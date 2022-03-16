УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14266 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 785 8
журналістика (1616) РНБО (1721) вбивство (2876)

Російська пропаганда поширює фейк, що вбитий журналіст Рено нібито був співробітником розвідки,- РНБО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська пропаганда поширює фейк, що вбитий журналіст Рено нібито був співробітником розвідки,- РНБО

Російська пропаганда поширює фейк про те, що вбитий російськими загарбниками на Київщині журналіст Брент Рено нібито був співробітником американської розвідки.

Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Пропаганда рф поширює фейк, що вбитий загарбниками американський журналіст Брент Рено нібито був співробітником американської розвідки з досвідом участі в операціях в Іраку та Афганістані, а вбили його українські нацисти", - ідеться у повідомленні.

Фейк спростував радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко, який наголосив, що російська пропаганда ставить під сумнів статус Рено як американського журналіста, аби зменшити факт трагедії та вкотре оббрехати Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти застрелили журналіста New York Times в Ірпіні, ще один журналіст поранений. ВІДЕО+ФОТО

Насправді журналіст видання The Times працював над проєктом TIME Studios про глобальні кризи біженців. Він приїхав на околицю міста Ірпінь, щоб зняти репортажі про евакуацію населення з міста та сфотографувати наслідки російських обстрілів.

"Незважаючи на підтверджені обставини обстрілу журналістів, рф знову зомбує своїх громадян. Цей випадок яскраво демонструє, що рф робить усе, щоб не допустити фіксації журналістами військових злочинів проти українського населення", - наголошують у ЦПД при РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США засудили вбивство журналіста Time Рено: "Росія піде на все"

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоть кому нибудь кроме их сограждан-жертв их телеящика вообще интересно, что они говорят?
показати весь коментар
16.03.2022 02:01 Відповісти
конечно. прокурорам из Гааги и Нюрнберга, а так же психиатрам.
показати весь коментар
16.03.2022 02:05 Відповісти
Кому вони це пропагандують, усі знають що то брехня, а думка кацапів нікого не турбує.
показати весь коментар
16.03.2022 02:06 Відповісти
радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко я щось прогавив? начебто сірожа був десь в укрзалізниці
показати весь коментар
16.03.2022 02:09 Відповісти
Он там тугрики получает и делится, как и все с Ермаком, Ну а советник с него никакой, ну не владеет человек словом печатным. Ну а врать тут он мастак. Последняя гастроль артиста, там уже и их элитарный клуб в рашке закрыли.
показати весь коментар
16.03.2022 02:33 Відповісти
Влада РФ доведе свою країну до стану описаному Станіславом Лемом в ,,ЕДЕМ,, та подорожах Йона Тихого
показати весь коментар
16.03.2022 02:19 Відповісти
В СССР всю Америку начал связывать с ЦРУ еще Никитка Хрущев, Вспоминали санрайз кросфорд, а особенно полет Пауерса. Тогда волюнтариста перемкнуло. А уже Андропову везде мерещилось ЦРУ- писаки в Москве это агенты ЦРУ, Голос Америки и все такое, А какие фильмы во времена Андропова снимали о шпионах. Это же потом оказалось, что все высмоктали из грязного пальца. Но уж при ..... , последыше Никитки, все засверкало новыми красками, уже агентами ЦРУ стали целые государства. И у себя придумали, что б не мельчать, иноагент. Как пояснял ....... , все это было сделано что бы отомстить америкосам за какую то ненормальную Бузову. Так и тут, убитый журналист есть агент разведки, а мы не виноваты, его свои убили, и точка. А сам.... уже за воровство арестовывает людей с самыми чистыми руками.
показати весь коментар
16.03.2022 02:29 Відповісти
у кацапів криза жанру і маразм, журналіст огент ЦРУ, а вбили укронацисти, і логічне питання, у розумних людей, "а навіщо?", то ж союзники, але кацапам піде
показати весь коментар
16.03.2022 05:10 Відповісти
 
 