Кулеба та Бербок скоординували закриття лазівок, щоб РФ не ухилялася від санкцій

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Німеччини Анналена Бербок скоординували кроки, щоб закрити всі лазівки для ухилення рф від санкцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твітері.

"Розмова з моєю німецькою колегою Анналеною Бербок. Вдячний Німеччині за підтримку нового раунду жорстких санкцій ЄС. Тиск має зростати, поки москва не припинить агресію та не відійде від України. Ми також скоординували кроки, щоб закрити всі лазівки для ухилення від санкцій", — зазначив глава української дипломатії.

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