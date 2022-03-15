Ми не хочемо бути героями посмертно, деблокуйте Маріуполь: Військові медики звернулися до українців. ВIДЕО

Військові медики просять нагадувати всім про Маріуполь та деблокувати місто, щоб було змога завезти медикаменти для постраждалих внаслідок обстрілів військами РФ.

Відеозвернення опублікував полк "Азов", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ви думаєте, що уявляєте масштаб катастрофи у Маріуполі від злочинів росії, то, запевняю, навіть близько не уявляєте. Ми, медики, цілодобово під обстрілами ворожої авіації та артилерії намагаємося допомагати не лише військовим, а й цивільним. Бо швидкі вже не їздять і ніхто нікому не допомагає.

А чи не кожна бомба, град, руйнування - це не просто поранені. Це відірвані руки і ноги, вибиті очі, розірвані осколками тіла, випадаючі нутрощі... Я розумію, це боляче слухати, бо серед поранених і загиблих, можливо, ваші рідні і близькі. Але слухайте, бо ви маєте розуміти ситуацію і діяти. Нагадувати про Маріуполь. Кричати про нього. Бо ми не хочемо бути героями і мучениками посмертно", - сказала медик.

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