УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12135 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 593 5
Маріуполь (2821) евакуація (1928)

Близько 20 тис. людей виїхали з Маріуполя на особистих авто через гуманітарний коридор, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Близько 20 тис. людей виїхали з Маріуполя на особистих авто через гуманітарний коридор, - ОП

Близько 20 тисяч людей виїхали протягом доби з Маріуполя на особистих автомобілях гуманітарним коридором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, 570 із 4000 автомобілів, які виїхали з міста, вже прибули до Запоріжжя. Решта залишаться на ніч у населених пунктах Запорізької та Донецької областей. Усім, хто потребує, надається допомога.

Тимошенко додав, що завдяки гуманітарним коридорам протягом сьогоднішнього дня із заблокованих міст вдалося евакуювати близько 29 тисяч людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Маріуполя вже виїхало 2 тисячі легкових автівок, - міськрада

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Україні!!! ) сьогодні як гора з плеч, коли хоча б деякі знайомі вийшли на зв'язок…
показати весь коментар
15.03.2022 22:36 Відповісти
В Бердянске на ночь остановились , колона минут ,40 в город заходила , это пт# ц дети две недели не купаные ,просят их покупать хоть в холодной воде
показати весь коментар
15.03.2022 22:58 Відповісти
Сльози на очах таке читати. А пережити таке, то взагалі жах. Слава Богу, що ті дітки вирвалися з того пекла. Вони поцілована Богом, якщо вціліли. Дай Боже всім дітям на Землі не знати ніколи жахіть війни.
показати весь коментар
15.03.2022 23:04 Відповісти
Я людина спокійна… Врівноважена… Навіть дещо флєгматична… Але в мене стійке бажання записатися в розстрільні команди, якщо такі будуть створенні… Я впевнений що моя психіка не постраждає, навіть якщо доведеться розтрілювати цих свиномобак десятками…
показати весь коментар
15.03.2022 23:24 Відповісти
Як дізнатися, чі є серед евакуйованих мої рідні?
показати весь коментар
15.03.2022 23:11 Відповісти
 
 