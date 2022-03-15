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Блокування Instagram коштуватиме Росії від $200 млн до $2 млрд, – Forbes

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Блокування Instagram коштуватиме Росії від $200 млн до $2 млрд, – Forbes

Росія заблокувала Facebook та Instagram, сумарна аудиторія яких у цій країні – близько 120 млн людей. Тільки офіційні Instagram-блогери за останній рік заробили близько $211 млн, і це не враховуючи малого бізнесу та решти ринку реклами в цій соцмережі.

Росія власними руками вбиває в країні не лише свободу слова, а й економіку. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Forbes.

Роскомнагляд 14 березня визнав Instagram та Facebook екстремістськими організаціями та опівночі заблокував їх. Обидві соціальні мережі входять до корпорації Meta Марка Цукерберга. У WhatsApp – також частина корпорації Цукерберга – Роскомнагляд не бачить загрози і поки що не блокує його. Це джерело спілкування, а не розміщення інформації, пояснюють російські урядовці.

Instagram же, на думку тих самих чиновників, небезпечний. У ньому користувачі нібито закликають до насильства щодо росіян та військових РФ.

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Ця соцмережа, тим часом, найпопулярніша в Росії. За словами її голови Адама Моззері, нею користувалися 80 млн осіб. Для порівняння: російською мережею "ВКонтакте" користуються 73 млн, а Facebook – 39,7 млн.

Instagram, проте, не лише найпопулярніша, але найбільш бізнес-орієнтована соцмережа в Росії, каже маркетолог Павло Гуров. "Його можна порівняти з бізнес-центром, де іноді можна зустріти друзів та зірок, але основне – це продаж", – каже він.

2021 року Instagram-блогери, які працювали в цій соцмережі та офіційно декларували доходи, заробили 18 млрд руб. (приблизно $211 млн), заплативши 4% цієї суми у вигляді податків, наводить Forbes дані асоціації рекламників IAB Russia.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Все бизнеса к х#ям собачим закроются, и п#здец", - російський блогер про блокування Instagram в РФ. ВIДЕО

Маркетолог Павло Гуров заявив виданню, що доходи блогерів, які намагаються уникнути оподаткування, приблизно в 10 разів вищі – орієнтовно $2 млрд.

Російський ринок для Цукерберга не найбільший. В Індії, наприклад, Instagram користуються 230 млн, США – 159 млн, Бразилії – 119 млн, а Індонезії – 99 млн.

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Топ коментарі
+9
Лаптеграмм и Репатюб.
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15.03.2022 20:05
+8
Улюблена справа москалів - стріляти собі у ногу аби нашкодити ворогам.
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15.03.2022 20:04
+5
А запитай у свого клоуна ось таке.
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15.03.2022 20:29
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Будут делать Чебурнет
https://www.youtube.com/watch?v=rTTzw3mf-4Y
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15.03.2022 20:03 Відповісти
Звиздец интернету в рашке
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15.03.2022 22:46 Відповісти
Улюблена справа москалів - стріляти собі у ногу аби нашкодити ворогам.
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15.03.2022 20:04 Відповісти
Та й нехай би, зараза... Але ту ногу потім "лікують" Штати з Європою...
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15.03.2022 20:06 Відповісти
Лаптеграмм и Репатюб.
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15.03.2022 20:05 Відповісти
Є "вкантактік" та "аднакласнікі". Най користуються.
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15.03.2022 20:07 Відповісти
вкантактік на межі дефолту, сьогодні читав
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15.03.2022 20:13 Відповісти
Ну то все й збігається: кацапстан теж на межі дефолту.
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15.03.2022 20:17 Відповісти
Щедра країна, просто сотні мільярдів наліво і направо, і все заради вєлічія.
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15.03.2022 20:07 Відповісти
До лампочки мені проблеми олігофенів
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15.03.2022 20:08 Відповісти
Я відстав а шо вже в стограме їх ***** ге пошлеш?
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15.03.2022 20:08 Відповісти
Как то срать на ватнорылых
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15.03.2022 20:10 Відповісти
Если сам толстозадый Давидыч взвыл, то там миллиардов на десять минимум.
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15.03.2022 20:12 Відповісти
Правильно. Парашникам вистачить соловйоба і скабеєєшної.
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15.03.2022 20:13 Відповісти
Тоже мне новость....пусть по батареям перестукиваются
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15.03.2022 20:20 Відповісти
Інстаграм хоч відпочине від їхніх кривих ординських хлебальників
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15.03.2022 20:20 Відповісти
Касаби?
..
Vам..піZда.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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15.03.2022 20:22 Відповісти
А запитай у свого клоуна ось таке.
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15.03.2022 20:29 Відповісти
Унікальна худоба- сама собі ампутацію рук зробила. Чим заробляти будуть" "Милостыню" ж не подадуть, бо бридке.
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15.03.2022 20:23 Відповісти
Краще б собі хара-кірі зробили
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15.03.2022 20:26 Відповісти
Отчет министра обороны РФ С. Шойгу https://www.youtube.com/watch?v=I6yVZ3W013I
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15.03.2022 20:26 Відповісти
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15.03.2022 20:28 Відповісти
хорошая новость, сейчас таких мало
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15.03.2022 20:32 Відповісти
 
 