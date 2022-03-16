За добу 15 березня знищено три літаки рашистів, один гелікоптер, три безпілотники, - Повітряні сили
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Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило інформацію щодо оборонних дій проти рашистів 15 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування Повітряних сил ЗСУ.
У повідомленні відзначається: "15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів. Однин поки не встановлено, а два – це винищувачі бомбардувальники Су-34. Також збито один ворожий вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.
Авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів і по наземних цілях. Група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації, під прикриттям винищувачів здійснила дев’ять авіанальотів на колони ворожої техніки та скупчення військ рашистів".
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Слава ВПС!
за Кабаєву...