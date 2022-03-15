Ми не хочемо бути героями посмертно, деблокуйте Маріуполь: Військові медики звернулися до українців. ВIДЕО
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Військові медики просять нагадувати всім про Маріуполь та деблокувати місто, щоб було змога завезти медикаменти для постраждалих внаслідок обстрілів військами РФ.
Відеозвернення опублікував полк "Азов", інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо ви думаєте, що уявляєте масштаб катастрофи у Маріуполі від злочинів росії, то, запевняю, навіть близько не уявляєте. Ми, медики, цілодобово під обстрілами ворожої авіації та артилерії намагаємося допомагати не лише військовим, а й цивільним. Бо швидкі вже не їздять і ніхто нікому не допомагає.
А чи не кожна бомба, град, руйнування - це не просто поранені. Це відірвані руки і ноги, вибиті очі, розірвані осколками тіла, випадаючі нутрощі... Я розумію, це боляче слухати, бо серед поранених і загиблих, можливо, ваші рідні і близькі. Але слухайте, бо ви маєте розуміти ситуацію і діяти. Нагадувати про Маріуполь. Кричати про нього. Бо ми не хочемо бути героями і мучениками посмертно", - сказала медик.
Будь ласка, зачекайте...
Але на даний момент неможливо якимсь чином вивести місто із оточення, поки ряди кацапів та кількість їх боєздатних тарантасів не порідішає достатньо, щоб військові змогли вичистити від орків хоча б один маршрут постачання.
Взагалі на півдні достатньо важка ситуація, не тільки в Маріуполі, командування прогавило момент, коли треба було знищувати сухопутні переходи з Криму, бо політичне керівництво в гуманізм гралося. Ну, то таке, всі ці моменти розбиратимуться уже після перемоги, наразі сподіватимемося, що гуманітарні коридори запрацюють та на переговорах наша делегація зможе якось це питання зрушити з місця.
А теперь николаевская группа (не особо сильная, кстати) связывает все правобережные силы ВСУ на всём южном фланге (угрозой комбинированного удара на Одессу).
В обох випадках - це на совісті цієї влади.
А, якщо копнути глибше, то і на совісті тих, хто таку владу обрав.
Чому я так вважаю?
Якби був спротив тер.оборони у кожному місті, особливо у крупних містах, таких, як Херсон, Мелітополь, Енергодар, Бердянськ, тощо, то це по-перше значно би допомогло ЗСУ, а по-друге зв'язало би певну частину військ орків. І Маріуполь було б значно легше обороняти, там би просто не було б такої навали орків.
Поки йшла оборона антонівського мосту був час організувати тер.оборону, спротив.
Якщо Ви з Херсону, могли б будь-ласка сказати чи видавали людям зброю?
А що до перешийка. Південь -- це переважно степи. Оборону без переваги у повітрі тримати практично не вийде -- артилерія всіх швидке перемеле, тому і була зроблена ставка на захист міст -- є де укритись.
Партизанський рух з тієї ж причини простіше організувати на півночі та у центрі, де є ліси чи хоча б лісосмуги.
Під час руху їхній металобрухт можуть ефективно атакувати та нищити штурмовики або гелікоптери. Але для цього потрібно мати надійне прикриття у вигляді винищувачів та ППО, щоб не залишитись врешті без "пташок". На жаль, орки мають перевагу у повітрі і аеродроми у Криму з часом підльоту декілька хвилин.
Тобто, коли наші оборонці серед забудов, то вони можуть ефективно використовувати штучні укриття, а ворог при цьому перебуває у степу, його видно як на долоні і він більш вразливий.
Якби ми перебували у степу на перешийку, то були б таким же чином вразливі і для артилерії і для авіації.
На счет Энергодара... Я х/з как в городе, где ядерный реактор, воевать... А вот то, что оборону перед ним не организовали - это, да...
Не местной - самостоятельно они, я думаю, не вправе решать этот вопрос. Кроме того, центральные органы управления могли бы их хотя бы сориентировать.
На юге военные об этом думали недостаточно.
Вот о чем я говорю. Не более. Но и не менее.
(Это самое страшное для офицера и командира - нести на плечах ответственность. Её не передашь другому, не скинешь в подворотне. Она с тобой до смерти, как горб у верблюда. И каждая неудача - твоя вина; каждая смерть - твой грех).
Часу було небагато, але певний запас був.
Сегодня, глядя на количество жертв среди граждан Украины и объему ущерба, уже нанесенного нашей экономики, все лица, которые рассказывали о «сгущении красок» и о том, что у них имеются более другие источники информации, которые опровергают выводы американских военных, должны бы сидеть в СИЗО и длительно общаться со следователями."
Усім страшенно болить.
Швидше б вдалося визволити вас !