Сербія вперше долучилася до санкцій Євросоюзу - це стосується обмежень, накладених на Януковича

Сербія вперше приєдналася до обмежувальних заходів ЄС, пов’язаних із ситуацією в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сербський портал N1.

Сербія виконала рішення Ради Європейського Союзу про продовження обмежувальних заходів проти колишнього президента України Віктора Януковича, а також колишнього керівницвта України 2010-2014 років.

Як зазначає видання, Сербія виконала це рішення разом з Чорногорією, Албанією, Північною Македонією та Боснією і Герцеговиною. Проте, якщо інші балканські країни регулярно приєднуються до санкцій ЄС, то Сербія робить це вперше.

Нагадаємо, керівництво Сербії неодноразово заявляло, що попри прагнення стати членом ЄС, вони не будуть приєднуватися до санкцій ЄС проти РФ.

Саме тому, санкції проти Януковича та його поплічників, хоч і має в основному символічне значення, проте може свідчити на зміни настроїв у Белграді.

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