Уся торгівля з РФ має бути зупинена, тисніть на бізнес, щоб він виходив з російського ринку, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликає припинити торгівлю з РФ.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Уся торгівля з РФ має бути зупинена, щоб вона не могла спонсорувати вбивства наших дітей. Українці в усьому світі! Контактуйте з політиками, говоріть з журналістами, тисніть на бізнес, щоб він виходив з російського ринку. Щоб їхні долари та євро не оплачували нашу кров!

Ціна за цю війну проти України має стати надзвичайно болісною для Росії. Відповідний тиск є завданням для всіх українців всередині України та за кордоном, а також для всіх друзів і партнерів нашої країни. Всі у світі мають зайняти моральну позицію. Не лише держави, а й компанії", - наголосив президент.

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