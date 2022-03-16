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Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський запропонував відправити в Україну миротворчу місію НАТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський запропонував відправити в Україну миротворчу місію НАТО

Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський запропонував відправити в Україну миротворчу місію НАТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда".

За словами Качинського, в Україні повинна бути місія, яка служитиме миру та несенню гуманітарної допомоги.

"Вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або, можливо, якогось ширшого складу, яка зможе захистити себе, яка за згодою президента і уряду цієї країни діятиме на території України. Це не буде беззбройна місія. Вона служитиме миру, несенню гуманітарної допомоги, але також буде захищена відповідними силами, збройними силами", - сказав віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський.

16 березня у Києві відбулась зустріч Президента України Володимира Зеленського з головою польського уряду Матеушем Моравецьким, віцепрем'єром Ярославом Качиньським, прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позачерговий саміт НАТО, пов'язаний із ситуацією в Україні, відбудеться 24 березня

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Адекватный политик. Очень мало таких в Европе и Америке
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16.03.2022 00:20
+4
Я не против, но это же не реально, тут самолеты боятся дать
а это нужно, чтобы солдаты НАТО воевали
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16.03.2022 00:42
+3
По «стопах» рецептом хла , їсти подано ! Жріть свинособаки
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16.03.2022 00:22
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Адекватный политик. Очень мало таких в Европе и Америке
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16.03.2022 00:20 Відповісти
не то що цей підлизун макрелі доналд туск.
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16.03.2022 00:22 Відповісти
Они слишком либерал, то есть безяйцевый
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16.03.2022 00:23 Відповісти
За брата і цвіт нації не помстився...
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16.03.2022 00:56 Відповісти
По «стопах» рецептом хла , їсти подано ! Жріть свинособаки
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16.03.2022 00:22 Відповісти
ЦПД при РНБО України підтверджує, що путін втрачає підтримку свого найближчого оточення олігархів.

Це створює передумови до заколоту та примусової зміни влади в рф.

🔺 «Кишеньковими» залишилися: Юрій Ковальчук, Геннадій Тимченко, Сергій Чемезов, які можуть безпосередньо спілкуватись з ним особисто.
🔺Команда олігархів часів Єльцина демонстративно відсторонюється від особистого спілкування, і саме від них путін побоюється «удару в спину»
🔺Адже Роман Абрамович, Володимир Потанін, Олег Дерипаска, Михайло Прохоров, Олександр Абрамов, Андрій Мельниченко вже втратили і продовжують втрачати свої активи та статки через західні санкції.
🔺Бізнес не може миритися з політикою особи, яка призвела до таких руйнівних наслідків для їх фінансового стану. Тому вони готові на рішучі дії зі зміни сьогоднішнього становища.
І якщо путін не погодиться на їх умови, йому загрожує примусовий імпічмент або фізичне знищення від найближчого оточення. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/748
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16.03.2022 00:40 Відповісти
венгрия будет против...
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16.03.2022 00:26 Відповісти
Хороша ідея. Особливо враховуючи те, що хоч бійців в Україні більше, ніж досить, а от ******** зброї, особливо важкої мало. Та й кацапи знищили велику частину нашого ВПК. Тому сили НАТО з важким озброєнням нам будуть вкрай потрібні у перші повоєнні роки, щоб не дати кацапам можливості повторити чеченська історію з другою чеченською війною. У пергу чеченська Ічкерія мала і авіацію, і бронетехніку. А от при повторному нападі цього вже не було. І кацапи перемогли. Бо їхній ВПК цілий і за декілька років може відновити насичення військ технікою замість втраченої в Україні.
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16.03.2022 00:26 Відповісти
Без грошей та технологій нічого кацапи не відновлять
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16.03.2022 00:28 Відповісти
Відновлять бо їх Китай буде активно фінансувати.
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16.03.2022 00:40 Відповісти
лузерів ні хто не фінансує !
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16.03.2022 00:45 Відповісти
Поясни
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16.03.2022 00:29 Відповісти
Тільки якщо одна буде розташовуватися у Дебальцевому, а інша - десь під Сімферополем.
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16.03.2022 00:30 Відповісти
Панове м. Києва, будьте уважні

Слово "паляниця" не пройде

Щодо можливих дій ДРГ у м.Київ

- ДРГ «Вагнер» (нова назва «Ліга») планують проникнення до м.Київ
- ДРГ заг. чис. 200-300 осіб проникатимуть до м.Київ групами на авто групами по 1-4 ос. (у т.ч. жінки)
- До складу ДРГ входять жителі України (Луг. обл, Дон. обл., Зах. Укр.). Вільно володіють укр. мовою
- Основні маршрути просування - Старообухівська, Новообухівська, Одеська траси. Їх легенда - забрати речі родичів з Києва.
- Житло - конспіративні квартири
- Зброя - може завозитися з гум. допомогою
- Мета - захоплення будь-якого «центру управління» (РДА, інші адмінбудівлі). Далі - вивісити прапор РФ для фото/відео фіксації.

- Цілі та завдання ДРГ
Потрапити, як персонал на пункти приготування їжі для підрозділів
Приготування прихованих вибухових пристроїв (бідони з їжею, посилений боєкомплект) для підвозу на БП структур
Створити у відповідний момент «коридор проникнення» (підрив, фіз. усунення, отруєння, біологічне ураження)

- Ймовірний план дій:
Активізація декількох моб. груп ДРГ для створення «коридорів проникнення»
Прорив ДРГ у «коридор проникнення»
Вогневе ураження ОС з тилу блок-посту
Переміщення по місту і та стрільба по об'єктах (у т.ч. цивільних), щоб створити «хаос»
- Хід операції може змінюватися залежно від обставин та наявних сил.

#StrongTogether
#UkrainiansWillResist
https://t.me/operativnoZSU/13770
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16.03.2022 00:30 Відповісти
То ті вагнеровці, що Дєрьмак іх врятував? Треба пильно стежити за ним та його посіпаками зараз. Нерозумію чому це гівно ще на посаді?!!
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16.03.2022 00:50 Відповісти
бред полнейший
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16.03.2022 01:42 Відповісти
Я не против, но это же не реально, тут самолеты боятся дать
а это нужно, чтобы солдаты НАТО воевали
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16.03.2022 00:42 Відповісти
Мир, дружба, лапті. путін на всіх зайнятих позиціях, а як гарант між нами та кацапами миротворці?
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16.03.2022 00:42 Відповісти
Не вже щось придумали чи це знову тільки мрії.
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16.03.2022 00:46 Відповісти
ната сидить наклавши у портки, чекае коли Україна самотуж переможе, потім буде пояснювати що так було потрібно.
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16.03.2022 00:46 Відповісти
Очень интересная идея…НО пойдёт ли нато на этот шаг ..
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16.03.2022 00:53 Відповісти
миротворчу місію з пво, літаками, реб итд.., з подальшим бажанням особового складу піти у відпустку
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16.03.2022 00:56 Відповісти
На это должна согласится рф, что вряд ли..
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16.03.2022 01:03 Відповісти
Есть Байден, есть Шольц, есть Макрон, которые меняют памперсы со все большей скоростью.
В рамках НАТО это предложение не реализуемое.
Идея офигенная, но реализовывать ее надо отдельно с партнерами по НАТО. Великобритания, Страны Балтии, страны Восточной Европы (кроме Венгрии), возможно Турция.
Но НАТО, как механизм, не дееспособен
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16.03.2022 01:03 Відповісти
Після нашої Перемоги і остаточного розпаду параші кардинальні зміни чекають на усю геополітику: НАТО позбавиться від свого непотребу -фактично баласту у вигляді таких недокраїн як мад'ярщина і стане більш мобільним і гнучким у прийнятті швидких рішень. ЄС перестане існувати у тому вигляді - який він має натепер, виникне східноєвропейський "Балто-Чорноморський" союз чи альянс споріднених країн(як мінімум у складі України, Польщі, Литви, можливо Білорусі(після її звільнення,військового перевороту і розстрілу тарганеску) і Словаччини, Китай чекає значний відтік капіталів і можливо поділ по типу конфедерації(після масштабної економічної кризи викликаної цілим рядом внутрішньокитайських та міжнародних чинників), неминучою є війна на Близькому Сході між іраном та ізраїлем, результатом якої буде повна поразка іранського режиму аятолл, режим башара асаду впаде і сирія розпадеться на кілька квазідержавних утворень. А Україна отримавши сотні мільярдів репарацій і контрибуцій від рашостану, а також багатомільярдні інвестиції відродиться у могутню процвітаючу державу, якою вона була за часів 🔱 Ярослава Мудрого та Володимира Великого🇺🇦 Просто згадаєте цей пост свого часу(а він вже на нашому обрії - у найближчій перспективі😉) І вірте - ТАК ВОНО Й БУДЕ!!🖖
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16.03.2022 01:17 Відповісти
Наврядчи, тут небо не закривають, а щоби миротворців і від НАТО, це вже популізм
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16.03.2022 06:08 Відповісти
в Польше, Румынии, Чехии, Прибалтике и т.д. нужно организовать мобилизацию добровольцев и боевую подготовку из числа граждан Украини (и не только).
во время советской агрессии против Афганистана, с территории Пакистана активно осуществлялась аналогичная помощь.
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16.03.2022 08:00 Відповісти
 
 