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ПАРЄ одноголосно ухвалила рішення про вигнання Росії та просить надати Україні засоби ППО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ПАРЄ одноголосно ухвалила рішення про вигнання Росії та просить надати Україні засоби ППО

Парламентська асамблеї Ради Європи попри спроби Москви уникнути покарання, ухвалила рішення про вигнання РФ, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Європейської правди.

Рішення ухвалене одноголосно – за проголосувало 216, проти жодного голосу, утрималися 3.

Під час розгляду резолюції надійшло повідомлення про те, що Росія, зрозумівши неуникність свого виключення, сама подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід. "Але це не зупиняє наші плани, не перериває процедуру", - прокоментував цю спробу президент ПАРЄ.

В ухваленому документі ПАРЄ рекомендує припинити членство РФ у Раді Європи через несумісність її дії з принципами організації. Водночас, зважаючи на те, що РФ до кінця цього року формально лишається учасником організації – ПАРЄ просить пришвидшити розгляд позовів проти Росії в Європейському суді з прав людини.

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Попри вихід Росії з організації, ПАРЄ прагне продовжити підтримку недержавних інституцій, які протидіють диктатурі Путіна. Рішення скеровує Раду Європи "підтримувати та взаємодіяти з правозахисниками, демократичними силами, вільними ЗМІ та незалежним громадянським суспільством у Росії". Очікується, що фінансування для цього нададуть інші члени РЄ. Також рішення пропонує "посилити підтримку держав Ради Європи, які прийняли велику кількість українських біженців".

Крім цього, ПАРЄ одноголосно ухвалила поправку про те, щоб офіційно визнати Придністров’я зоною російської окупації.

Також читайте: На політкомі ПАРЄ підтримано більшість позицій української делегації, - нардепка Василенко

ПАРЄ спершу планувала відхилити усі поправки, які стосуються створення безпольотної зони, надання Україні військової допомоги тощо, пояснюючи, що Рада Європи не опікується безпековими питаннями. Однак після тривалої дискусії асамблея також підтримала компромісну формулу: ПАРЄ закликала усі держави, що лишилися в організації після вигнання Росії, "розглянути можливість збільшення їхньої допомоги Україні в її зусиллях з посилення захисту своєї території, включаючи її повітряний простір, щоб зменшити людські втрати та трагічні гуманітарні наслідки загарбницької війни з боку Росії".
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Топ коментарі
+25
Дошло до тугодумов из Европы что касап это фашист.
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15.03.2022 22:07
+23
Гравюра часів Російсько -Японської війни, намальована японцями після ганебної поразки кацапів.
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15.03.2022 22:07
+18
ну дай то Бог!!!!
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15.03.2022 22:06
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ну дай то Бог!!!!
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15.03.2022 22:06 Відповісти
Смертна кара , тортури для москальщини буде в рамках закону сересер
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15.03.2022 22:18 Відповісти
Нехай пожирают друг друга в резервации под названием Мордор за колючей проволокой и воют о своем вяличии вдали от цивилизованного мира.
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15.03.2022 23:20 Відповісти
Дошло до тугодумов из Европы что касап это фашист.
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15.03.2022 22:07 Відповісти
Еще не окончательно дошло и не до всех.
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15.03.2022 23:21 Відповісти
Все, що треба знати про гансів...

Через польсько-білоруський кордон проїжджають десятки і сотні фур з продукцією. Транспорт їде з Німеччини в кацапію і перевозить різноманітну продукцію.
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15.03.2022 23:32 Відповісти
Гравюра часів Російсько -Японської війни, намальована японцями після ганебної поразки кацапів.
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15.03.2022 22:07 Відповісти
Фейк, конечно, но зачетный )
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15.03.2022 23:05 Відповісти
Ніфіга не фейк. Я знайшов був це зображення на британському поважному сайті у темі японського мистецтва.
Викладав навіть тут, на Цензорі. Але адмін тоді видалив цей мистецький твір.
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15.03.2022 23:15 Відповісти
який фейк? йди проспись. це вiдома листiвка часiв кацапо-японськоi вiйни.
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16.03.2022 14:38 Відповісти
Держрезерви Росії могли знищити: ймовірно, країну очікує голод.
https://24tv.ua/derzhrezervi-rosiyi-mogli-znishhiti-ymovirno-*******-ochikuye_n1906875
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15.03.2022 22:14 Відповісти
весна iде, красу несе..щоб гра стала рельнiстю.

https://twitter.com/V_Omelyan/status/1502419529162543104
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15.03.2022 22:20 Відповісти
Ні ні ні там три гніди утрималися, призвіська в студію
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15.03.2022 22:47 Відповісти
гнать сцаными тряпками московитов в азиопу 👎👎👎
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15.03.2022 22:56 Відповісти
Пропоную на біологічному рівні офіційно вигнати кацапів із виду Homo Sapiens і визнати тупіковою гілкою ґеволюції.
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16.03.2022 02:33 Відповісти
Собралась толпа орков и обратилась к мировым СМИ: перестаньте сравнивать нас с русскими - нам очень обидно!
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16.03.2022 11:56 Відповісти
дошло наконец до тупых европейцев кто такие кацапы!
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16.03.2022 14:50 Відповісти
Дошло… но доллар важнее, к сожалению
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21.03.2022 15:38 Відповісти
 
 