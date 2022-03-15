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Уся торгівля з РФ має бути зупинена, тисніть на бізнес, щоб він виходив з російського ринку, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський закликає припинити торгівлю з РФ.
Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Уся торгівля з РФ має бути зупинена, щоб вона не могла спонсорувати вбивства наших дітей. Українці в усьому світі! Контактуйте з політиками, говоріть з журналістами, тисніть на бізнес, щоб він виходив з російського ринку. Щоб їхні долари та євро не оплачували нашу кров!
Ціна за цю війну проти України має стати надзвичайно болісною для Росії. Відповідний тиск є завданням для всіх українців всередині України та за кордоном, а також для всіх друзів і партнерів нашої країни. Всі у світі мають зайняти моральну позицію. Не лише держави, а й компанії", - наголосив президент.
Топ коментарі
+10 Перехватчик
показати весь коментар15.03.2022 22:35
+7 Voland Demort
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+4 Яукр
показати весь коментар15.03.2022 22:30
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@pan_dok
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2 ч
"Немецкое правительство предложило организациям и гражданам немедленно удалить Антивирус Касперского, поскольку это программа по сути не является антивирусом и регулярно выкачивает данные пользователей на свои сервера в Москве."
Наконец-то. Я об этом с 2004-го года предупреждал.
Потрібне тотальне - " килимове бомбардування " , всієї економіки одразу . . .
И каждый раз, когда кто-то говорит о её перекрытии, находится важная причина не делать этого, а предложившего перекрыть трубу, записывают в предатели.
Не могу зайти на ebay вообще:
In compliance with applicable economic sanctions and trade restrictions, eBay is unavailable in your location.