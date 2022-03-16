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Байден оголосить 16 березня про виділення Україні $1млрд на воєнні потреби, - The Wall Street Journal

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Байден оголосить 16 березня про виділення Україні $1млрд на воєнні потреби, - The Wall Street Journal

Президент США 16 березня оголосить про те, що Україна отримає 1 мільярд доларів на воєнні потреби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твіттері The Wall Street Journal

"Очікується, що президент Байден оголосить про нову військову допомогу уряду України понад 1 мільярд доларів уже в середу, за словами американських чиновників", - відзначає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США нададуть Україні "історичні" $13,6 млрд допомоги, - Байден

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
cам керувати будеш?...
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16.03.2022 01:45
+2
Так мова йде не про надсилання коштів, а про "смаколики" на 1 млрд
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16.03.2022 01:49
+1
👍✌🏼
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16.03.2022 01:28
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16.03.2022 01:28 Відповісти
Да их разворуют, дайте лучше F35 несколько штук.
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16.03.2022 01:40 Відповісти
cам керувати будеш?...
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16.03.2022 01:45 Відповісти
Так мова йде не про надсилання коштів, а про "смаколики" на 1 млрд
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16.03.2022 01:49 Відповісти
Назви хоча б один цілий аеродром, стратег диванний
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16.03.2022 02:05 Відповісти
А ты в окопе сидишь? Ну пусть тогда с вертикальным взлетом дадут.
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16.03.2022 03:11 Відповісти
Пенсіонер з деменцією? Тоді зрозуміло.
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16.03.2022 03:20 Відповісти
Животное безмозглое, что тебе зрозумило?
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16.03.2022 03:50 Відповісти
Не забувай приймати свої ліки. Дурачком виглядаєш.
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16.03.2022 07:42 Відповісти
Навіть 100 млрд. не закриють небо.
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16.03.2022 01:48 Відповісти
Ой, а хто ж переможе у грошовому змаганні - Штати чи рашка? Поки товстий схудне - худий здохне. ☦ ☹
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16.03.2022 01:58 Відповісти
Оце діло !
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16.03.2022 02:06 Відповісти
 
 