурора Ірини Венедіктової створена координаційна група, яку очолює представник НАЗК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія виходить з Ради Європи та збирається денонсувати Європейську конвенцію з прав людини

"Ми працюємо спільно з журналістами-розслідувачами з різних країн, з російською опозицією, з міжнародними юридичними компаніями, правоохоронними органами Європейського союзу та США. Весь цей процес очолює Офіс генерального прокурора", – розповів голова НАЗК.

На думку Новікова, зараз "критичним є не пошук активів, а збільшення принаймні у 10 разів кількості фізичних та юридичних осіб РФ, на яких накладені санкції".

"Навіть не на всіх наближених до Путіна олігархів, які фактично фінансують війну проти України, сьогодні накладені санкції. Зокрема, не накладені санкції на всіх членів російського уряду. Накладені санкції лише на кожне третє підприємство військово-промислового комплексу Росії. Тому на сьогодні вкрай необхідно збільшити кількість підсанкційних росіян з шестисот до шести тисяч осіб. Впевнений, що активи всіх будуть знайдені, заморожені і вилучені на користь України", – заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія заборонила в'їзд в країну прем'єру Канади Трюдо та ще низці канадських чиновників