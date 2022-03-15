Байден їде на саміт НАТО, не виключена зустріч із Зеленським, - Білий дім

Президент США Джо Байден наступного тижня відвідає Брюссель, де проведе зустріч із лідерами НАТО та Європейської комісії на тему російського вторгнення в Україну. Можливість контактів з президентом Зеленським узгоджується.

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Мета - зустрітися особисто, віч-на-віч із нашими європейськими партнерами, обговорити, де ми є в цьому конфлікті, у вторгненні Росії в Україну", - заявила речниця Адміністрації президента США.

Тим часом на сайті Білого дому повідомили, що Джо Байден у Брюсселі візьме участь у "у надзвичайному саміті НАТО 24 березня, щоб обговорити поточні зусилля зі стримування та оборони у відповідь на неспровокований та невиправданий напад Росії на Україну, а також підтвердили нашу залізну відданість союзникам по НАТО".

На саміті Європейської Ради Президент Байден має намір обговорити із партнерами, серед іншого, економічні санкції щодо Росії та гуманітарну підтримку постраждалим у цій війні.

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На уточнююче питання журналістів, чи відвідає Байден Польщу і має намір зустрітися із президентом Зеленським, Псакі відповіла, що наразі "немає інформації, яку ми готові оголосити".

"Щодо зустрічі чи іншого контакту із президентом Зеленським, у цьому питанні ми ще узгоджуємо деталі візиту", - сказала речниця Білого дому. - "Ми досі працюємо над остаточними деталями цього візиту".

За словами Псакі, позиція президента США щодо "закритого неба" для України наразі не змінилась.

"Президент змушений ухвалювати рішення, зважаючи, що є в інтересах нашої національної безпеки та в інтересах глобальної безпеки. Він продовжує вважати, що "закриття неба" сприяло б ескалації і спричинило б війну з Росією", - заявила речниця Білого дому. - "Це має більше ризиків, ніж переваг".

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Псакі також повідомила, що президент США Джо Байден слухатиме звернення президента України Володимира Зеленського до обох палат Конгресу США, що заплановане на середу, 16 березня.