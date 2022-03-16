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Позиції на перемовинах України та РФ звучать уже реалістичніше, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Позиції на перемовинах України та РФ звучать уже реалістичніше, - Зеленський

Під час українсько-російських перемовин сторони озвучують уже більш реалістичні позиції, але ще потрібен час.

Про це заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми всі хочемо миру. Якомога швидше. Ми всі хочемо перемоги. І постійно є таке відчуття, що ще трохи і ми отримаємо те, що нам належить, але ще потрібні зусилля, терпіння. Ще потрібно боротися. І працювати кожному на своєму місці. У тому числі представникам нашої делегації у переговорах із РФ", - зазначив глава держави.

За словами президента, будь-яка війна завершується угодою.

"Зустрічі тривають. Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать уже реалістичніше. Проте, ще необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України", - підсумував він.

Також читайте: Війна для Росії закінчиться ганьбою, бідністю та багаторічною ізоляцією, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
"За словами президента, будь-яка війна завершується угодою."

Что, очередное перемирие?! Войны заканчиваются либо победой либо поражением.
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16.03.2022 02:17
+20
Нiяких перемовин коли в Марiуполi катують голодом сотнi тисяч людей!Це не можна називати "перемовинами" , це знущання i терроризм, публiчне катування, на яке ПОВИННО вiдповiдати лише контрударом а не базiканням! Досить нам вiшати сатанинськi "раунди", йдiть на.. Уй поки не звiльненi cотнi тисяч заручникiв! З хворими на голову псами не можна вести перемовин!
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16.03.2022 02:22
+19
Хоть убейте, но жизнь заставила меня не доверять ЗЕлёным. Нужно пасти их каждый шаг, дабы они не слили нас. Отдаю себе отчёт, что у нас тысячи смертей и трагедий, но во имя их и нужно их пасти
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16.03.2022 02:30
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"За словами президента, будь-яка війна завершується угодою."

Что, очередное перемирие?! Войны заканчиваются либо победой либо поражением.
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16.03.2022 02:17 Відповісти
Нiяких перемовин коли в Марiуполi катують голодом сотнi тисяч людей!Це не можна називати "перемовинами" , це знущання i терроризм, публiчне катування, на яке ПОВИННО вiдповiдати лише контрударом а не базiканням! Досить нам вiшати сатанинськi "раунди", йдiть на.. Уй поки не звiльненi cотнi тисяч заручникiв! З хворими на голову псами не можна вести перемовин!
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16.03.2022 02:22 Відповісти
Патик. Війни закінчуються не угодами, а капітуляціями.
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16.03.2022 02:29 Відповісти
Хоть убейте, но жизнь заставила меня не доверять ЗЕлёным. Нужно пасти их каждый шаг, дабы они не слили нас. Отдаю себе отчёт, что у нас тысячи смертей и трагедий, но во имя их и нужно их пасти
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16.03.2022 02:30 Відповісти
вже заспівав цілодобово,що він не хоче в нато,як йому пояснити що ми хочемо в нато- тепер у нього 300 голосів найдеться- от що херово
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16.03.2022 08:57 Відповісти
"Надо просто перестать стрелять"
Ганьба!!!
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16.03.2022 02:31 Відповісти
Черговий "мінськ" хоче втюхати. Щоб ще років 10 була виснажлива окопна війна, поки раша не набереться сил, і не знищить Україну остаточно.
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16.03.2022 02:32 Відповісти
Ні, Крим відати. Вони виходить повністью з України, але Крим їхній, і воду в Крим давати.
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16.03.2022 02:45 Відповісти
Фінляндія під час війни з срср теж втратила частину своєї території
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16.03.2022 03:07 Відповісти
першу світову ще згадай
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16.03.2022 08:59 Відповісти
Чому ні?
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16.03.2022 09:13 Відповісти
Це було б не так погано за умовою що Україна не нейтральна і має право вступу до в НАТО. Нащо той ватний Крим? Але параша на таке не піде. Їм головне щоб Україна не мала зброї і способу захистити себе. Заради такого вони повернуть і Крим і Донбас.
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16.03.2022 03:14 Відповісти
Будь-яка війна закінчується капітуляцією однієї сторони і перемогою іншої.
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16.03.2022 02:42 Відповісти
Позиция со стороны рашки может быть принята только одна - коленно-локтевая.
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16.03.2022 03:05 Відповісти
Знову плутає очі та очко путінське в бажанні побачити там "мір".
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16.03.2022 03:09 Відповісти
Якщо хоча б якась частина території України (включно з Кримом, Донецьком, Луганськом і т.д. ще з 2014 року) за цими "угодами" залишиться окупованою,

то це угоди не про мир, а про продовження війни.
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16.03.2022 03:26 Відповісти
Агофнане??(
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16.03.2022 04:20 Відповісти
Де милитаризация и деПутинизация России и триллион на восстановление. Больше требований к свинособакам не
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16.03.2022 04:29 Відповісти
Будь яка угода з росією не варта папіру на якому вона написана»
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16.03.2022 05:09 Відповісти
Странно, что З. не понял еще одной простой вещи: переговоры - составная часть военной операции.
Вот устанут ВС РФ воевать, тогда и торговаться начнут, еще и к мировому сообществу обратятся: мол, гуманитарная катастрофа..., прекращение огня..., разведение войск..., спасайте, кто в бога верует.
З. всю дорогу на какую-то лабуду ведется: то в глаза заглянуть хочет, то, просто прекратить стрелять, сейчас вот реалистичные условия уловил своим чутким ухом.
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16.03.2022 06:00 Відповісти
С. это Зеленский (редактор почему-то букву "зэ" в "эс" переделывает).
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16.03.2022 06:02 Відповісти
Только полный вывод войск ,со всей территории, Украины, включая Крым. А по другому это очередной Хасавьюрт, и потом вторая Украинская война .
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16.03.2022 06:18 Відповісти
После окончания зачистки всей территории Украины, можно поговорить о порядке выплаты контрибуций.
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16.03.2022 07:02 Відповісти
Тепер головне дізнатися, що у його розумінні означає "мир", а що "перемога"...
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16.03.2022 07:07 Відповісти
....потому что мы всё ниже наклоняемся....
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16.03.2022 10:11 Відповісти
Поясніть йому вже, що війна закінчується не перемовинами, а перемогою. З Путіним неможливі домовленості, бо він їх виконувати не буде. А ЗЕ не може без заглядань Путіну.
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16.03.2022 11:59 Відповісти
 
 