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Посол РФ заявив, що "змінювати владу в Україні" ніхто не планує: Раніше Путін закликав ЗСУ до держперевороту
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Посол РФ у Франції Олексій Мєшков заявив, що країна-агресор нібито не ставить завдання змінити владу в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
За словами Мєшкова, Росія на переговорах не ставить завдання змінити владу в Україні, це питання "навіть не порушувалося".
Народ "має визначати своє майбутнє", додав російський посол.
Нагадаємо, 25 лютого президент Росії Володимир Путін закликав військовослужбовців ЗСУ до державного перевороту.
Топ коментарі
+64 Николаев Юг
показати весь коментар15.03.2022 21:46
+57 Петр Иванов 637dda9f
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+54 alex j
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Будь ласка, зачекайте...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Вирішили працювати з тими, що є ...
Після Маріуполя, Харкова, Сум, Чернігова, Ірпеня та Ворзеля, Житомира чи Ізюма, про які «взаємні компроміси» можна говорити з вбивцями?
І яка «ціна» цього компромісу?
За тим що говорять спікери та офіційні особи, це знов ж таки НАТО та «позаблоковість». А ще можуть бути й інші. Сумно…
Андрій Смолій
А ще є багато інформаціі про те, що прохід з Крима на Херсон за пару тижнів до 24.02 був весь розмінований и прибрани захистні споруди. Тому ці тварі так легко та бесперешекодно зайшли. Дайте інфу, у кого є
когда там евровидение, чтобы понять, когда мы закончим войну??
опять жеж 24 апреля Великдень...
видно что их недоармия уже выдыхается
"Та ми тільки заїхали передати вам глечики зі щами та чуток ягелю! А зброю помилково з собою взяли."
Так?
пусть у кацапов и белорусов тоже воют
Ну це реально армія бомжів якась до нас вторглася... росіян сюди відправляють з пайками, у яких термін придатності закінчився у 2015 році
"сільнєйшая армія в мірє"... 😎
t.me/telegraf_com_ua/9840
Їм потрібний такий як Лукавий,
А то они не понимают шо здесь происходит.
По рус ТВ им говорят шо это Украина напала на Росию.
Youtube и многие наши сайты ****** заблокированы. Поэтому если посылать туда знакомым или родственникам фото или видео с помощью ссылок на эти сайты, то оно не сработает. Лучше скачать нужное для контрпропаганды фото или видео и послать Ватсапом, почтой или Скайпом.
Кстати, самый простой способ скачать видео с Youtube, это в нужном адресе https://www.youtube.com/ ... ... непосредственно перед словом youtube вставить две буквы ss чтобы было как https://www.ssyoutube....... И нажать "Энтер". Далее все будет понятно.
я давно и публично утверждаю, что страна недоговороспособна из за тотальной лживости
зазеркалье