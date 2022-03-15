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Данілов: Те, що ми стріляли Точкою-У по Білорусі - це повна нісенітниця

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Данілов: Те, що ми стріляли Точкою-У по Білорусі - це повна нісенітниця

Секретар РНБО Олексій Данілов спростував заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та запевнив, що Україна не випускала ракет у бік Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов заявив в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Те, що він зараз розповідає, що нібито ми відправляємо "Точку-У" на Білорусь – це повна нісенітниця. Ми не вбиваємо дітей та жінок, ми не вбиваємо мирне населення. Ми цивілізована нація і виборюємо свою свободу, виборюємо на своїй території. Зазіхати на інші території у нас немає ніякого бажання", – заявив він.

Також Данілов додав, що, за даними розвідки, білоруси не мають бажання воювати проти України, оскільки бачать, "скільки трупів російських вояків" привозять звідти. Однак один із планів РФ, який вона ще може застосувати – залучити білоруських військових, переодягаючи їх у російську форму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявив, що по Білорусі вдарили ракетою, але вступати у війну він не збирається: "Що ми можемо там додати Росії?"

Автор: Роман Свиридович
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Чего он оправдывается, мог бы сказать, что если бы стреляли, то попали! Эти бульбингемские твари сделали из своей страны площадку для Искандеров, **** перед *********** оправдываться?
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15.03.2022 21:21 Відповісти
Самі сміютьмя з заяв голови колгоспу
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15.03.2022 21:22 Відповісти
Полуныця нисенитнеця касапский рот это не сможет произнести
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15.03.2022 21:24 Відповісти
за перші 2 тижні війни американські супутники нарахували 810 кацапських ракетних запусків. В Україні за той самий час нарахували 318 ракетних ударів. Куди полетіла і де вдарила, чи просто впала решта 60% ракет нікому не відомо - цілком можливо що в *********** чи воронеж
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15.03.2022 21:34 Відповісти
А варто було б ! Сцикуна зелені!
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15.03.2022 21:44 Відповісти
А треба було, а краще Ростов Таганрог Белгород-куди зможемо достать
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15.03.2022 21:44 Відповісти
Зря
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15.03.2022 21:45 Відповісти
Ну, пуйло же объявил, что срочников - не будет, всеобщей мобилизации - не будет. Теперь нужно хоть какое-то оправдание, чтобы послать на убой вот этих всех. Так что, боюсь, Воронежу приготовиться...
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15.03.2022 23:15 Відповісти
Треба їм пояснити, що таке нісенітниця, а то вони думають, що це уничтожение, хоча для них сама українська мова, як уничтожение.
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16.03.2022 00:31 Відповісти
 
 