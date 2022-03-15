Світ має усвідомлювати, що агресія проти України - це початок Третьої світової війни, - Данілов

Війна проти України - це початок Третьої світової війни.

Про це в інтерв'ю "НВ" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Світ має усвідомлювати, що це початок Третьої світової війни. Якщо хтось вважає, що їх це омине, то тоді вони живуть в ілюзіях і не розуміють, що таке путінський рашизм, що таке сучасна Росія. ... Якщо Китай прийме рішення (підтримувати. - Ред.) Росію військовою допомогою, то Третя світова тоді вже буде неминучою", - наголосив він.

Данілов зазначив, що на Гонконгській біржі всі китайські компанії обвалилися вслід за російськими.

"Якщо китайське керівництво вважає, що вони [розділяють] долю з РФ, то їхнє право. Хай спробують боротися зі всім світом", - додав секретар РНБО.

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