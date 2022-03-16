Байден оголосить 16 березня про виділення Україні $1млрд на воєнні потреби, - The Wall Street Journal

Президент США 16 березня оголосить про те, що Україна отримає 1 мільярд доларів на воєнні потреби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твіттері The Wall Street Journal

"Очікується, що президент Байден оголосить про нову військову допомогу уряду України понад 1 мільярд доларів уже в середу, за словами американських чиновників", - відзначає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США нададуть Україні "історичні" $13,6 млрд допомоги, - Байден