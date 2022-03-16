Окупанти достроково випускають курсантів військових закладів для залучення їх для війни в Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти відчувають брак живої сили. Для посилення своїх угруповань вони залучають найманців та достроково випускають курсантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в фейсбуці.
"Ворог намагається посилити угруповання військ за рахунок додаткового перекидання на територію України батальйонних тактичних груп, сформованих зі зведених підрозділів, що зазнали втрат протягом перших десяти діб операції, військових найманців з числа громадян іноземних держав. Крім того, за наявною інформацією, російським військовим керівництвом прийнято рішення про достроковий випуск курсантів вищих військових навчальних закладів на території російської федерації з подальшим залученням їх до бойових дій проти України", - відзначається у повідомленні.
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Профессия военного предполагает что ты можешь умереть.
Курсантов сразу на практике ознакомят с этим правилом, чтоб не тратить деньги на их обучение
путинюгенд
іздохнути за Кабаєву..
чи діточок Піськова...
https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1503702356390723588?s=20&t=yBYA47sZggxd1s3zAc9TKA
https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1503433870175346698?s=20&t=yBYA47sZggxd1s3zAc9TKA
https://twitter.com/stabilnosti/status/1503828322966552579?s=20&t=Oqxrh_8YN14CtXB5Jb3hBw
https://twitter.com/stabilnosti/status/1503632921252581377?s=20&t=Oqxrh_8YN14CtXB5Jb3hBw
https://www.youtube.com/watch?v=nXIdmW4Hau0