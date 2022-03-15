Блокування Instagram коштуватиме Росії від $200 млн до $2 млрд, – Forbes

Росія заблокувала Facebook та Instagram, сумарна аудиторія яких у цій країні – близько 120 млн людей. Тільки офіційні Instagram-блогери за останній рік заробили близько $211 млн, і це не враховуючи малого бізнесу та решти ринку реклами в цій соцмережі.

Росія власними руками вбиває в країні не лише свободу слова, а й економіку. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Forbes.

Роскомнагляд 14 березня визнав Instagram та Facebook екстремістськими організаціями та опівночі заблокував їх. Обидві соціальні мережі входять до корпорації Meta Марка Цукерберга. У WhatsApp – також частина корпорації Цукерберга – Роскомнагляд не бачить загрози і поки що не блокує його. Це джерело спілкування, а не розміщення інформації, пояснюють російські урядовці.

Instagram же, на думку тих самих чиновників, небезпечний. У ньому користувачі нібито закликають до насильства щодо росіян та військових РФ.

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Ця соцмережа, тим часом, найпопулярніша в Росії. За словами її голови Адама Моззері, нею користувалися 80 млн осіб. Для порівняння: російською мережею "ВКонтакте" користуються 73 млн, а Facebook – 39,7 млн.

Instagram, проте, не лише найпопулярніша, але найбільш бізнес-орієнтована соцмережа в Росії, каже маркетолог Павло Гуров. "Його можна порівняти з бізнес-центром, де іноді можна зустріти друзів та зірок, але основне – це продаж", – каже він.

2021 року Instagram-блогери, які працювали в цій соцмережі та офіційно декларували доходи, заробили 18 млрд руб. (приблизно $211 млн), заплативши 4% цієї суми у вигляді податків, наводить Forbes дані асоціації рекламників IAB Russia.

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Маркетолог Павло Гуров заявив виданню, що доходи блогерів, які намагаються уникнути оподаткування, приблизно в 10 разів вищі – орієнтовно $2 млрд.

Російський ринок для Цукерберга не найбільший. В Індії, наприклад, Instagram користуються 230 млн, США – 159 млн, Бразилії – 119 млн, а Індонезії – 99 млн.

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