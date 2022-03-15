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Кулеба та Бербок скоординували закриття лазівок, щоб РФ не ухилялася від санкцій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба та Бербок скоординували закриття лазівок, щоб РФ не ухилялася від санкцій

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Німеччини Анналена Бербок скоординували кроки, щоб закрити всі лазівки для ухилення рф від санкцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав  у твітері.

"Розмова з моєю німецькою колегою Анналеною Бербок. Вдячний Німеччині за підтримку нового раунду жорстких санкцій ЄС. Тиск має зростати, поки москва не припинить агресію та не відійде від України. Ми також скоординували кроки, щоб закрити всі лазівки для ухилення від санкцій", — зазначив глава української дипломатії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тиск на Росію має посилитися, а обороноздатність України зміцнитися, - Кулеба в розмові з Бербок

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
Правильно. Треба бити по наглій морді.
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15.03.2022 21:08
+4
немцы импотенты. штаты создали бюро по охоте за активами орды. и уже много чего нарыли. а эти только собираются.
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15.03.2022 21:12
+3
Смотри-ка, наша Анналена наконец снова сориентировалась. И трёх недель не прошло - но процесс пошёл.
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15.03.2022 21:10
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Правильно. Треба бити по наглій морді.
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15.03.2022 21:08 Відповісти
Локтями, ремнями, залізною трубою
Якщо ти зрадиш, кохана
Я вирву всі твої патли
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15.03.2022 21:53 Відповісти
Смотри-ка, наша Анналена наконец снова сориентировалась. И трёх недель не прошло - но процесс пошёл.
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15.03.2022 21:10 Відповісти
Читал что пишут в потустороннем мире-- они так радуются смертям . нашим погибшим и раненым что стает непонятно они уродились такими или их чем то облучают
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15.03.2022 21:17 Відповісти
немцы импотенты. штаты создали бюро по охоте за активами орды. и уже много чего нарыли. а эти только собираются.
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15.03.2022 21:12 Відповісти
Не все сразу а то у пуйла инфаркт будет а ему ещё на месте Геринга в Гааге посидеть надо.
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15.03.2022 21:15 Відповісти
Немцы просто тормознутые по сравнению с США. У немцев стандартное время реакции - три месяца. Поэтому то, что происходит сейчас - это прямо-таки реакция с небывалой скоростью.
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15.03.2022 21:42 Відповісти
Это точно. И это отлично в мирное время. Но сечас счёт на часы, а наши на такое не заточены.
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15.03.2022 23:11 Відповісти
Касапы нищают со скоростью света. Уже нет надписей на машинах типа мы вертели санкции.
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15.03.2022 21:13 Відповісти
там гдето ролик есть. чувака с буквой зет на стекле джипа мудохали всей толпой.
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15.03.2022 21:15 Відповісти
Вчора

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15.03.2022 21:15 Відповісти
Сьогодні
Призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України є недружнім кроком.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вдячні Ізраїлю за ті зусилля, яких він докладає для досягнення миру в Україні. Однак останні рішення ізраїльського керівництва, спрямовані на обмеження прийому українцв, м'яко кажучи, викликають подив. Вважаємо призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України недружнім кроком, який потребує негайного виправлення", - написав Єрмак у фейсбуці.

"Ми будемо жорстко й оперативно реагувати на будь-які кроки, що шкодять інтересам України та українців", - підкреслив керівник ОП.

Джерело: https://censor.net/ua/n3325410
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15.03.2022 21:16 Відповісти
 
 