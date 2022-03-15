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Переговори з РФ продовжаться завтра, наявні принципові суперечності, але місце для компромісу є, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Переговори з РФ продовжаться завтра, наявні принципові суперечності, але місце для компромісу є, - Подоляк

Перемовини України та РФ продовжаться завтра.

Про це у Twitter повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжимо завтра. Дуже важкий та в'язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+50
про що ти чоловіче говориш...Який компроміс.
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15.03.2022 21:58
+31
які компроміси можуть бути із вбивцями українських жінок та дітей? Від НАТО Зе-чума вже відмовився. Що ще?
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15.03.2022 22:01
+25
Иди нах. со своими компромиссами. Жеу будешь свою делить компромисами
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15.03.2022 22:00
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про що ти чоловіче говориш...Який компроміс.
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15.03.2022 21:58 Відповісти
На сегодня необходимо немедленно деблокировать Мариуполь, иначе жертв будут сотни тысяч, для этого и переговоры.
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15.03.2022 22:01 Відповісти
І чим більше ЗСУ мочитиме кацапів, тим більше буде точок для компромісу.
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15.03.2022 21:58 Відповісти
Иди нах. со своими компромиссами. Жеу будешь свою делить компромисами
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15.03.2022 22:00 Відповісти
які компроміси можуть бути із вбивцями українських жінок та дітей? Від НАТО Зе-чума вже відмовився. Що ще?
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15.03.2022 22:01 Відповісти
Всем давно известно что касап рыло делает. Только дохлый касап это аргумент для переговоров.
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15.03.2022 22:03 Відповісти
Йдіть *****, *****! Жодних компромісів!
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15.03.2022 22:04 Відповісти
Подоляку на гиляку!
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15.03.2022 22:07 Відповісти
вообще новость из дурдома..... у нас большие разногласия.... но есть и какие то туманные компромиссы... интересно технический перерыв кто запросил наши (устали и в туалет бы) или россияне посоветоваться (с бункерным окурком??!!) играем дальше в покер или дурачка или в очко??!!
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15.03.2022 22:08 Відповісти
Мене лякають оці слова по питанню компромісу
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15.03.2022 22:09 Відповісти
компромисы могли быть на первых переговорах,сейчас пусть выпустят людей из мариуполя без всяких условий,а потом уже переговоры
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15.03.2022 22:14 Відповісти
компроміс має бути скільки років орки будуть відпрацьовувати 100 чи 150 зможуть
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16.03.2022 00:10 Відповісти
знаємо, які компроміси для подоляків-арахамів вважаються допустимими. Навіть не думайте!!!!!
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15.03.2022 22:23 Відповісти
Вже зав'язли, і це при тому, що усі вимоги свинособак абсолютно не сумісні з логікою?
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15.03.2022 22:26 Відповісти
ОРКИ не втому стані щоби диктувати умови.......
Треба дотискати.....Якщо дати слабину вони оговтаються і знову почнуть ......
Усе угрупування у гній.... Зелебубочка вже вчинив дурню з кораблями тепер маємо проблеми з Чорним морем.
Роззброєння це смерть українцям!!!!!!!!!! армія І тероборона на це не піде!!!!!!!!!!!
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15.03.2022 22:28 Відповісти
Как скажешь.
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15.03.2022 22:48 Відповісти
Так Подолякам Єрмакам Арахаміям та іншим компромісникам , попробуєте щось уткнути і похід руського корабля буде для вас квіточкою
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15.03.2022 22:32 Відповісти
ох, переживаю, что эти что натворят, столько людей погибло за нашу независимость, дай бог ошибаться
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15.03.2022 22:32 Відповісти
Думаю на переговорах речь идёт исключительно об организации гуманитарных коридоров. О каких-то политических или военных вопросах вообще не упоминается.
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15.03.2022 22:38 Відповісти
Но наверняка от нас что-то требуют взамен. И мне это не нравится.
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15.03.2022 22:49 Відповісти
То что от нас требуют общеизвестно, всё то что изрыгнул ху#ло перед началом войны.
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15.03.2022 23:01 Відповісти
*****- це туди
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15.03.2022 23:53 Відповісти
мабуть прєдложат відсмоктати
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15.03.2022 23:52 Відповісти
а ми такі ну посмокчить...
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15.03.2022 23:54 Відповісти
Мова іде про нейтральний статус України і гарантії безпеки від Мордора.
Як один казав, що треба зійтися десь по середині, хоча може бути і по середині Дніпра(

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ГОТОВИЙ ДО ЦЬОГО: В ОП РОЗПОВІЛИ, ЗА ЯКИХ УМОВ ОБГОВОРЮВАТИМУТЬ ІЗ РОСІЄЮ НЕЙТРАЛЬНИЙ СТАТУС УКРАЇНИ
https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-hotovyi-do-tsoho-v-op-rozpovily-za-iakykh-umov-obhovoriuvatymut-iz-rosiieiu-neitralnyi-status-ukrainy-270713.html

А це 25 лютого офіційно зі звернення президента
"...Не боїмось говорити з Росією. Не боїмося говорити про все - про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмося говорити про нейтральний статус. Ми зараз не в НАТО. Але головне - які при цьому у нас будуть гарантії безпеки? І які конкретно країни їх дадуть?..."

https://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-do-**********-naprikinci-pershogo-dnya-73149
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15.03.2022 22:51 Відповісти
Всё чаще слышны разговоры про границу по Днепру.
Может это и компромисс, но он печален. Лично я сомневаюсь, что даже в этом случае, той части Украины, которая будет свободной, дадут реально эту свободу
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16.03.2022 06:54 Відповісти
як на мене- ***** с пляжа та плати репарації, не бачу за що перемовини робити
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15.03.2022 23:51 Відповісти
Про які компроміси йде мова , можна дізнатися , пане Подоляк ?
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16.03.2022 00:52 Відповісти
Какой к херам компромисс???
1. Центробанк РФ ликвидируется.
2. РФ переходит на гривну
3. РФ восстанавливает всё за свой счет в течении 2 лет.
4. РФ бесплатно поставляет нефть и газ и всё остальное 100 лет
5. РФ платит дань 15% ВВП на протяжении 100 лет.
6. Каждой украинской семье по два раба.
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16.03.2022 01:31 Відповісти
Дуже небезпечну гру затіяли наші з перемовинами і «компромісами». Так всі наші фронтові здобутки подолякагівняка переведе на пшик.
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16.03.2022 01:40 Відповісти
Нам не говорят о каких компромиссах речь. Очень тревожно слышать слово ,, компромис ,, от СН. Может план России -реакция народонаселений компромисс и внутренние проблемы , которые возникнут. ?
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16.03.2022 07:55 Відповісти
Мордор напав на Україну, відповідно створив нові проблеми. Тепер треба оборонятися, а в цей час гинуть наші військові і цивільні, орки руйнують нашу інфраструктуру., люди кидають свої домівки і змінюють місце проживання. План орків - це прийняти їх ультимативні вимоги під загрозою руйнування і знищення всього, бо у них ядерна зброя. Звісно окупувати ще територію(
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16.03.2022 11:56 Відповісти
 
 