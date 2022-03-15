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Світ має усвідомлювати, що агресія проти України - це початок Третьої світової війни, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Світ має усвідомлювати, що агресія проти України - це початок Третьої світової війни, - Данілов

Війна проти України - це початок Третьої світової війни.

Про це в інтерв'ю "НВ" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Світ має усвідомлювати, що це початок Третьої світової війни. Якщо хтось вважає, що їх це омине, то тоді вони живуть в ілюзіях і не розуміють, що таке путінський рашизм, що таке сучасна Росія. ... Якщо Китай прийме рішення (підтримувати. - Ред.) Росію військовою допомогою, то Третя світова тоді вже буде неминучою", - наголосив він.

Данілов зазначив, що на Гонконгській біржі всі китайські компанії обвалилися вслід за російськими.

"Якщо китайське керівництво вважає, що вони [розділяють] долю з РФ, то їхнє право. Хай спробують боротися зі всім світом", - додав секретар РНБО.

Також читайте: Данілов: Те, що ми стріляли Точкою-У по Білорусі - це повна нісенітниця

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Российская власть обратилась за помощью к КНДР из-за войны против Украины. Однако диктатор Ким Чен Ын назвал российских оккупантов "слишком безумными".

Как передает британское издание Mirror, обращение Путина последовало после того, как он осознал провал своей армии и начал искать "план Б".

Северная Корея является союзником России еще со времен коммунистической эпохи СССР. Но даже несмотря на это Ким Чен Ын поспешил отказать Кремлю в помощи. "Вы слишком безумны для нас", - передают СМИ слова руководства КНДР.
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15.03.2022 23:41
+12
Позаблоковість принесла війну на нашу землю. Якщо ми погодимось,під рашистськими бомбами сидітимуть і наші правнуки,якщо вони в нас будуть...
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15.03.2022 23:36
+11
Войну принесло не внеблоковость,а щедрость Кучмы, который подарил сначала 1300 ядерных ракет, а потом бомбардировщики ту160 и ту95мс с тысячей крылатых ракет х55 (для сравнения нептун разрабатывали на основн древней х33). Будь у нас бомбардировщики и эти ракеты, то не было бы ни ракетного крейсера Москва стреляющего из акватории Черного моря по аэродромам калибром, ни Энгельса и Саратова, ни российских баз в Европейской части рф, нихуя бы у них уже не было поскольку эти ракеты ********** бы вот это все.
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15.03.2022 23:44
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Позаблоковість принесла війну на нашу землю. Якщо ми погодимось,під рашистськими бомбами сидітимуть і наші правнуки,якщо вони в нас будуть...
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15.03.2022 23:36 Відповісти
Можна було б погодитись, а коли пуйло здохне, вступити. Параша до того часу обніщає.
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15.03.2022 23:39 Відповісти
Навіщо тоді буде НАТО якщо не буде москальщини ? Його існування буде завершене
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15.03.2022 23:43 Відповісти
нато потрібно щоб забрати за їдло ядерну зброю в кацапів і розмістити на території московії свої бази та миротворчі контингенти. Для демілітаризації та денацифікації цього стада кацапських виродків.
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15.03.2022 23:49 Відповісти
Москалі будуть, вони як таргани. Просто будуть злиденні і голодні, в такі періоди їм не до війн.
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15.03.2022 23:59 Відповісти
В них увесь час условне "Х.йло" керує звехдержавой.Єльцін ще той "голуб миру" був.Саме він почав Молдавську війну на першу Чеченську.Наступний,після Х.йла,буде такой самий.
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15.03.2022 23:46 Відповісти
Не одразу. Спершу буде відкат до лібералізму.
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15.03.2022 23:58 Відповісти
Це наш великий шанс видобути свою незалежність від рашки НАЗАВЖДИ.
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15.03.2022 23:41 Відповісти
Войну принесло не внеблоковость,а щедрость Кучмы, который подарил сначала 1300 ядерных ракет, а потом бомбардировщики ту160 и ту95мс с тысячей крылатых ракет х55 (для сравнения нептун разрабатывали на основн древней х33). Будь у нас бомбардировщики и эти ракеты, то не было бы ни ракетного крейсера Москва стреляющего из акватории Черного моря по аэродромам калибром, ни Энгельса и Саратова, ни российских баз в Европейской части рф, нихуя бы у них уже не было поскольку эти ракеты ********** бы вот это все.
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15.03.2022 23:44 Відповісти
Ти справді настільки *******, чи просто єрмаківські мєтадічкі вимагають писати таку відверту брєдятіну?
Питання риторичне, звісно, відповідати не треба
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16.03.2022 06:54 Відповісти
В спам, шлюха
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16.03.2022 08:08 Відповісти
Ніхто тебе за язик не тягнув. Якщо пообіцяла - то мусиш йти в спам
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16.03.2022 14:14 Відповісти
Це кінець рф як помилки яку американці допусти свого часу
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15.03.2022 23:37 Відповісти
Давно бы им пора понять, что вслед за "ножками Буша" начинается очередное "вставание с колен"...
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16.03.2022 14:22 Відповісти
Российская власть обратилась за помощью к КНДР из-за войны против Украины. Однако диктатор Ким Чен Ын назвал российских оккупантов "слишком безумными".

Как передает британское издание Mirror, обращение Путина последовало после того, как он осознал провал своей армии и начал искать "план Б".

Северная Корея является союзником России еще со времен коммунистической эпохи СССР. Но даже несмотря на это Ким Чен Ын поспешил отказать Кремлю в помощи. "Вы слишком безумны для нас", - передают СМИ слова руководства КНДР.
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15.03.2022 23:41 Відповісти
ОМГ, я думав це прикол))
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16.03.2022 00:01 Відповісти
ЦПД при РНБО України підтверджує, що путін втрачає підтримку свого найближчого оточення олігархів.

Це створює передумови до заколоту та примусової зміни влади в рф.

🔺 «Кишеньковими» залишилися: Юрій Ковальчук, Геннадій Тимченко, Сергій Чемезов, які можуть безпосередньо спілкуватись з ним особисто.
🔺Команда олігархів часів Єльцина демонстративно відсторонюється від особистого спілкування, і саме від них путін побоюється «удару в спину»
🔺Адже Роман Абрамович, Володимир Потанін, Олег Дерипаска, Михайло Прохоров, Олександр Абрамов, Андрій Мельниченко вже втратили і продовжують втрачати свої активи та статки через західні санкції.
🔺Бізнес не може миритися з політикою особи, яка призвела до таких руйнівних наслідків для їх фінансового стану. Тому вони готові на рішучі дії зі зміни сьогоднішнього становища.
І якщо путін не погодиться на їх умови, йому загрожує примусовий імпічмент або фізичне знищення від найближчого оточення. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/748
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16.03.2022 00:38 Відповісти
Хто проводить опитування? Які питання задають, що отримують такі відповіді ???? І чи пояснюють, що ні на одну країну, яка входить в НАТО цапи не стрибають??? Нас готують до позаблокового статусу ?
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15.03.2022 23:43 Відповісти
Вже підписав
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16.03.2022 00:03 Відповісти
Великобритания и Турция имеют такой статус и неплохо себя чувствуют.
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15.03.2022 23:46 Відповісти
'Нато нам не надо' це мантра, нав'язана дєрьмаком.
Закрите небо не панацея, нам надають значно більшу і потрібнішу допомогу.
А Зе готує нарід до позаблоковості, що є тупістю.
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16.03.2022 00:05 Відповісти
Це початок першої в Світові війни, де весь Світ об'єднався проти фашистської ерефії.
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16.03.2022 00:18 Відповісти
 
 