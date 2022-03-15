Кулеба та Бербок скоординували закриття лазівок, щоб РФ не ухилялася від санкцій
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Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Німеччини Анналена Бербок скоординували кроки, щоб закрити всі лазівки для ухилення рф від санкцій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твітері.
"Розмова з моєю німецькою колегою Анналеною Бербок. Вдячний Німеччині за підтримку нового раунду жорстких санкцій ЄС. Тиск має зростати, поки москва не припинить агресію та не відійде від України. Ми також скоординували кроки, щоб закрити всі лазівки для ухилення від санкцій", — зазначив глава української дипломатії.
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Призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України є недружнім кроком.
Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вдячні Ізраїлю за ті зусилля, яких він докладає для досягнення миру в Україні. Однак останні рішення ізраїльського керівництва, спрямовані на обмеження прийому українцв, м'яко кажучи, викликають подив. Вважаємо призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України недружнім кроком, який потребує негайного виправлення", - написав Єрмак у фейсбуці.
"Ми будемо жорстко й оперативно реагувати на будь-які кроки, що шкодять інтересам України та українців", - підкреслив керівник ОП.
Джерело: https://censor.net/ua/n3325410