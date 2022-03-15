УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12814 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Санкції проти Росії
2 494 2
Польща (5180) Словенія (123) Чехія (1002) Денис Шмигаль (2710)

Шмигаль обговорив із прем'єрами Польщі, Словенії та Чехії посилення санкцій проти Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Шмигаль обговорив із прем'єрами Польщі, Словенії та Чехії посилення санкцій проти Росії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із прем'єрами Польщі, Словенії та Чехії посилення санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  Шмигаль написав у твіттері.

"Прем'єр-міністри Польщі Матеуш Моравецький, Словенії Янез Янга та Чехії Петр Фіала сьогодні прибули від імені Ради Європи до Києва. Мужність справжніх друзів України! Обговорили підтримку України та посилення санкцій проти країни-агресора", - відзначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія запровадила санкції проти Мішустіна, Собяніна, Пєскова, Шойгу, Медведєва. До оновленого списку потрапили близько 350 росіян

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Винищувачі привезли, чи знову ляля кати приїхали
показати весь коментар
15.03.2022 20:41 Відповісти
То что они приехали это значит что они чувствуют что всё стало спокойнее. Как бы они правы. Уже неделю как всё затихло, если убрать любовь России среди ночи обстреливать ракетами всё подряд
показати весь коментар
15.03.2022 20:50 Відповісти
 
 