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Четвертий пакет санкцій ЄС проти Росії – це удар по ВПК, енергетиці, торгівлі та олігархах, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Четвертий пакет санкцій ЄС проти Росії – це удар по ВПК, енергетиці, торгівлі та олігархах, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував країнам Європейського Союзу за четвертий пакет санкцій проти росії і закликав не зупинятися на цьому до припинення нею агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у Фейсбуці.

"Це був непростий позиційний бій для нашої дипломатії. Але Україна перемогла в ньому. Ще один нищівний удар по економіці та самолюбству рф. Я вдячний всім державам-членам ЄС за це рішення", - зазначив Кулеба.

Він зауважив, що 4-й пакет санкцій забороняє операції з низкою підприємств росії, включаючи військово-промисловий комплекс, нові інвестиції в енергетичний сектор, послуги кредитного рейтингу; розширює торговельні обмеження на чавун та сталь, предмети розкоші. Крім того, вводяться персональні санкції проти ключових олігархів, бізнесменів, лобістів та пропагандистів, які просувають політику рф щодо України, а також очолюють ключові компанії у секторах ВПК.

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Глава української дипломатії також наголосив, що на цьому не можна зупинятися, доки не буде зупинено президента рф володимира путіна.

"Наступ на санкційному фронті буде тривати, поки РФ не припинить агресію, бомбардування наших міст, воєнні злочини проти наших людей. Це були новини з ЄС. На підході нові санкції США", - акцентував міністр.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Ти цей висєр копіюєшь по різним гілкам. В бан, животноє.
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15.03.2022 20:47
+7
Тільки що бачив відео обмінника Технобанк (здається, першу літеру не видно), долар 300 ))
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15.03.2022 20:48
+6
за что? мышебратья!
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15.03.2022 20:46
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Ти цей висєр копіюєшь по різним гілкам. В бан, животноє.
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15.03.2022 20:47 Відповісти
не гони, по 350 скуп, продажу немає!
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15.03.2022 20:52 Відповісти
ты дыбиленыш ты по этому курсу его купишь ? В СССР долар стоил официально 69 копеек , реальный курс рубля по которому можно действительно купит доллары это 200 + и сделай одолжения что я больше не встречал тебя больше здесь "дыбил *****"
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15.03.2022 20:57 Відповісти
Исправь: оф. курс бакса в сссре был 64 коп.
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15.03.2022 21:04 Відповісти
да бог с ним , тут нельзя делать исправления в комментариях
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15.03.2022 21:07 Відповісти
вообще-то 67 копеек
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15.03.2022 21:10 Відповісти
Його можно "укріпити" навіть до 35 рублів за доллар, тільки що з того, якщо валюти на продаж не має. Ні по 105, ні 135, ні навіть по 165 рублів за доллар. По-факту, повернулись 90-ті роки. Реально купити готівковий доллар можна лише від 170 руб/доллар. Ось це і є реальний курс.
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15.03.2022 20:58 Відповісти
На какие рынки, дятел? У них комиссия 12% на любую операцию с валютой. К тому же на бирже купить рубль в рашке ты можешь, а вот снять его - нет. Точнее можешь, но в рублях по цене покупки его ЦБ. Т.е. 120 фублей при покупке доллара автоматически превращается в 105 фублей на карте, а при попытке обналичить, получишь на руки где-то 95 - офигенная финансовая операция! Нет там наличного доллара от слова совсем. Они ноют что при покупке на Али автоматом считается курс 160 фублей за доллар.
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15.03.2022 21:12 Відповісти
Тільки що бачив відео обмінника Технобанк (здається, першу літеру не видно), долар 300 ))
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15.03.2022 20:48 Відповісти
Зараз спробую скрин запиляти.
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15.03.2022 20:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=a8QuEzeowlk
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15.03.2022 21:00 Відповісти
вчера на чернухе 250. но быстро кончился.
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15.03.2022 20:51 Відповісти
В совка теж був формальний 1 фубль = 1 долар. По-перше, ми знаємо чим це скінчилось (іканомєка подохла), а по-друге, у вільному обігу долару не було.
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15.03.2022 21:02 Відповісти
за что? мышебратья!
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15.03.2022 20:46 Відповісти
Розмір жопи, в якій опинилася рашка, перевищує відстань від Землі до Юпітера!
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15.03.2022 20:50 Відповісти
Пророцтво священика Германа Будзінського Якщо з нами Бог, то хто ж тоді проти нас? Посилання на джерело: https://youtu.be/wVCeydFoJjc
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15.03.2022 20:55 Відповісти

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15.03.2022 20:56 Відповісти
***** запретило. Срок менялам за торговлю валютой. Прям СССР !!!!!
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15.03.2022 21:03 Відповісти
Не знаю який там був "непростий позиційний бій для нашої дипломатії", бо ніби ініціатором цих санкцій було саме ЄС і цей пакет санкцій від обговорення до затвердження і прийняття зайняв рекордно малі терміни.
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15.03.2022 21:06 Відповісти
 
 