Близько 20 тис. людей виїхали з Маріуполя на особистих авто через гуманітарний коридор, - ОП
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Близько 20 тисяч людей виїхали протягом доби з Маріуполя на особистих автомобілях гуманітарним коридором.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, 570 із 4000 автомобілів, які виїхали з міста, вже прибули до Запоріжжя. Решта залишаться на ніч у населених пунктах Запорізької та Донецької областей. Усім, хто потребує, надається допомога.
Тимошенко додав, що завдяки гуманітарним коридорам протягом сьогоднішнього дня із заблокованих міст вдалося евакуювати близько 29 тисяч людей.
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