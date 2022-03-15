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ЗНО не скасовували і вступ до вишів відбуватиметься у звичному форматі, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗНО не скасовували і вступ до вишів відбуватиметься у звичному форматі, - Шкарлет

Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні не скасовували і вступ до вишів відбуватиметься у звичному форматі.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо ЗНО, то станом на сьогодні інформації про його скасування немає. Ми дійсно опрацьовували варіанти ситуації, коли спілкувалися з батьківською спільнотою, з депутатами з освітнього комітету. Ми вносили на реєстрацію законопроєкт, який би одноразово змінював процедуру вступу. Ми напрацювали три варіанти можливого вступу без використання ЗНО в тому стандартному форматі, у якому воно прописане в законі. Але на сьогодні це лише пропозиції", - сказав Шкарлет.

За словами чиновника, цей законопроєкт навіть не був поставлений на голосування під час засідання Верховної Ради.

Також читайте: Під час вступу до вищих навчальних закладів у 2022 році не застосовуватимуть механізм ЗНО, - Шкарлет

"Тому поки формат ЗНО не змінений, вступ до вишів відбувається в тому форматі, в якому завжди відбувався в країні", - зазначив міністр.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
Він ідіот
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15.03.2022 22:26
+5
Діти в підвалах без світла знань набрались... А яка картинка буде для телебачення, якщо по школі під час зно град прилетить...

Що можна хотіти від міністра з вкраденим дипломом...
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15.03.2022 22:41
+3
Це якщо війна закінчиться до 1 квітня....
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15.03.2022 22:31
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Він ідіот
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15.03.2022 22:26 Відповісти
Повний. Як і Ляшко. В країні паніка - люди не можуть придбати ліки від щитовидки. Банальний л - тироксин. А вони і не чухаються.
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15.03.2022 22:33 Відповісти
Це якщо війна закінчиться до 1 квітня....
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15.03.2022 22:31 Відповісти
Дурниці якісь.
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15.03.2022 22:32 Відповісти
Діти в підвалах без світла знань набрались... А яка картинка буде для телебачення, якщо по школі під час зно град прилетить...

Що можна хотіти від міністра з вкраденим дипломом...
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15.03.2022 22:41 Відповісти
"В Україні у 2022 році не проводитимуть зовнішнє незалежне оцінювання для абітурієнтів.Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет у ефірі всеукраїнського телемарафону"
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"Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні не скасовували і вступ до вишів відбуватиметься у звичному форматі.Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет "

Я ху...ю в цьому амбарі. Як це розуміт?
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15.03.2022 22:45 Відповісти
Правильне рішення. Але,вважаю, що виключення, або бонусні бали можна дати учням з міст, що більш за все потерпають: Буча, Гостомель, Чорнигііа, Харків, Маріуполь...
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15.03.2022 22:57 Відповісти
ти знаєш скільки таких міст ? взагалі розумієш що робиться з психикою дітей ?
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15.03.2022 23:08 Відповісти
бачу та бачив, як сиділи в стрилялках так і сидять. Від стрилялок гвршеиніж від бомб
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16.03.2022 20:02 Відповісти
А НА ОКУПОВАНИХ (нових ! зараз ! -Херсонська область) як будеш проводити ЗНО ??? В класах залишилось максимум половина дітей, багато хто встиг вивезти дітей.
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15.03.2022 23:03 Відповісти
українською це зветься ЙОЛОП
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15.03.2022 23:06 Відповісти
Містер "Дати задню"
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16.03.2022 06:42 Відповісти
Чого паніку розводити? Відмінено пробне ЗНО та при вступі на магістратуру. Про те, в якому форматі і як проводити, вивчається і обговорюється. Рішення приймати поки ще рано, буде видно по ситуації в країні. Варіанти можуть бути різні і вони напрацьовуються і будуть обговорюватись. Зараз приймати рішення ще зарано. Не обов'язково проводити ЗНО в ті строки, які були визначені. Це може бути перенесення на більш пізні строки. Покаже час . Але менш за все зараз потрібно хвилюватись про ЗНО. Головне - вистояти і перемогти.
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16.03.2022 10:01 Відповісти
Не все вирішує Шкарлет. Він може багато що ляпнути, але не він приймає остаточне рішення
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16.03.2022 10:04 Відповісти
Ви що там з розуму посходили, чи новини не дивитесь? Ви уявляєте собі що таке жити під обстрілами 50-60 разів за добу? Харків котрий вже день рівняють с землею, багато шкіл зруйновано, а вцілілі працюють як бомбосховища, не має тепла, світла. Пів міста в метро живуть. Навчального процесу нема як такого. Не всі змогли виїхати в більш безпечні місця. Наші діти не є в рівних умовах з іншими, невже це справедливо перекрити їм доступ до вищої освіти. Навпаки, треба розширити держзамовлення, а може і скасувати контракти на будівельні, медичні, освітні спеціальності, щоб діти навчалися в потім працювали в Україні. Щоб було кому відбудовувати країну після перемоги. Слава Україні! 🇺🇦
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16.03.2022 17:27 Відповісти
 
 