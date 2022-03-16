Російська армія втратила 40% підрозділів, які вторглися в Україну, - Генштаб ЗСУ

Майже половина залучених до вторгнення в Україну підрозділів російських військ втратила свою боєздатність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в фейсбуці.

"Загалом, станом на 15 березня 2022 року, ворогом втрачено (знищено повністю, або втрачена боєздатність) до 40 % підрозділів, залучених до т.зв. "операції" на території України"", - відзначається у повідомленні.

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