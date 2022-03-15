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Посол РФ заявив, що "змінювати владу в Україні" ніхто не планує: Раніше Путін закликав ЗСУ до держперевороту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Посол РФ заявив, що

Посол РФ у Франції Олексій Мєшков заявив, що країна-агресор нібито не ставить завдання змінити владу в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

За словами Мєшкова, Росія на переговорах не ставить завдання змінити владу в Україні, це питання "навіть не порушувалося".

Народ "має визначати своє майбутнє", додав російський посол.

Нагадаємо, 25 лютого президент Росії Володимир Путін закликав військовослужбовців ЗСУ до державного перевороту.

Також читайте: "У зруйнованому війною Києві твориться історія": Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії зустрілися у столиці України. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+64
Посол России - пошел на х*й.
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15.03.2022 21:46
+57
Именно поэтому вы любите вешать свой сраный триколор на захваченные города и кошмарить местных под дулом автоматов.
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15.03.2022 21:47
+54
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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15.03.2022 21:46
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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15.03.2022 21:46 Відповісти
Посол России - пошел на х*й.
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15.03.2022 21:46 Відповісти
Именно поэтому вы любите вешать свой сраный триколор на захваченные города и кошмарить местных под дулом автоматов.
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15.03.2022 21:47 Відповісти
Пішов *****, мішок з лайном!
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15.03.2022 21:47 Відповісти
Да конечно мы верим, в справедливость окупантов. В окупированных городах наглядно все видим.
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15.03.2022 21:48 Відповісти
На лету переобуваются.
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15.03.2022 21:48 Відповісти
Я б сказала: на льоту обс.....ся
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15.03.2022 21:56 Відповісти
ВЖЕ не плануєте.
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15.03.2022 21:49 Відповісти
Русские всегда врут, не забываем
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15.03.2022 22:42 Відповісти
"Не ставить завдання змінити владу в Україні".
Вирішили працювати з тими, що є ...
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15.03.2022 21:50 Відповісти
посла это послать на *** ...можно и повесить конечно ..
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15.03.2022 21:50 Відповісти
Задовбали вже. Чого ви пхаєте свій самовар на чужу кухню ?
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15.03.2022 21:50 Відповісти
Зеленський в інтерв'ю Bild заявив, що війну можна вирішити лише за допомогою прямого діалогу з президентом РФ Путіним на основі взаємного компромісу.

Після Маріуполя, Харкова, Сум, Чернігова, Ірпеня та Ворзеля, Житомира чи Ізюма, про які «взаємні компроміси» можна говорити з вбивцями?

І яка «ціна» цього компромісу?
За тим що говорять спікери та офіційні особи, це знов ж таки НАТО та «позаблоковість». А ще можуть бути й інші. Сумно…
Андрій Смолій

А ще є багато інформаціі про те, що прохід з Крима на Херсон за пару тижнів до 24.02 був весь розмінований и прибрани захистні споруди. Тому ці тварі так легко та бесперешекодно зайшли. Дайте інфу, у кого є
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15.03.2022 22:17 Відповісти
Готували під сдачу. ЦЕ НЕЗРАДА
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15.03.2022 23:45 Відповісти
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15.03.2022 21:51 Відповісти
устами ребенка...
когда там евровидение, чтобы понять, когда мы закончим войну??
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15.03.2022 23:34 Відповісти
ой.. в мае... а до мая надо справиться... шож вошкаться то? )))
опять жеж 24 апреля Великдень...
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15.03.2022 23:43 Відповісти
Ребята из ********, возврат Крыма, Донбасса, репарации за все 8 лет, восстановите все что разрушили, семьям погибших компенсации и т.д. по списку. Других вариантов быть уже не может, все точки невозврата пройдены.
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15.03.2022 21:52 Відповісти
Путін - ізгой! Домовлятися з ним ніхто не хоче і не буде, бо він труп, який смажить ЗСУ, тероборона і світові санкції…
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15.03.2022 21:53 Відповісти
дожимать нужно гниду кацапскую
видно что их недоармия уже выдыхается
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15.03.2022 21:53 Відповісти
Вопрос в этом всём один. Почему блин до сих пор работают посольства??? Почему свинособаки не сидят в своем Нальчике, а в Париже??
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15.03.2022 21:54 Відповісти
Даже трусливый Деладье объявил Германии войну после нападения на Польшу. А тут пытаются танцевать и вашим и нашим
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15.03.2022 21:55 Відповісти
Через тиждень вони будуть говорити:
"Та ми тільки заїхали передати вам глечики зі щами та чуток ягелю! А зброю помилково з собою взяли."
Так?
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15.03.2022 21:55 Відповісти
Леся Никитюк обратилась к организации Anonymous с просьбой включать сирены в россии
пусть у кацапов и белорусов тоже воют
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15.03.2022 21:55 Відповісти
Русский посол, ты брехло, а потому нах…й.
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15.03.2022 21:57 Відповісти
странное существо это Пу-*****)) значит когда в 2014 был переворот то это были фашисты , нацики. А то что он сейчас предлагает так он это называет "освобождение" *******?)))))
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15.03.2022 21:57 Відповісти
Посол! Посол на@уй!
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15.03.2022 21:57 Відповісти
поэтому первым делом вешают аквафреш и меняют мэра...
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15.03.2022 22:02 Відповісти
И это при том что у нас мер избирательная должность, а не чиновник. И его нельзя поменять.
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15.03.2022 22:06 Відповісти
Невже народ України, про своє майбутнє, іще не достатньо зрозуміло сказав, за двадцять днів війни?
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15.03.2022 22:02 Відповісти
У русни на семь лет просрочены сухпайки "Не только дохлые будете здесь валяться, а еще и обосранные"
Ну це реально армія бомжів якась до нас вторглася... росіян сюди відправляють з пайками, у яких термін придатності закінчився у 2015 році
"сільнєйшая армія в мірє"... 😎
t.me/telegraf_com_ua/9840
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15.03.2022 22:06 Відповісти
за сухпай не вий. знайди інщу тему. я американьський купую, на 5 років прострочений але перевірений. коротше жру й не сєрусь
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16.03.2022 00:18 Відповісти
Якби це було єдиною вимогою кацапів, то взагалі - не питання
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15.03.2022 22:24 Відповісти
А в ультиматумі вимог все меншає )) Правильник курсом рухаємось, тяжким, але правильним ))
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15.03.2022 22:27 Відповісти
*** в рот пуйлу ! Никакаких переговоров !
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15.03.2022 22:28 Відповісти
И что теперь? Все должны захлопать в ладоши?
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15.03.2022 22:32 Відповісти
Людям все одно, яким чином маніяк бажає задоволити свої криваві збочення. Смерть скаженій тварюці.
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15.03.2022 22:42 Відповісти
посол идет - НА Х...Й !!!
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15.03.2022 22:48 Відповісти
кому какое дело что там гавкает кацап?
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15.03.2022 22:51 Відповісти
За словами Мєшкова, Росія на переговорах не ставить завдання змінити владу в Україні, це питання "навіть не порушувалося",але війною в Україні вона поставила питання ребром,про зміну влади у самій рабсії.І чим скоріше, тим краще ,поки ще початки рашистської бідності не принесли великого врожаю світових бомжів.
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15.03.2022 22:56 Відповісти
Не за клоуна зеленого стоїть разом з ЗСУ український народ, а за неньку Україну! Дайте закінчити війну, а потім розберемося і з зеленими довбойобами, і з єрмаками, і стефанчуками, зажопинцями, продажними суддями і іншою мразотою! А поки що - б'ємо русофашистів! Не беремо в полон, а б'ємо до смерті! Ці смердючі полонені тільки вдають із себе обманутих, а насправді - вони шакали! Смерть русофашистам !!!"
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15.03.2022 23:00 Відповісти
Да кто такое есть ****** ************* свинособака, чтобы указывать что должен сделать народ Украины, куда ему определяться и так далее. Народ Украины без вас кацапейских ********* определил уже свое будущее и послал весь ваш свинособачий сРуцький мир вслед за вашим кораблем.
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15.03.2022 23:03 Відповісти
Тоді дійсно - мокшани хотіли і хочуть.
Їм потрібний такий як Лукавий,
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15.03.2022 23:06 Відповісти
Уточнення по сьогоднішньому. генерал-майор Олег Митяев - командир 150-й мотострелковой дивизии. Заблукав на "навчаннях" але вже правильно повернеться до дому. Слава Нації
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15.03.2022 23:19 Відповісти
Такие фото нужно выставлять на росийских сайтах.
А то они не понимают шо здесь происходит.
По рус ТВ им говорят шо это Украина напала на Росию.
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16.03.2022 04:55 Відповісти
В раше нет никакой абсолютно информации кроме словесного поноса соловьевоообразных пропагандонов.
Youtube и многие наши сайты ****** заблокированы. Поэтому если посылать туда знакомым или родственникам фото или видео с помощью ссылок на эти сайты, то оно не сработает. Лучше скачать нужное для контрпропаганды фото или видео и послать Ватсапом, почтой или Скайпом.
Кстати, самый простой способ скачать видео с Youtube, это в нужном адресе https://www.youtube.com/ ... ... непосредственно перед словом youtube вставить две буквы ss чтобы было как https://www.ssyoutube....... И нажать "Энтер". Далее все будет понятно.
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16.03.2022 07:47 Відповісти
Поменять власть в Украине была первая и основная задача вторжения путинских собак. А теперь получилоськак в басне про лисицу и виноград.
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15.03.2022 23:29 Відповісти
Гієнам вити, каравану йти!
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15.03.2022 23:52 Відповісти
Хана,вам гнилозуба нація під керівництвом злодія-шизофреника!
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16.03.2022 04:36 Відповісти
Да вы и не наступали на Украину, не инициировали войну... Это Украина на вас напала! А вы-белые и пушистые!
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16.03.2022 05:14 Відповісти
Брэхуни в кацапстані просто патологічні!
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16.03.2022 05:30 Відповісти
Мокшанський посол може і правий,навіщо ***** змінювати владу в Україні якщо ***** своїх цілей вже майже досягнув.Прорубав сухопутний коридор в Крим,надійно взяв під свій контроль кримський канал.Ось і затягує бутьякі переговори на одну дві недільки щоб захватити Маріуполь який в подвійному кільці і все,можна буде говорити про припинення вогню та про вивід військ із північних міст України.
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16.03.2022 06:41 Відповісти
Russian warship, go fuck yourself!!!
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16.03.2022 06:59 Відповісти
высокопоставленная свинособака лжет! Мы знаем что вы из последних сил тужитесь уничтожить не только украинскую власть, но и сам народ. Путинский рейх будет уничтожен.
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16.03.2022 07:02 Відповісти
)(уйлостан-це суцільна брехня
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16.03.2022 08:49 Відповісти
верим, помним, не забудем
я давно и публично утверждаю, что страна недоговороспособна из за тотальной лживости
зазеркалье
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16.03.2022 08:51 Відповісти
 
 