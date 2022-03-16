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Республіканці в Конгресі та Сенаті закликали Байдена передати Україні системи ППО радянського і російського виробництва

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Республіканці в Конгресі та Сенаті закликали Байдена передати Україні системи ППО радянського і російського виробництва

Республіканці в Палаті представників і Сенаті закликають надати Україні системи ППО радянського і російського виробництва. Які конкретно системи ППО рекомендують передати Україні, не повідомляється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

У листі не уточнюється, яку систему ППО потрібно надати, але президент України Володимир Зеленський закликав США допомогти йому отримати як системи ППО С-300, так і винищувачі МіГ-29.

Державний департамент працює над тим, щоб визначити, які країни мають системи ППО радянського виробництва С-300, і зараз вивчає можливість їх передачі Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО активізує надання Україні сучасних систем протиповітряної оборони

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
Молодці ! Це по ділу
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16.03.2022 02:19
+12
Для навчання особового складу петріотам і f35 потрібні роки. Зараз у нас кожен день на вагу золота. С300 непогано епашить, як ракети, так і літаки, а польські міги оновлені до максимуму.Так що абсолютно ніякої зради в радянській техніці.
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16.03.2022 03:00
+4
Ой быстрей думайте решайте. Дайте нам С 300, МиГ-29 наваляем мы параше тогда. Нам Су-27 бы штук 70 ещё бы. ой бы наваляли
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16.03.2022 06:30
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Молодці ! Це по ділу
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16.03.2022 02:19 Відповісти
у Турции есть такие )
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16.03.2022 02:26 Відповісти
там с400
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16.03.2022 02:36 Відповісти
Ті ж яйця, б о тієї ракети, що відрізняє С-300 від С-400 та і не створено
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16.03.2022 07:09 Відповісти
радянська зброя повинна бути утилізована разом з російськими фашистами.
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16.03.2022 02:28 Відповісти
Для навчання особового складу петріотам і f35 потрібні роки. Зараз у нас кожен день на вагу золота. С300 непогано епашить, як ракети, так і літаки, а польські міги оновлені до максимуму.Так що абсолютно ніякої зради в радянській техніці.
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16.03.2022 03:00 Відповісти
Что ты херь несешь. Мы сами советским оружием воюем.
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16.03.2022 06:31 Відповісти
Ну ось і використаємо все набуте імперією зла для її знищення.
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16.03.2022 09:01 Відповісти
які ви тугодуми ... вже 20-й день війни !
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16.03.2022 03:59 Відповісти
БЫСТЕЕ ЧУХАЙТЕСЬ
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16.03.2022 05:43 Відповісти
Ой быстрей думайте решайте. Дайте нам С 300, МиГ-29 наваляем мы параше тогда. Нам Су-27 бы штук 70 ещё бы. ой бы наваляли
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16.03.2022 06:30 Відповісти
байден - чмо, старый маразматик и бздун 👎👎👎. страусиной позицией он нанес огромнымный ущерб репутации, популярности и имиджу сша. стране нужен человек решительный и волевой.
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16.03.2022 07:51 Відповісти
Ці літаки та системи точно не завадять, але потрібно щось ефективніше. Петріоти давайте!
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16.03.2022 17:45 Відповісти
 
 