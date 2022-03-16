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Від початку війни РФ випустила понад 950 ракет по цілях в Україні, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку війни РФ випустила понад 950 ракет по цілях в Україні, - Пентагон

За словами представника Пентагону, від початку вторгнення російські війська випустили понад 950 ракет по цілях в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Представник Пентагону додав, що через 20 днів війни і російські, і українські збройні сили мають у своєму розпорядженні приблизно 90% своєї бойової потужності.

Сполучені Штати оцінюють, що російські війська досягли обмеженого або й взагалі відсутнього прогресу у досягненні своїх цілей, сказав чиновник. Він зазначив, що російські сили не просунулися ближче до Києва.

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За оцінками США, російські війська все ще знаходяться приблизно за 15-20 кілометрів на північний захід і приблизно за 20-30 кілометрів на схід від Києва, сказав чиновник.
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Топ коментарі
+8
ніхто не буде помагати "ділом" - Байден одразу казав що жодного американського солдата не буде на цій війні. Треба було в НАТО йти, щоб допомагали.

Але з іншого боку, поставки зброї, тих самих джавелінів та ще якісь сюрпризи, про які нам скажуть лише після війни, штати поставляли. Це допомога "ділом" чи чим?
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15.03.2022 23:05
+7
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15.03.2022 23:10
+5
Не все так погано. Забезпечення військ,людський ресурс,моторесурс,санкційний тиск ,відсутність союзників,тощо. Війна -це гроші. Великі гроші.
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15.03.2022 23:12
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сколько у них еще этих ракет??
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15.03.2022 23:00 Відповісти
Думаю, ще *****. Мордор роками готувався до того, що буде бомбити і обстрілювати європейські країни включно з Україною, а оскільки Україна стоїть, як Колос, то весь цей арсенал летить лише в неї.
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15.03.2022 23:15 Відповісти
но европа - это же ракеты другой дальности...
и сколько их нужно, чтобы разбомбить всю европу...
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15.03.2022 23:18 Відповісти
не прикидывайся дурочкой...
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15.03.2022 23:20 Відповісти
Дальність - не проблема. Кацапи планували швиденько захопити Україну і вже з її території наносити удари по інших країнах. Але оркам обломилось.
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15.03.2022 23:23 Відповісти
США вечера говорили, что у свинособак осталось ещё 90% ракет. Из них, наверное процентов 30-это НЗ.
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16.03.2022 00:25 Відповісти
90% нашей дальности?? матерь Божья...
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16.03.2022 00:27 Відповісти
ніхто не буде помагати "ділом" - Байден одразу казав що жодного американського солдата не буде на цій війні. Треба було в НАТО йти, щоб допомагали.

Але з іншого боку, поставки зброї, тих самих джавелінів та ще якісь сюрпризи, про які нам скажуть лише після війни, штати поставляли. Це допомога "ділом" чи чим?
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15.03.2022 23:05 Відповісти
Ділом, це як?
Дивізію Бетменів висадити з космольотів під Києвом?
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15.03.2022 23:09 Відповісти
Не все так погано. Забезпечення військ,людський ресурс,моторесурс,санкційний тиск ,відсутність союзників,тощо. Війна -це гроші. Великі гроші.
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15.03.2022 23:12 Відповісти
таце неточності перекладу.
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15.03.2022 23:19 Відповісти
"українські збройні сили мають у своєму розпорядженні приблизно 90% своєї бойової потужності"
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15.03.2022 23:20 Відповісти
Американці скрупульозно рахують всю військову потугу, а не лише те, що кацапи с чгнули до України. І щодо втрат. 10 українських відсотків - це в 7-20 разів ннше, ніж 20 кацапських, тобто втрати - 1 до 7-10 на користь України. І головне - Україна може задіяти у цій війні всі решта 90 відсотків, бо війна йде на її території. А кацапи таке собі дозволити не можуть, бо мають надто протяжні кордони з країнами, які відверто мають до неї територіальні претензії - той же Китай, чи Японія. Як мінімум - 50 відсотків своїх збройних сил кацапія у війні задіяти не зможе. А при існуючому співвідношенні втрат шансів проти України у кацапів нема. І ще потрібно взяти до уваги, що американці продовжують перебувати в полоні ілюзій, що у кацапів частини, які залишилися є такими ж боєздатними, як і ті, що знищено. Але це не так. Бо ті, які ще є - то строковики з термінами служби півроку - півтори року і кпдровані частини, які теоретично розгорнути можна (на папері), а практично - навряд. Хто за совка служив у кадрованих частинах, той мене зрозуміє.
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15.03.2022 23:21 Відповісти
краще б замість рахувати, закривали б небо. любителі статистики....
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15.03.2022 23:03 Відповісти
я тібе нічево не должєн (с)
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15.03.2022 23:06 Відповісти
Досить мріяти, немає такої великої теплої ковдри...
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15.03.2022 23:12 Відповісти
90% це з урахуванням ще не розгорнутих резервів чи як?
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15.03.2022 23:07 Відповісти
скорее всего да-потому что пентагон уже насчитал 350почти 400 пусков своих джавелинов и дал эффективность в 93 процента.
Явно что джавелином по грузовикам никто не стреляет-только по танкам и бмп.
И это только по джавелинам,а еще есть тысячи стугн и энлавов,с простыми гранатометами.
Плюс брошенное,утопленное,поломанное,застрявшее в грязи,оставшееся без солярки и т.п. военное имущество.
Так что реально на ходу там конечно много но не глобально и никак не 90 процента
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15.03.2022 23:17 Відповісти
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15.03.2022 23:10 Відповісти
Пентагон молодці...навчились рахувати
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15.03.2022 23:13 Відповісти
России кормить своих жмуриков уже нечем.
Кремль обратился к Китаю с просьбой поставить хоть чего-то пожрать.
Гусениц, кузнечиков и живых червяков в соевом соусе с ГМО и рисом.
Чтобы блевалось с размахом - по-имперски.
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15.03.2022 23:14 Відповісти
Мордор залишився у 20 сторіччі , тому ні санкції ні голод ні відсутність зброї їх не зупине а зупине тільки добренна піздюліна і от коли вони її отримають от тоді можливо з ними про щось говорити , навіть царів самодурів на росії це зупиняло а там були психи і більші за стерхоносця
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15.03.2022 23:15 Відповісти
в Великовй войне самые крупные потери КА в танках были в Львовско-Сандомирской операции(до 77 %) но безвозратные потери -25 %. А Восточно-Прусская операция принесла самые крупные в истории потери в личном составе - за две недели прорыва 3 БФ (Черняховский) потерял 35 % (безвозратно) личного состава. Там имело место дополнение первоначального замысла только на окружение ВП групировки. Что и потом таки были вынуждены сделать. В курской битве потери танков были до 20 % и низкими в личном составе. Но уже при нанесении ударов в сопряженных с курской битвой операциях при прорыве потери в танках резко возрастали. За июль август 1943 года потери оценивались в 6000 штук при 8000 заявленных.
Ну а в великой украинской войне потери также идут вровень с Пруссией в 1945 году. даже для "диванного экперта" ясно -армия стала недееспособной на Севере. А на Юге враг спешно обустраивает "узлы обороны" для удержания. И будет идти поэтапное уничтожение. Тревога появляется, когда только видишь залитую красным цветом карту Украины. Но это извечное стремление военных картежников показать успехи. Все в стиле Аль-Джазиры.
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15.03.2022 23:58 Відповісти
 
 