Війська РФ хочуть захопити Київ та не полишають спроб, небезпека зберігається постійно, - Маляр
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська хочуть закріпитися у Києві, а тому небезпека щодо української столиці зберігається постійно.
Про це заявила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Зверніть увагу, що цього разу сценарій був геть не такий, як у 2014 році, не підводили війська під міста. Навіть під Маріуполь вони не підводили війська. Вони не заходили в міста, не захоплювали там спочатку владу, тому що збиралися миттєво захопити Київ. Попри те, що ворогу це не вдалось, і Збройні сили зупинили ворога, вони все одно не полишають спроб. Тому ця небезпека щодо Києва зберігається постійно", - пояснила вона.
Маляр зазначила, що Київ знаходиться в надійних руках українських добровольців та військовослужбовців Збройних сил, які героїчно захищають місто.
Будь ласка, зачекайте...
Kavkaz Center@newkc14
Сенат США готовит законопроект, который может наделить Белый дом правом конфисковывать активы российских предпринимателей, подпавших под ограничительные меры США, в пользу Украины.
А вы говорите: когда же наконец Мариуполь будем деблокировать? Вот после этого и будем.
"Есть мнение что мы только что выиграли войну! ( Ну как минимум локальную)
3 часа подряд была такая жесть в районе Ирпеня, Бучи, Стоянки, Ворзеля, Милой шо уши заворачивались, дом ходуном ходил а небо просто горело. Такого небыло даже когда Ирпень с Бучей орки бомбили.
Похоже наши разозлились не на шутку, окружили этих гнид и устроили им выжженную землю!
Сомневаюсь что там кто-то живой остался и остались ли там дома. Мочили ракетами, градами и ещё с чего-то такого мощного что даже страшно представить шо то було .Это было нечто... Было чертовски приятно набдюдать такое событие из первого ряда...
Уже минут 40 наши гонят их в западном направлении и мочат по полной программе ракетами в догонку.
В стороне Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки наступила просто гробовая тишина!
Мочилово отодвигается все дальше и дальше, причем, как говорится семимильными шагами.... За 3 с лишним часа мочилово отодвинулось километров на 40-50 так точно. Наверное до Макарова или возможно даже дальше...."
Sergei Loiko
Защитники Украины зачистили Бучанский район в Киевской области от оккупантов.
Враг оставил после себя множество военной техники, например, боевые машины десанта, спаренные зенитные установки на базе БМП, БТР-МДМ «Ракушка» и другую легкую бронетехнику.
Защитники Украины зачистили Бучанский район в Киевской области от оккупантов.
https://t.me/charter97_org/66613
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
- Одарко, дай-но йому козу - нехай сідлає.