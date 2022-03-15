Переговори з РФ продовжаться завтра, наявні принципові суперечності, але місце для компромісу є, - Подоляк

Перемовини України та РФ продовжаться завтра.

Про це у Twitter повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжимо завтра. Дуже важкий та в'язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах", - йдеться в повідомленні.

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