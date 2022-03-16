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Окупанти достроково випускають курсантів військових закладів для залучення їх для війни в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти достроково випускають курсантів військових закладів для залучення їх для війни в Україні

Російські окупанти відчувають брак живої сили. Для посилення своїх угруповань вони залучають найманців та достроково випускають курсантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в фейсбуці.

"Ворог намагається посилити угруповання військ за рахунок додаткового перекидання на територію України батальйонних тактичних груп, сформованих зі зведених підрозділів, що зазнали втрат протягом перших десяти діб операції, військових найманців з числа громадян іноземних держав. Крім того, за наявною інформацією, російським військовим керівництвом прийнято рішення про достроковий випуск курсантів вищих військових навчальних закладів на території російської федерації з подальшим залученням їх до бойових дій проти України", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збройні сили знищили 7 гелікоптерів окупантів під Херсоном, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+33
з корабля на бал ... з ВУЗу в мішок ...
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16.03.2022 01:39
+26
ну штош
Профессия военного предполагает что ты можешь умереть.
Курсантов сразу на практике ознакомят с этим правилом, чтоб не тратить деньги на их обучение
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16.03.2022 01:39
+22
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16.03.2022 01:37
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16.03.2022 01:37 Відповісти
з корабля на бал ... з ВУЗу в мішок ...
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16.03.2022 01:39 Відповісти
ну штош
Профессия военного предполагает что ты можешь умереть.
Курсантов сразу на практике ознакомят с этим правилом, чтоб не тратить деньги на их обучение
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16.03.2022 01:39 Відповісти
скоро школьников будут слать...
путинюгенд
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16.03.2022 01:39 Відповісти
мясцо....
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16.03.2022 01:41 Відповісти
Зачем повторяете, одни и те же новости по несколько раз? Это уже было...
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16.03.2022 01:42 Відповісти
Увидеть Украину молодым и умереть. Их матери уже знают об этом ? Лавр победоносных не будет - будут чёрные полиэтиленовые мешки, много мешков.
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16.03.2022 01:44 Відповісти
Моего прадеда так отправили на Первую Мировую летом 1917го. Он быстренько словил контузию, и больше не воевал.
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16.03.2022 01:46 Відповісти
А за кого он воевал?
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16.03.2022 01:49 Відповісти
За временное правительство.
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16.03.2022 01:50 Відповісти
Цього слід було очікувати.путлер себе схровав, а кацяпи для нього лише сировина для існування.
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16.03.2022 01:49 Відповісти
..вже пора...
іздохнути за Кабаєву..
чи діточок Піськова...
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16.03.2022 01:55 Відповісти
Свіженький, якісний перегнойчик з них буде. Херсонські фермери подякують. Головне щоб насіння в кармани покласти не забули
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16.03.2022 01:56 Відповісти
та какой там с них перегной... Кожа да кости. На рабов пойдут, откормить чутка и с кайлом в руки на разбор завалов.
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16.03.2022 02:32 Відповісти
я москалей не люблю так же как и вы, но попахивает неправдой про курсантов.
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16.03.2022 02:16 Відповісти
Ага,як і те,що він сюде строковиків не жене😉
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16.03.2022 02:47 Відповісти
а я люблю кожного 200 !
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16.03.2022 04:01 Відповісти
Вчера уже были фотодоказательства
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16.03.2022 08:37 Відповісти
Якщо цю діру затикають курсантами, ванькі реально на ісходє.
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16.03.2022 02:21 Відповісти
Нормас. І ласти склеять і потомства не встигнуть дати.
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16.03.2022 03:10 Відповісти
В БОЙ ИДУТ ОДНИ СОСУНКИ !)

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16.03.2022 03:10 Відповісти
Страна му-му. Що барін герасимам наказав те й виконують .
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16.03.2022 03:36 Відповісти
их ждет диплом

https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1503702356390723588?s=20&t=yBYA47sZggxd1s3zAc9TKA
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16.03.2022 05:06 Відповісти
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16.03.2022 05:07 Відповісти
Блискуча бойова робота підрозділів Об'єднаних сил, що продовжують обороняти Маріуполь.

https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1503433870175346698?s=20&t=yBYA47sZggxd1s3zAc9TKA
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16.03.2022 05:23 Відповісти
Знакомьтесь - ликвидированный сегодня в Украине российский генерал - Олег Митяев, командовавший 150-ой стрелковой дивизией рашистов. ***** шастать! И земля стекловатой!!!

https://twitter.com/stabilnosti/status/1503828322966552579?s=20&t=Oqxrh_8YN14CtXB5Jb3hBw
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16.03.2022 05:26 Відповісти
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16.03.2022 05:27 Відповісти
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16.03.2022 05:27 Відповісти
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16.03.2022 05:28 Відповісти
Але яке імя їй присвоєно. Юхима Щаденка. Був крупним політкомісаром. активничав у 1937 році. Потім був начпо комплектації ЧА, у 1947 році звільнили з ЧА через психічну хворобу, до смерті в 1953 році продавав на станції квітки, після смерті (жив один) в матрасі знайшли біля 200 000 рублів. А вони ним бригаду назвали, як яхту зазвеш так і вона попливе.
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21.03.2022 23:18 Відповісти
Рашистские оккупанты утверждают, что в войне в Украине у них #нетпотерь. На самом деле:

https://twitter.com/stabilnosti/status/1503632921252581377?s=20&t=Oqxrh_8YN14CtXB5Jb3hBw
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16.03.2022 05:35 Відповісти
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16.03.2022 05:35 Відповісти
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16.03.2022 05:36 Відповісти
((польский мульт Fallen art))

https://www.youtube.com/watch?v=nXIdmW4Hau0
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16.03.2022 06:55 Відповісти
З першого квітня вони не лише курсантів військових навчальних закладів, а й цивільних студентів призовуть до армії (відстрочки від служби в армії скасують, достроково завершать навчання випускників), 18-21-річне молоде м'ясо відправлять у м'ясорубку безглуздої та приреченої війни!
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16.03.2022 08:01 Відповісти
Тільки що Ютуб (інсайдер) цитував одного англійця щодо арти. В мене було поганні відчуття щодо точності арти. А тут англієць сказав, що Маск дав старлінки і доступ до супутників, і весь мир в кишені артилеристів ВСУ. НАТО такого не практикувало ще.
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21.03.2022 23:24 Відповісти
 
 