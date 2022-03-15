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В Білому домі відреагували на санкції РФ: "Ніхто з нас не планував туристичних поїздок до Росії та не має там банківських рахунків"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прессекретар Білого дому Джен Псакі, коментуючи санкції, запроваджені, зокрема, проти неї російською владою, повідомила про відсутність у неї, як і в інших персон, планів відвідування Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це може вас здивувати, але ніхто з нас не планує туристичних поїздок до Росії, ніхто з нас не має там банківських рахунків, до яких потрібний доступ", - зазначила вона.
Раніше повідомлялось, що РФ запроваджує персональні санкції проти Байдена, Блінкена, Остіна та ще 10 представників американського істеблішменту.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Еще один фак Путина: ведущая церемонии BAFTA-2022 показала средний палец кремлевскому диктатору
Штатах но не всех ****
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA