УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12086 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
6 578 10
ВПС (169) Повітряні сили (1277)

За добу 15 березня знищено три літаки рашистів, один гелікоптер, три безпілотники, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За добу 15 березня знищено три літаки рашистів, один гелікоптер, три безпілотники, - Повітряні сили

Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило інформацію щодо оборонних дій проти рашистів 15 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування Повітряних сил ЗСУ. 

У повідомленні відзначається: "15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів. Однин поки не встановлено, а два – це винищувачі бомбардувальники Су-34. Також збито один ворожий вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів і по наземних цілях. Група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації, під прикриттям винищувачів здійснила дев’ять авіанальотів на колони ворожої техніки та скупчення військ рашистів".

Читайте також: За добу 14 березня Повітряні сили знищили 1 літак та 4 гелікоптери окупантів

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Горіть у пеклі , кляті московіти і будьте прокляті на вікИ 😡
показати весь коментар
16.03.2022 01:06
+11
Вже у пеклі вишивають! Слава ВСУ!
показати весь коментар
16.03.2022 01:03
+10
Надеюсь у всех пилотов "не открылись" парашюты.
показати весь коментар
16.03.2022 01:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже у пеклі вишивають! Слава ВСУ!
показати весь коментар
16.03.2022 01:03 Відповісти
показати весь коментар
16.03.2022 01:03 Відповісти
Горіть у пеклі , кляті московіти і будьте прокляті на вікИ 😡
показати весь коментар
16.03.2022 01:06 Відповісти
Надеюсь у всех пилотов "не открылись" парашюты.
показати весь коментар
16.03.2022 01:06 Відповісти
К них ріжуть стропи перед виітом)
показати весь коментар
16.03.2022 01:10 Відповісти
А ці ******* - кожного дня, без перерв на обід.
Слава ВПС!
показати весь коментар
16.03.2022 01:13 Відповісти
Лайнопад триває!
показати весь коментар
16.03.2022 01:17 Відповісти
показати весь коментар
16.03.2022 01:17 Відповісти
іздохли
за Кабаєву...
показати весь коментар
16.03.2022 01:52 Відповісти
Сподіваюся це і справді ППО ЗСУ, а не ПЗРК, що не мають до них жодного відношення
показати весь коментар
16.03.2022 07:04 Відповісти
 
 