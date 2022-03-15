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Кулеба та Блінкен обговорили економічний тиск на Росію та гарантування безпеки ядерних об'єктів в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба та Блінкен обговорили економічний тиск на Росію та гарантування безпеки ядерних об'єктів в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен провели розмову, обговорили економічний тиск на Росію та гарантування безпеки ядерних об'єктів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твітері. 

"Розмова з Ентоні Блінкеном. Вдячні США за новий виток персональних санкцій проти російських чиновників. Я також наголосив на необхідності посилення економічного тиску на Росію. Ми обоє погодилися з тим, що важливо гарантувати безпеку ядерних об'єктів в Україні", - зазначив він.

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Автор: Роман Свиридович
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15.03.2022 21:44 Відповісти
К сожалению, нет никаких гарантий более в этом мире,
кроме собственной силы. Увы :/
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15.03.2022 22:32 Відповісти
 
 