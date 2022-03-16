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Кулеба та віцеканцлер Німеччини Хабек обговорили посилення санкційного тиску на Росію

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба та віцеканцлер Німеччини Хабек обговорили посилення санкційного тиску на Росію

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів перемовини з віцеканцлером та міністром економіки Німеччини Робертом Хабеком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері. 

Він зазначив: "Телефонував віце-канцлеру Німеччини Роберту Хабеку. Ми обговорювали шляхи збільшення підтримки України, оскільки вона відбивається від агресії Росії, яка триває. Ми погодилися, що санкції проти Росії мають бути посилені, щоб змусити її покласти край руйнівній війні в центрі Європи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маємо визнати, що ми у своїй позиції були непослідовні, - міністр економіки ФРН Хабек

Автор: Роман Свиридович
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Це можуть тільки наші фермери. https://vechirniy.kyiv.ua/news/62946/
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16.03.2022 00:07 Відповісти
Кім повідомляє, що з тимчасово окупованої АР Крим вилетіли винищувачі у невідомому напрямку https://t.me/operativnoZSU/13711
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16.03.2022 00:09 Відповісти
У будь-якій історії завжди є фініш, тому що в нейтральних водах Чорного моря є невідомі підводні ракетні човни + патрульна повітряна поліція.
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16.03.2022 00:43 Відповісти
ВНИМАНИЕ - ЖТИ КАЦАПСКИЕ НЕЛЮДИ НАСИЛОВАЛИ ЖЕНЩИН В БОГДАНОВКЕ БРОВАРСКОГО РАЙОНА
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16.03.2022 08:09 Відповісти
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16.03.2022 08:10 Відповісти
В сёлах насилуют женщин и убивают гражданских мужчин
В ПЛЕН НЕ БРАТЬ !!!
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16.03.2022 08:11 Відповісти
 
 