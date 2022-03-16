Від початку війни РФ випустила понад 950 ракет по цілях в Україні, - Пентагон
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За словами представника Пентагону, від початку вторгнення російські війська випустили понад 950 ракет по цілях в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
Представник Пентагону додав, що через 20 днів війни і російські, і українські збройні сили мають у своєму розпорядженні приблизно 90% своєї бойової потужності.
Сполучені Штати оцінюють, що російські війська досягли обмеженого або й взагалі відсутнього прогресу у досягненні своїх цілей, сказав чиновник. Він зазначив, що російські сили не просунулися ближче до Києва.
За оцінками США, російські війська все ще знаходяться приблизно за 15-20 кілометрів на північний захід і приблизно за 20-30 кілометрів на схід від Києва, сказав чиновник.
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и сколько их нужно, чтобы разбомбить всю европу...
Але з іншого боку, поставки зброї, тих самих джавелінів та ще якісь сюрпризи, про які нам скажуть лише після війни, штати поставляли. Це допомога "ділом" чи чим?
Дивізію Бетменів висадити з космольотів під Києвом?
Явно что джавелином по грузовикам никто не стреляет-только по танкам и бмп.
И это только по джавелинам,а еще есть тысячи стугн и энлавов,с простыми гранатометами.
Плюс брошенное,утопленное,поломанное,застрявшее в грязи,оставшееся без солярки и т.п. военное имущество.
Так что реально на ходу там конечно много но не глобально и никак не 90 процента
Кремль обратился к Китаю с просьбой поставить хоть чего-то пожрать.
Гусениц, кузнечиков и живых червяков в соевом соусе с ГМО и рисом.
Чтобы блевалось с размахом - по-имперски.
Ну а в великой украинской войне потери также идут вровень с Пруссией в 1945 году. даже для "диванного экперта" ясно -армия стала недееспособной на Севере. А на Юге враг спешно обустраивает "узлы обороны" для удержания. И будет идти поэтапное уничтожение. Тревога появляется, когда только видишь залитую красным цветом карту Украины. Но это извечное стремление военных картежников показать успехи. Все в стиле Аль-Джазиры.