Данілов: Те, що ми стріляли Точкою-У по Білорусі - це повна нісенітниця

Секретар РНБО Олексій Данілов спростував заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та запевнив, що Україна не випускала ракет у бік Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов заявив в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Те, що він зараз розповідає, що нібито ми відправляємо "Точку-У" на Білорусь – це повна нісенітниця. Ми не вбиваємо дітей та жінок, ми не вбиваємо мирне населення. Ми цивілізована нація і виборюємо свою свободу, виборюємо на своїй території. Зазіхати на інші території у нас немає ніякого бажання", – заявив він.



Також Данілов додав, що, за даними розвідки, білоруси не мають бажання воювати проти України, оскільки бачать, "скільки трупів російських вояків" привозять звідти. Однак один із планів РФ, який вона ще може застосувати – залучити білоруських військових, переодягаючи їх у російську форму.

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