ЗНО не скасовували і вступ до вишів відбуватиметься у звичному форматі, - Шкарлет

Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні не скасовували і вступ до вишів відбуватиметься у звичному форматі.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо ЗНО, то станом на сьогодні інформації про його скасування немає. Ми дійсно опрацьовували варіанти ситуації, коли спілкувалися з батьківською спільнотою, з депутатами з освітнього комітету. Ми вносили на реєстрацію законопроєкт, який би одноразово змінював процедуру вступу. Ми напрацювали три варіанти можливого вступу без використання ЗНО в тому стандартному форматі, у якому воно прописане в законі. Але на сьогодні це лише пропозиції", - сказав Шкарлет.

За словами чиновника, цей законопроєкт навіть не був поставлений на голосування під час засідання Верховної Ради.

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"Тому поки формат ЗНО не змінений, вступ до вишів відбувається в тому форматі, в якому завжди відбувався в країні", - зазначив міністр.