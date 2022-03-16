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Російська армія втратила 40% підрозділів, які вторглися в Україну, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська армія втратила 40% підрозділів, які вторглися в Україну, - Генштаб ЗСУ

Майже половина залучених до вторгнення в Україну підрозділів російських військ втратила свою боєздатність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в фейсбуці.

"Загалом, станом на 15 березня 2022 року, ворогом втрачено (знищено повністю, або втрачена боєздатність) до 40 % підрозділів, залучених до т.зв. "операції" на території України"", - відзначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти достроково випускають курсантів військових закладів для залучення їх для війни в Україні

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+44
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16.03.2022 03:29
+43
Низкий поклон и уважение пацанам нашим
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16.03.2022 02:59
+37
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16.03.2022 03:37
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Низкий поклон и уважение пацанам нашим
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16.03.2022 02:59 Відповісти
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16.03.2022 03:29 Відповісти
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16.03.2022 03:29 Відповісти
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16.03.2022 03:37 Відповісти
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16.03.2022 03:38 Відповісти
👍 Картина Рєпіна "Пуйло в безумстві вбиває свою медвежу країну (шваброй)".
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16.03.2022 09:05 Відповісти
Російська армія втратила 40% підрозділів, які вторглися в Україні

-А це ознака повної втрати ними наступальної здатності!
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16.03.2022 07:08 Відповісти
Кацапи втратили танки та САУ.

https://twitter.com/NiKiTa_32156/status/1502589421840965632?s=20&t=IjfYtzkGY0QJFxbG9U4geg
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16.03.2022 03:57 Відповісти
Прочитал распределение помощи США для Украине и оно радует: "Військова допомога:

близько 6,5 мільярда доларів, приблизно половина пакету допомоги, піде Міністерству оборони США, щоб воно могло розгорнути війська у регіоні та відправити оборонне обладнання в Україну"
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16.03.2022 04:00 Відповісти
Информация из "кременчугскийтелеграф"
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16.03.2022 04:01 Відповісти
Бердянськ це Україна! 15/03/22 "руский солдат - фашистский оккупант"

https://twitter.com/PVB40/status/1503762332564045831?s=20&t=5Wn9R6FMe1xkYnhYYuaZIA
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16.03.2022 04:55 Відповісти
Гумус..перегній.
....А москаль північний
то наш ворог вічний.
..
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 05:44 Відповісти
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16.03.2022 06:06 Відповісти
Радість яка! Недарма послала! пу.. обіцяв - тепер буде отримувати 12000 гибливок.... де візьме - він обіцяв що надрукує... буде чим грубу палити.
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16.03.2022 12:22 Відповісти
Бажаю решті орків тієї ж участі ! Слава Україні!
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16.03.2022 06:09 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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16.03.2022 09:47 Відповісти
Сейчас ударит тепло,кругом все растает и будут они пешком как загнанные лоси ломиться через леса в Рашку.
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16.03.2022 06:50 Відповісти
Sergei Loiko

10 hrs ·

ТОЛЬКО ЧТО ОТ СВИДЕТЕЛЯ СОБЫТИЙ.
(орфографию не трогал)

"Есть мнение что мы только что выиграли войну! ( Ну как минимум локальную)

3 часа подряд была такая жесть в районе Ирпеня, Бучи, Стоянки, Ворзеля, Милой шо уши заворачивались, дом ходуном ходил а небо просто горело. Такого небыло даже когда Ирпень с Бучей орки бомбили.
Похоже наши разозлились не на шутку, окружили этих гнид и устроили им выжженную землю!
Сомневаюсь что там кто-то живой остался и остались ли там дома. Мочили ракетами, градами и ещё с чего-то такого мощного что даже страшно представить шо то було .Это было нечто... Было чертовски приятно набдюдать такое событие из первого ряда...
Уже минут 40 наши гонят их в западном направлении и мочат по полной программе ракетами в догонку.
В стороне Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки наступила просто гробовая тишина!
Мочилово отодвигается все дальше и дальше, причем, как говорится семимильными шагами.... За 3 с лишним часа мочилово отодвинулось километров на 40-50 так точно. Наверное до Макарова или возможно даже дальше...."
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16.03.2022 06:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9O2wJai4czg
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16.03.2022 06:55 Відповісти
Позитивненько
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16.03.2022 08:05 Відповісти
Треба різко йти в контр наступу, вони втратять ще 50 тисяч, а решта розбігеться, що не наздоженеш!
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16.03.2022 07:39 Відповісти
Российская армия вторжения разгромлена в Украине. Оккупанты спасаются бегством и сдаются в плен

https://www.youtube.com/watch?v=8mquPlP_CIE

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16.03.2022 09:03 Відповісти
якої це зброї немає? кацапа, не переживай, вас винищити вистачить.
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16.03.2022 12:18 Відповісти
Кацапи здохніть.
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16.03.2022 11:14 Відповісти
Так так гнати на Захід тут в нас земля ще не повністю оздоблена перегноєм.
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16.03.2022 12:28 Відповісти
Армію пуйла знищено! Краще йому негайно капітулювати з виведенням та роззброєнням російської армії, повернення Криму та Донбасу та виплата репарацій 400 млрд. дол із золотовалютних резервів, які зараз заарештовані Заходом. Інакше він втратить Ростов, Білгород та Воронеж.
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16.03.2022 13:16 Відповісти
пусть они все твари поганые сгинут на священной УКРАИНСКОЙ земле!
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16.03.2022 14:44 Відповісти
 
 