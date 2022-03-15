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Світ має усвідомлювати, що агресія проти України - це початок Третьої світової війни, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війна проти України - це початок Третьої світової війни.
Про це в інтерв'ю "НВ" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Світ має усвідомлювати, що це початок Третьої світової війни. Якщо хтось вважає, що їх це омине, то тоді вони живуть в ілюзіях і не розуміють, що таке путінський рашизм, що таке сучасна Росія. ... Якщо Китай прийме рішення (підтримувати. - Ред.) Росію військовою допомогою, то Третя світова тоді вже буде неминучою", - наголосив він.
Данілов зазначив, що на Гонконгській біржі всі китайські компанії обвалилися вслід за російськими.
"Якщо китайське керівництво вважає, що вони [розділяють] долю з РФ, то їхнє право. Хай спробують боротися зі всім світом", - додав секретар РНБО.
Топ коментарі
+13 olele
показати весь коментар15.03.2022 23:41
+12 Павло ШОвте
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+11 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар15.03.2022 23:44
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Питання риторичне, звісно, відповідати не треба
Как передает британское издание Mirror, обращение Путина последовало после того, как он осознал провал своей армии и начал искать "план Б".
Северная Корея является союзником России еще со времен коммунистической эпохи СССР. Но даже несмотря на это Ким Чен Ын поспешил отказать Кремлю в помощи. "Вы слишком безумны для нас", - передают СМИ слова руководства КНДР.
Це створює передумови до заколоту та примусової зміни влади в рф.
🔺 «Кишеньковими» залишилися: Юрій Ковальчук, Геннадій Тимченко, Сергій Чемезов, які можуть безпосередньо спілкуватись з ним особисто.
🔺Команда олігархів часів Єльцина демонстративно відсторонюється від особистого спілкування, і саме від них путін побоюється «удару в спину»
🔺Адже Роман Абрамович, Володимир Потанін, Олег Дерипаска, Михайло Прохоров, Олександр Абрамов, Андрій Мельниченко вже втратили і продовжують втрачати свої активи та статки через західні санкції.
🔺Бізнес не може миритися з політикою особи, яка призвела до таких руйнівних наслідків для їх фінансового стану. Тому вони готові на рішучі дії зі зміни сьогоднішнього становища.
І якщо путін не погодиться на їх умови, йому загрожує примусовий імпічмент або фізичне знищення від найближчого оточення. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/748
Закрите небо не панацея, нам надають значно більшу і потрібнішу допомогу.
А Зе готує нарід до позаблоковості, що є тупістю.