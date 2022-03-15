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Війська РФ хочуть захопити Київ та не полишають спроб, небезпека зберігається постійно, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ хочуть захопити Київ та не полишають спроб, небезпека зберігається постійно, - Маляр

Російські війська хочуть закріпитися у Києві, а тому небезпека щодо української столиці зберігається постійно.

Про це заявила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Зверніть увагу, що цього разу сценарій був геть не такий, як у 2014 році, не підводили війська під міста. Навіть під Маріуполь вони не підводили війська. Вони не заходили в міста, не захоплювали там спочатку владу, тому що збиралися миттєво захопити Київ. Попри те, що ворогу це не вдалось, і Збройні сили зупинили ворога, вони все одно не полишають спроб. Тому ця небезпека щодо Києва зберігається постійно", - пояснила вона.

Маляр зазначила, що Київ знаходиться в надійних руках українських добровольців та військовослужбовців Збройних сил, які героїчно захищають місто.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Ну штож, Буча-Ирпень-Гостомель - фсё. В смысле орки кончились и сейчас их со скоростью 15-20км/час гонят в сторону Макарова. Потом скорее всего будет Малин и Овруч. А потом скорее всего Чернобыльско-Иванковский котёл.
А вы говорите: когда же наконец Мариуполь будем деблокировать? Вот после этого и будем.
"Есть мнение что мы только что выиграли войну! ( Ну как минимум локальную)
3 часа подряд была такая жесть в районе Ирпеня, Бучи, Стоянки, Ворзеля, Милой шо уши заворачивались, дом ходуном ходил а небо просто горело. Такого небыло даже когда Ирпень с Бучей орки бомбили.
Похоже наши разозлились не на шутку, окружили этих гнид и устроили им выжженную землю!
Сомневаюсь что там кто-то живой остался и остались ли там дома. Мочили ракетами, градами и ещё с чего-то такого мощного что даже страшно представить шо то було .Это было нечто... Было чертовски приятно набдюдать такое событие из первого ряда...
Уже минут 40 наши гонят их в западном направлении и мочат по полной программе ракетами в догонку.
В стороне Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки наступила просто гробовая тишина!
Мочилово отодвигается все дальше и дальше, причем, как говорится семимильными шагами.... За 3 с лишним часа мочилово отодвинулось километров на 40-50 так точно. Наверное до Макарова или возможно даже дальше...."
Sergei Loiko
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15.03.2022 22:55
+22
*** им а не Киев
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15.03.2022 22:45
+13
Покосять хлопці ціх тварин за раз! Київ був і буде Україна!
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15.03.2022 22:51
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Kavkaz Center@newkc14

Сенат США готовит законопроект, который может наделить Белый дом правом конфисковывать активы российских предпринимателей, подпавших под ограничительные меры США, в пользу Украины.
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15.03.2022 22:44 Відповісти
*** им а не Киев
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15.03.2022 22:45 Відповісти
Ну штож, Буча-Ирпень-Гостомель - фсё. В смысле орки кончились и сейчас их со скоростью 15-20км/час гонят в сторону Макарова. Потом скорее всего будет Малин и Овруч. А потом скорее всего Чернобыльско-Иванковский котёл.
А вы говорите: когда же наконец Мариуполь будем деблокировать? Вот после этого и будем.
"Есть мнение что мы только что выиграли войну! ( Ну как минимум локальную)
3 часа подряд была такая жесть в районе Ирпеня, Бучи, Стоянки, Ворзеля, Милой шо уши заворачивались, дом ходуном ходил а небо просто горело. Такого небыло даже когда Ирпень с Бучей орки бомбили.
Похоже наши разозлились не на шутку, окружили этих гнид и устроили им выжженную землю!
Сомневаюсь что там кто-то живой остался и остались ли там дома. Мочили ракетами, градами и ещё с чего-то такого мощного что даже страшно представить шо то було .Это было нечто... Было чертовски приятно набдюдать такое событие из первого ряда...
Уже минут 40 наши гонят их в западном направлении и мочат по полной программе ракетами в догонку.
В стороне Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки наступила просто гробовая тишина!
Мочилово отодвигается все дальше и дальше, причем, как говорится семимильными шагами.... За 3 с лишним часа мочилово отодвинулось километров на 40-50 так точно. Наверное до Макарова или возможно даже дальше...."
Sergei Loiko
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15.03.2022 22:55 Відповісти
сегодня в той стороне просто канонада запусков градов и прочего была, у нас очень слышно было, так что похоже на правду
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15.03.2022 23:13 Відповісти
Не знаю как остальное, но Бучанский район зачищали. Даже видос вот сегодняшний есть

Защитники Украины зачистили Бучанский район в Киевской области от оккупантов.

Враг оставил после себя множество военной техники, например, боевые машины десанта, спаренные зенитные установки на базе БМП, БТР-МДМ «Ракушка» и другую легкую бронетехнику.
Защитники Украины зачистили Бучанский район в Киевской области от оккупантов.

https://t.me/charter97_org/66613
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15.03.2022 23:13 Відповісти
Тільки відео днів 5.
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15.03.2022 23:22 Відповісти
та да. журналист это с вероятностью меньше чем бабушка сказала. нужно подождать подтверждения из серьёзных источников
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15.03.2022 23:30 Відповісти
От Бучи до Беларуси 120км а не 50
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15.03.2022 23:38 Відповісти
Якщо це правда,то в Києві 17 числа можна буде на 2 год відкрити горілчані магазини!!!
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16.03.2022 07:48 Відповісти
так про який компроміс з окупантом , товче в ступі воду Подоляк?
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15.03.2022 22:46 Відповісти
на півдні ситуація поганенька
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15.03.2022 22:52 Відповісти
я ї мав на увазі саме марік. ну і можливість орків вийти в тил ООС
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16.03.2022 00:22 Відповісти
Покосять хлопці ціх тварин за раз! Київ був і буде Україна!
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15.03.2022 22:51 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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15.03.2022 22:54 Відповісти
Згадався епізод із старого українського фільму "Дорога на Січ", коли кошовий видав у бік шляхтича:
- Одарко, дай-но йому козу - нехай сідлає.
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15.03.2022 22:56 Відповісти
від хотіти до захопити - ваньків обглоданих костей дуже довгий ряд і товсті собаки....
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15.03.2022 22:59 Відповісти
Бубочка може молоти що завгодно , в нас не мордор і президент не пуп землі , а членство в нато прописане у конституції тобто треба набрати 360 голосів і я дуже хочу на це подивиться , окрім того після війни гарантовано позачергові парламентські вибори і я впевнений що отих енерджайзерів там буде набагато меньше і навіть перемога у війні ні як не гарантує другий термін президенства, нагадаю Черчіль також виграв війну і програв повоєнні вибори
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15.03.2022 23:03 Відповісти
...... им на воротник, а не КИЕВ.
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15.03.2022 23:06 Відповісти
Сегодня был в Киеве, сейчас его взять это нужно как диды в 45 бежать на ура, армией хотя бы 200к, техника не проедет а пехоту пускать ну сами понимаете.
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15.03.2022 23:07 Відповісти
Чтоб взять Берлин , нагнали под него 2 млн. дидов. Свинособак под Киевом не то что меньше , а вообще ни в какое сравнение не идет.
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15.03.2022 23:21 Відповісти
Не представляю, как такая бомжатская армия может захватить город с двумя миллионами защитников. Из области фантастики.
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15.03.2022 23:10 Відповісти
Ну если миллионом солдат штурмовать, как немцы, то теоретически можно. Но опять же, даже если рашка все свои войска сгруппирует туда, то этого всего равно мало будет.
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15.03.2022 23:15 Відповісти
Звичацно ж хочуть захопити. Це єдиний трофей, який вони можуть піднести своєму бидлу, щоб утримати його у стійлі. Адже про всю Україну вже навіть у найсміливіших фантазія не йдеться. Тільки дірку їм від бублика, а не Київ. І це вже залізобетонно.
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15.03.2022 23:32 Відповісти
Атакуй не атакуй - все равно получишь буй (с)
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15.03.2022 23:35 Відповісти
а ху=ху вони не хо-хо.
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15.03.2022 23:46 Відповісти
 
 