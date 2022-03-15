П'ятеро людей вбито, троє - поранені на Харківщині в результаті артобстрілу окупантів, - прокуратура

15 березня приблизно о 13:30 військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл смт. Золочів Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Унаслідок влучення бойових снарядів загинули дві жінки і три чоловіки. Ще троє чоловіків дістали поранень. Крім того, зруйновано та пошкоджено низку житлових будинків та автомобіль", - відзачається у інформації.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

Досудове слідство проводять слідчі СВ УСБУ у Харківській області, процесуальне керівництво - облпрокуратури.

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