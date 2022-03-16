Ічкерія та Татарстан будуть вільними, а на іншій території РФ будуть болота, - Данілов

Санкція відносно Росії має бути одна: великий паркан навколо цієї країни, щоб звідти нікуди не виїжджала жодна людина, яка підтримує путінський рашизм.

Про це в інтерв'ю НВ заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, санкції мають бути такими, щоб відбулася повна консервація цієї території.

"Як вони були раніше болотами, так вони і мали б лишатися болотами. Зробити звільнення вільних країн — Ічкерії", - зазначив Данілов.

"Я би хотів звернутися до всіх з проханням розділяти: є чеченці, а є кадирівці. На сьогодні чеченців на території Чечні майже немає, там всі кадирівці. Це зовсім інша ситуація. А є чеченський вільний народ. І Ічкерія, я неодноразово казав, буде вільною країною. Є Татарстан, багато інших. Там території, які будуть вільними. І лишиться болото, яке квакало на території Московії ще 300, 400, 500 років тому", - наголосив секретар РНБО.

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