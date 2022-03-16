УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14066 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Санкції проти Росії
7 005 9
Сербія (257) Янукович (10406)

Сербія вперше долучилася до санкцій Євросоюзу - це стосується обмежень, накладених на Януковича

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сербія вперше долучилася до санкцій Євросоюзу - це стосується обмежень, накладених на Януковича

Сербія вперше приєдналася до обмежувальних заходів ЄС, пов’язаних із ситуацією в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сербський портал N1.

Сербія виконала рішення Ради Європейського Союзу про продовження обмежувальних заходів проти колишнього президента України Віктора Януковича, а також колишнього керівницвта України 2010-2014 років.

Як зазначає видання, Сербія виконала це рішення разом з Чорногорією, Албанією, Північною Македонією та Боснією і Герцеговиною. Проте, якщо інші балканські країни регулярно приєднуються до санкцій ЄС, то Сербія робить це вперше.

Нагадаємо, керівництво Сербії неодноразово заявляло, що попри прагнення стати членом ЄС, вони не будуть приєднуватися до санкцій ЄС проти РФ.

Саме тому, санкції проти Януковича та його поплічників, хоч і має в основному символічне значення, проте може свідчити на зміни настроїв у Белграді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербська мисткиня Абрамович закликала світ об’єднатися та допомогти Україні: Війська РФ під керівництвом Путіна бомбили та вбивали невинних людей у Бабиному Яру

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"братушки" почали прозрівати
показати весь коментар
16.03.2022 02:44 Відповісти
дуже сумніваюся, скоріш маневрують.
показати весь коментар
16.03.2022 02:46 Відповісти
Не прозревать, а переобуваться. Четники, между прочим, охотно сотрудничали с фашистами.
показати весь коментар
16.03.2022 02:57 Відповісти
Потыкали палкой дохлого Януковоща и даже плюнули на него!
показати весь коментар
16.03.2022 04:22 Відповісти
Грошові потоки перекриваються.Скоро на параші *уй без солі доїдати будуть.
показати весь коментар
16.03.2022 06:12 Відповісти
Сербия не в ЕС.
показати весь коментар
16.03.2022 02:49 Відповісти
такими темпами через 8 років вони на кацапстан санкції введуть !
показати весь коментар
16.03.2022 04:06 Відповісти
Ой, чмошники "братушки" против россии "вьіступили" ))))
показати весь коментар
16.03.2022 04:13 Відповісти
 
 