Позиції на перемовинах України та РФ звучать уже реалістичніше, - Зеленський
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Під час українсько-російських перемовин сторони озвучують уже більш реалістичні позиції, але ще потрібен час.
Про це заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Ми всі хочемо миру. Якомога швидше. Ми всі хочемо перемоги. І постійно є таке відчуття, що ще трохи і ми отримаємо те, що нам належить, але ще потрібні зусилля, терпіння. Ще потрібно боротися. І працювати кожному на своєму місці. У тому числі представникам нашої делегації у переговорах із РФ", - зазначив глава держави.
За словами президента, будь-яка війна завершується угодою.
"Зустрічі тривають. Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать уже реалістичніше. Проте, ще необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України", - підсумував він.
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Что, очередное перемирие?! Войны заканчиваются либо победой либо поражением.
Ганьба!!!
то це угоди не про мир, а про продовження війни.
Вот устанут ВС РФ воевать, тогда и торговаться начнут, еще и к мировому сообществу обратятся: мол, гуманитарная катастрофа..., прекращение огня..., разведение войск..., спасайте, кто в бога верует.
З. всю дорогу на какую-то лабуду ведется: то в глаза заглянуть хочет, то, просто прекратить стрелять, сейчас вот реалистичные условия уловил своим чутким ухом.