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Ічкерія та Татарстан будуть вільними, а на іншій території РФ будуть болота, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ічкерія та Татарстан будуть вільними, а на іншій території РФ будуть болота, - Данілов

Санкція відносно Росії має бути одна: великий паркан навколо цієї країни, щоб звідти нікуди не виїжджала жодна людина, яка підтримує путінський рашизм.

Про це в інтерв'ю НВ заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами,  санкції мають бути такими, щоб відбулася повна консервація цієї території.

"Як вони були раніше болотами, так вони і мали б лишатися болотами. Зробити звільнення вільних країн — Ічкерії", - зазначив Данілов.

"Я би хотів звернутися до всіх з проханням розділяти: є чеченці, а є кадирівці. На сьогодні чеченців на території Чечні майже немає, там всі кадирівці. Це зовсім інша ситуація. А є чеченський вільний народ. І Ічкерія, я неодноразово казав, буде вільною країною. Є Татарстан, багато інших. Там території, які будуть вільними. І лишиться болото, яке квакало на території Московії ще 300, 400, 500 років тому", - наголосив секретар РНБО.

Також читайте: Світ має усвідомлювати, що агресія проти України - це початок Третьої світової війни, - Данілов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Сразу скажу что, если рюське проиграют войну, а они ее проиграют, то следующее к чему они будут стремится в первую очередь, это к мести. Всю послевоенную политику которую необходимо усиливать украинцам, это безопасности страны и это в первую очередь.
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16.03.2022 00:49
+14
Путін звернувся по допомогу до Північної Кореї, але навіть там відмовили, - ЗМІ
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16.03.2022 00:47
+13
Ну, можна ще додати декілька інших поневолених націй (на делекому сході, наприклад). І справа не в болотах, а в тих, хто на ньому живе. Фіни та Естонці створили на тих же самих болотах цивілізовані європейські нації, але в решти тих болот доля виявилася іншою.
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16.03.2022 00:45
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ЦПД при РНБО України підтверджує, що путін втрачає підтримку свого найближчого оточення олігархів.

Це створює передумови до заколоту та примусової зміни влади в рф.

🔺 «Кишеньковими» залишилися: Юрій Ковальчук, Геннадій Тимченко, Сергій Чемезов, які можуть безпосередньо спілкуватись з ним особисто.
🔺Команда олігархів часів Єльцина демонстративно відсторонюється від особистого спілкування, і саме від них путін побоюється «удару в спину»
🔺Адже Роман Абрамович, Володимир Потанін, Олег Дерипаска, Михайло Прохоров, Олександр Абрамов, Андрій Мельниченко вже втратили і продовжують втрачати свої активи та статки через західні санкції.
🔺Бізнес не може миритися з політикою особи, яка призвела до таких руйнівних наслідків для їх фінансового стану. Тому вони готові на рішучі дії зі зміни сьогоднішнього становища.
І якщо путін не погодиться на їх умови, йому загрожує примусовий імпічмент або фізичне знищення від найближчого оточення. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/748
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16.03.2022 00:41 Відповісти
Ну, можна ще додати декілька інших поневолених націй (на делекому сході, наприклад). І справа не в болотах, а в тих, хто на ньому живе. Фіни та Естонці створили на тих же самих болотах цивілізовані європейські нації, але в решти тих болот доля виявилася іншою.
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16.03.2022 00:45 Відповісти
Путін звернувся по допомогу до Північної Кореї, але навіть там відмовили, - ЗМІ
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16.03.2022 00:47 Відповісти
Кім чен ин відмовив, бо з їбанутими не хоче мати діла (офіційна позиція Північної Кореї).

Хутін звернувся по допомогу до Талібану, але ті теж відмовили. Казали, що з терористами справ не ведуть)) І кричали "Слава Україні!"
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16.03.2022 07:27 Відповісти
Сразу скажу что, если рюське проиграют войну, а они ее проиграют, то следующее к чему они будут стремится в первую очередь, это к мести. Всю послевоенную политику которую необходимо усиливать украинцам, это безопасности страны и это в первую очередь.
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16.03.2022 00:49 Відповісти
Бази НАТО під Харковом і Британсько-турецька ескадра у Севастополі.
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16.03.2022 01:03 Відповісти
Депутінізація, денаціфікація, демілітаризація, денуклеаризація територій рашки.
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16.03.2022 01:13 Відповісти
Нет. Происходящее это месть за Майдан. За распад союза и прочее. Россия уже реваншистская империя.
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16.03.2022 01:14 Відповісти
Росія складається з 21 республіки:Адигея,Алтай,Башкортистан,Бурятія,Дагестан,Інгушетія,Кабардино-Балкарська,Калмикія, Карачаєво-Черкеська,Карелія,Комі,Марі Ел,Мордовія,Якутія,Осетія,Татарстан,Тива,Удмуртія,Хакасія,Чечня і Чувашия. Якщо цю гігантську структуру розібрати на частини,то там реально залишиться тільки болото,яке називає себе москва.
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16.03.2022 01:19 Відповісти
Може голова РНБО України під час війни знайде собі інші справи ніж вписуватись за Чечню? Ну там боротьбу з контрабандистами, "ворами в законе", залучення СБУ до вагового контроля фур на трасах, etc. Досвід в цьому він має
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16.03.2022 01:40 Відповісти
Может потому что Чечня уже более 400 лет воюет с Россией?
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16.03.2022 03:24 Відповісти
Надо помочь Чечне, чтобы она ипала московитов следующие лет 400. Это в интересах безопасности Украины.
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16.03.2022 04:01 Відповісти
зараз кацапстан на порядку денному, потім дронами і дирова розбомбити
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16.03.2022 05:23 Відповісти
Це все що турбує цього бовдура?
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16.03.2022 07:02 Відповісти
А де головний пєтріот?
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16.03.2022 07:39 Відповісти
такиі буде. московія паде і розвалитьсч. ніяких болот не буде, томущо це вже будуть інши країни.
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16.03.2022 07:42 Відповісти
Данілов,потрібно менше пиз…ти і більше робити,ми вже чули про все під контролем і не нагнітайте! Спочатку закінч почате,а тоді ляпай язиком,а то як баба на базарі!!!
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16.03.2022 08:00 Відповісти
 
 