Ічкерія та Татарстан будуть вільними, а на іншій території РФ будуть болота, - Данілов
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Санкція відносно Росії має бути одна: великий паркан навколо цієї країни, щоб звідти нікуди не виїжджала жодна людина, яка підтримує путінський рашизм.
Про це в інтерв'ю НВ заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, санкції мають бути такими, щоб відбулася повна консервація цієї території.
"Як вони були раніше болотами, так вони і мали б лишатися болотами. Зробити звільнення вільних країн — Ічкерії", - зазначив Данілов.
"Я би хотів звернутися до всіх з проханням розділяти: є чеченці, а є кадирівці. На сьогодні чеченців на території Чечні майже немає, там всі кадирівці. Це зовсім інша ситуація. А є чеченський вільний народ. І Ічкерія, я неодноразово казав, буде вільною країною. Є Татарстан, багато інших. Там території, які будуть вільними. І лишиться болото, яке квакало на території Московії ще 300, 400, 500 років тому", - наголосив секретар РНБО.
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Це створює передумови до заколоту та примусової зміни влади в рф.
🔺 «Кишеньковими» залишилися: Юрій Ковальчук, Геннадій Тимченко, Сергій Чемезов, які можуть безпосередньо спілкуватись з ним особисто.
🔺Команда олігархів часів Єльцина демонстративно відсторонюється від особистого спілкування, і саме від них путін побоюється «удару в спину»
🔺Адже Роман Абрамович, Володимир Потанін, Олег Дерипаска, Михайло Прохоров, Олександр Абрамов, Андрій Мельниченко вже втратили і продовжують втрачати свої активи та статки через західні санкції.
🔺Бізнес не може миритися з політикою особи, яка призвела до таких руйнівних наслідків для їх фінансового стану. Тому вони готові на рішучі дії зі зміни сьогоднішнього становища.
І якщо путін не погодиться на їх умови, йому загрожує примусовий імпічмент або фізичне знищення від найближчого оточення. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/748
Хутін звернувся по допомогу до Талібану, але ті теж відмовили. Казали, що з терористами справ не ведуть)) І кричали "Слава Україні!"