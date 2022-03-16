Окупанти достроково випускають курсантів військових закладів для залучення їх для війни в Україні

Російські окупанти відчувають брак живої сили. Для посилення своїх угруповань вони залучають найманців та достроково випускають курсантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в фейсбуці.

"Ворог намагається посилити угруповання військ за рахунок додаткового перекидання на територію України батальйонних тактичних груп, сформованих зі зведених підрозділів, що зазнали втрат протягом перших десяти діб операції, військових найманців з числа громадян іноземних держав. Крім того, за наявною інформацією, російським військовим керівництвом прийнято рішення про достроковий випуск курсантів вищих військових навчальних закладів на території російської федерації з подальшим залученням їх до бойових дій проти України", - відзначається у повідомленні.

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