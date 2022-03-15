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Уся торгівля з РФ має бути зупинена, тисніть на бізнес, щоб він виходив з російського ринку, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уся торгівля з РФ має бути зупинена, тисніть на бізнес, щоб він виходив з російського ринку, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликає припинити торгівлю з РФ.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Уся торгівля з РФ має бути зупинена, щоб вона не могла спонсорувати вбивства наших дітей. Українці в усьому світі! Контактуйте з політиками, говоріть з журналістами, тисніть на бізнес, щоб він виходив з російського ринку. Щоб їхні долари та євро не оплачували нашу кров!

Ціна за цю війну проти України має стати надзвичайно болісною для Росії. Відповідний тиск є завданням для всіх українців всередині України та за кордоном, а також для всіх друзів і партнерів нашої країни. Всі у світі мають зайняти моральну позицію. Не лише держави, а й компанії", - наголосив президент.

Також читайте: Питання передачі літаків Україні обговорюється, - сенатор США Макконнелл

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Pan Doktor


@pan_dok

·
2 ч



"Немецкое правительство предложило организациям и гражданам немедленно удалить Антивирус Касперского, поскольку это программа по сути не является антивирусом и регулярно выкачивает данные пользователей на свои сервера в Москве."
Наконец-то. Я об этом с 2004-го года предупреждал.
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15.03.2022 22:35
+7
Володя а що заважало з 2019 року тобі і з 2014 року ще одному патріоту
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15.03.2022 22:34
+4
Що там наші олігархами, всі вже не працюють з ворогом
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15.03.2022 22:30
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Що там наші олігархами, всі вже не працюють з ворогом
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15.03.2022 22:30 Відповісти
Володя а що заважало з 2019 року тобі і з 2014 року ще одному патріоту
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15.03.2022 22:34 Відповісти
Pan Doktor


@pan_dok

·
2 ч



"Немецкое правительство предложило организациям и гражданам немедленно удалить Антивирус Касперского, поскольку это программа по сути не является антивирусом и регулярно выкачивает данные пользователей на свои сервера в Москве."
Наконец-то. Я об этом с 2004-го года предупреждал.
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15.03.2022 22:35 Відповісти
Нехай працюють. Я вважаю шо бізнес має працювати. Як мінімум для того щоб в прокуратури була робота. Воєнний стан чи у нас АТО? Коли Порох рєшал з Липєцком він не вводив вгєнного стану. А тут всі карти. Націоналізація активів укр бізнеса який зараз працює в РВ в поміч.
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15.03.2022 22:40 Відповісти
Точкові санкційні удари по кацапсячій економіці , в короткостроковій перспективі - бажаного результату не дадуть . Війна швидко не припиниться .
Потрібне тотальне - " килимове бомбардування " , всієї економіки одразу . . .
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15.03.2022 22:41 Відповісти
А оце правильно *****. І перекрийте ще газову трубу, що йде у Європу.
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15.03.2022 22:42 Відповісти
Труба - это святое

И каждый раз, когда кто-то говорит о её перекрытии, находится важная причина не делать этого, а предложившего перекрыть трубу, записывают в предатели.
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16.03.2022 06:45 Відповісти
ну-ну...
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16.03.2022 08:54 Відповісти
Леруа Мерлен / Leroy Merlin
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15.03.2022 23:08 Відповісти
И в то же время ebay ввел санкции против Украины:
Не могу зайти на ebay вообще:

In compliance with applicable economic sanctions and trade restrictions, eBay is unavailable in your location.
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16.03.2022 00:51 Відповісти
А шо там 95-й квартал? Уже прекратил бизнес на кацапии? Или «этадругое»? А сколько шмаркля денег армии передал? А сколько его подельники, шефиры там всякие? Лицемерная лживая мразь.
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16.03.2022 08:56 Відповісти
 
 