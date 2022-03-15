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Новини За кордоном
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Росія (47279) санкції (6860) США (14499) Псакі (148)

В Білому домі відреагували на санкції РФ: "Ніхто з нас не планував туристичних поїздок до Росії та не має там банківських рахунків"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В Білому домі відреагували на санкції РФ:

Прессекретар Білого дому Джен Псакі, коментуючи санкції, запроваджені, зокрема, проти неї російською владою, повідомила про відсутність у неї, як і в інших персон, планів відвідування Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це може вас здивувати, але ніхто з нас не планує туристичних поїздок до Росії, ніхто з нас не має там банківських рахунків, до яких потрібний доступ", - зазначила вона.

Раніше повідомлялось, що РФ запроваджує персональні санкції проти Байдена, Блінкена, Остіна та ще 10 представників американського істеблішменту.

Також читайте: Завдяки допомозі США Україна чинить опір набагато довше, ніж очікували в РФ, - Псакі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
начинается стеб над козломордыми. будет весело.
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15.03.2022 20:31
+23
Ну все, пипец, теперь США развалится
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15.03.2022 20:32
+17
Під бурні оплески,овації залу.
Еще один фак Путина: ведущая церемонии BAFTA-2022 показала средний палец кремлевскому диктатору
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15.03.2022 20:37
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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15.03.2022 20:30 Відповісти
Та не тренди... Я певен, що у вас там є по 6 соток в тайзі...
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15.03.2022 20:31 Відповісти
ага. и киоск с пивом в бирюлево.
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15.03.2022 20:35 Відповісти
У них там ближче до канадського кордону і своїх боліт вистачає. Плюс Аляска. ))
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15.03.2022 20:37 Відповісти
начинается стеб над козломордыми. будет весело.
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15.03.2022 20:31 Відповісти
Під бурні оплески,овації залу.
Еще один фак Путина: ведущая церемонии BAFTA-2022 показала средний палец кремлевскому диктатору
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15.03.2022 20:37 Відповісти
Ну все, пипец, теперь США развалится
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15.03.2022 20:32 Відповісти
А Трампу не запретили проведать жириновского ?
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15.03.2022 20:35 Відповісти
а что будет 24 марта? неужели ***** утилизируют?
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15.03.2022 21:33 Відповісти
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15.03.2022 20:32 Відповісти
А що буде робити лаврун, якщо американці виженуть геть його дочурку з кацапятами ?
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15.03.2022 20:33 Відповісти
а он скажет что его не так поняли...и он очень любит демократию )))) но заокеанскую ))))
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15.03.2022 20:37 Відповісти
Ця тварина їх народила в л
Штатах но не всех ****
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15.03.2022 21:17 Відповісти
гола кацапська дупа на "їжака" не справила враження... послали нах, переступили і пішли дальше.
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15.03.2022 20:35 Відповісти
Новый сценарий для американских кинокомедий.
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15.03.2022 20:36 Відповісти
ну вот... такие санкции обломали ))))))))
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15.03.2022 20:36 Відповісти
Джен Псаки тролль 80 левела)))
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15.03.2022 20:38 Відповісти
Цей курс ***** гімна вартий, тому що тупо зафіксований Рейхом. У вільному продажу та в тіньовому секторі рабсіанам пропонують 200 фублів за бакс, та ще хрен його там купиш.
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15.03.2022 20:45 Відповісти
Сестра із нарассєї повідомила: теоретично долляри буцім можна замовити в банках по офіційному курсу, але вони тільки для ВІП замовників. Іншим показують напрямок за кораблем на чорний ринок, а там продаж на сьогодні 230-250 дерев'яних.
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15.03.2022 20:59 Відповісти
Біржа закрита де факто, той курс який ви бачите віртуальний. Тобто курс є..., а валюти по такому курсу нема
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15.03.2022 20:49 Відповісти
Ну так пойди и купи. Не купиш,так как продажа запрещена. А на черном рынке уже до 300 дошло.
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15.03.2022 20:57 Відповісти
тролі вашинґтонські
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15.03.2022 20:47 Відповісти
Боже мой, что нам тепер делать?!!! Мы же теперь никогда не сможем поехать на отдых в Саранск!
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15.03.2022 20:51 Відповісти
Тупі москалі, налякали їжака голою дупою...
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15.03.2022 21:08 Відповісти
Байден такий: "***, не встиг побувати у Іжевську..!"
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15.03.2022 21:14 Відповісти
Ну тут вже Псакі лукавить. Я точно знаю,на всі 100%,що в США дуже багато бажаючих пройти курси на виживання!!!
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15.03.2022 21:20 Відповісти
Теперь Псаки никогда не увидит Сызрань, не попробует пареной репы с ягелем, не услышит хора балаечников, какая боль )))))))
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15.03.2022 21:28 Відповісти
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15.03.2022 21:29 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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15.03.2022 22:08 Відповісти
 
 