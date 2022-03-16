Російська пропаганда поширює фейк, що вбитий журналіст Рено нібито був співробітником розвідки,- РНБО

Російська пропаганда поширює фейк про те, що вбитий російськими загарбниками на Київщині журналіст Брент Рено нібито був співробітником американської розвідки.

Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Пропаганда рф поширює фейк, що вбитий загарбниками американський журналіст Брент Рено нібито був співробітником американської розвідки з досвідом участі в операціях в Іраку та Афганістані, а вбили його українські нацисти", - ідеться у повідомленні.

Фейк спростував радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко, який наголосив, що російська пропаганда ставить під сумнів статус Рено як американського журналіста, аби зменшити факт трагедії та вкотре оббрехати Україну.

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Насправді журналіст видання The Times працював над проєктом TIME Studios про глобальні кризи біженців. Він приїхав на околицю міста Ірпінь, щоб зняти репортажі про евакуацію населення з міста та сфотографувати наслідки російських обстрілів.

"Незважаючи на підтверджені обставини обстрілу журналістів, рф знову зомбує своїх громадян. Цей випадок яскраво демонструє, що рф робить усе, щоб не допустити фіксації журналістами військових злочинів проти українського населення", - наголошують у ЦПД при РНБО.

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