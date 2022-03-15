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Переговори з РФ продовжаться завтра, наявні принципові суперечності, але місце для компромісу є, - Подоляк
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Перемовини України та РФ продовжаться завтра.
Про це у Twitter повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжимо завтра. Дуже важкий та в'язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+50 джефф картер
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+31 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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+25 Green sheet
показати весь коментар15.03.2022 22:00
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Будь ласка, зачекайте...
Треба дотискати.....Якщо дати слабину вони оговтаються і знову почнуть ......
Усе угрупування у гній.... Зелебубочка вже вчинив дурню з кораблями тепер маємо проблеми з Чорним морем.
Роззброєння це смерть українцям!!!!!!!!!! армія І тероборона на це не піде!!!!!!!!!!!
Як один казав, що треба зійтися десь по середині, хоча може бути і по середині Дніпра(
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ГОТОВИЙ ДО ЦЬОГО: В ОП РОЗПОВІЛИ, ЗА ЯКИХ УМОВ ОБГОВОРЮВАТИМУТЬ ІЗ РОСІЄЮ НЕЙТРАЛЬНИЙ СТАТУС УКРАЇНИ
https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-hotovyi-do-tsoho-v-op-rozpovily-za-iakykh-umov-obhovoriuvatymut-iz-rosiieiu-neitralnyi-status-ukrainy-270713.html
А це 25 лютого офіційно зі звернення президента
"...Не боїмось говорити з Росією. Не боїмося говорити про все - про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмося говорити про нейтральний статус. Ми зараз не в НАТО. Але головне - які при цьому у нас будуть гарантії безпеки? І які конкретно країни їх дадуть?..."
https://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-do-**********-naprikinci-pershogo-dnya-73149
Может это и компромисс, но он печален. Лично я сомневаюсь, что даже в этом случае, той части Украины, которая будет свободной, дадут реально эту свободу
1. Центробанк РФ ликвидируется.
2. РФ переходит на гривну
3. РФ восстанавливает всё за свой счет в течении 2 лет.
4. РФ бесплатно поставляет нефть и газ и всё остальное 100 лет
5. РФ платит дань 15% ВВП на протяжении 100 лет.
6. Каждой украинской семье по два раба.