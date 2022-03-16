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Російські окупанти обстріляли з кораблів Одещину. Спроб висадити десанту не було, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли з кораблів Одещину. Спроб висадити десанту не було, - Геращенко

Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив інформацію щодо обстрілів окупантами Одеси.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці. 

Геращенко зазначив: "Майже годину тому російські окупанти, з кораблів, розпочали ракетний та артилерійський обстріл українського берега на Одещині в районі села Тузли.

Випустили величезну кількість боєприпасів із великої дистанції. Мабуть, хотіли промацати систему берегової оборони. Намагань висаджувати десант не було".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські кораблі та авіація відкривали вогонь по населеним пунктами Одещини, дві особи отримали поранення, - ОВА. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
Ось вам відповідь на те, що дали вийти 600 сморкачам, проявили жалобу бл. Їх різати як свиней треба, орки тільки силу розуміють.
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16.03.2022 00:59
+14
А не хватит ли Геращенке по любому поводу что-то постить. Такое впечатление, как будто он один отвечает за информационное освещение военных действий.
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16.03.2022 01:00
+10
Когда уже Зеленский решится на чистки в МВД? До каких пор эта жирная консерва кремля будет вещать направо и налево?
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16.03.2022 01:03
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Ось вам відповідь на те, що дали вийти 600 сморкачам, проявили жалобу бл. Їх різати як свиней треба, орки тільки силу розуміють.
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16.03.2022 00:59 Відповісти
А не хватит ли Геращенке по любому поводу что-то постить. Такое впечатление, как будто он один отвечает за информационное освещение военных действий.
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16.03.2022 01:00 Відповісти
А це не тобі вирішувати.
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16.03.2022 06:42 Відповісти
Зассали херпєхі.
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16.03.2022 01:02 Відповісти
падли гнидотні.
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16.03.2022 01:02 Відповісти
Когда уже Зеленский решится на чистки в МВД? До каких пор эта жирная консерва кремля будет вещать направо и налево?
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16.03.2022 01:03 Відповісти
тоді ж прийдеться і себе підчистити і ірмака - не варіант.
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16.03.2022 01:08 Відповісти
там цих консерв до хрена.
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16.03.2022 01:13 Відповісти
Я сказав би, що там ціла конзерваторія з конзервами.
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16.03.2022 02:43 Відповісти
Кацапчику, прапорець поміняй на власний.
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16.03.2022 06:44 Відповісти
пишут, что корабли движутся к берегу
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16.03.2022 01:09 Відповісти
То писали на 12-у годину 15 березня. Від Геращенка інформація свіжіша.
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16.03.2022 01:20 Відповісти
сейчас
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16.03.2022 01:38 Відповісти
Ну остался последний типа козырь, могучий флот. Так что высадка будет. В Одессе закончилось в 14, закончиться и в 22.
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16.03.2022 01:26 Відповісти
Одесситы встретят "освободителей" и устроят для них праздничный концерт с огоньком в Доме Профсоюзов.
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16.03.2022 01:32 Відповісти
Ну висадяться,...будемо їх х*ячити з усього шо стріляє і палити усім що може горіти! І море яке до того було"чорним" - стане червоним від їх паганої гнидючої крові! ***** із кришкою їм буде тут усім!!!
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16.03.2022 01:33 Відповісти
Корабли нужно утопить. Как можно быстрее -- тем будет им больнее.
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16.03.2022 06:09 Відповісти
Де удари відповідь?
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16.03.2022 17:41 Відповісти
 
 