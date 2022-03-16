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Білорусь (5973) Росія (47279) санкції (6860) експорт (725) Японія (593)

Японія заборонила експортувати до РФ та Білорусі понад 300 товарів та технологій

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Японія заборонила експортувати до РФ та Білорусі понад 300 товарів та технологій

Японія оголосила, що майже 300 найменувань товарів і технологій підлягають забороні на експорт в Росію і Білорусь з кінця цього тижня. Головний вектор санкцій торкнеться оборонної та нафтовидобувної промисловості.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

Загалом експортувати заборонять 266 товарів та 26 технологій. Заборона почне діяти з п’ятниці.

Крім того, вводиться заборона експорту нафтопереробного обладнання та супутніх технологій. Росія не зможе отримувати ряд напівпровідників, програм для конструювання мікрочіпів, програмне забезпечення для проектування та ін.

Також Японія своїм компаніям забороняє співпрацю з 49 російськими компаніями, пов'язаними з військовим виробництвом.

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У 2021 році експорт Японії в Росію склав близько 860 мільярдів ієн (7,3 мільярда доларів), при цьому основними статтями експорту були транспортні засоби та Автозапчастини. За даними Міністерства фінансів, це близько 1 відсотка від загального обсягу світового експорту країни.

Автор: Ольга Лузан
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ЯПОНЦЯМ-РЕСПЕКТ...
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16.03.2022 05:53 Відповісти
Японамать!!
Все пропало!!!
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16.03.2022 06:49 Відповісти
Випросили, мокшани, черговий пендель нелюбові.
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16.03.2022 06:53 Відповісти
Японія якби ще від рос нафти відмовилась, якої вона повно купує.

взагалі росію треба викинути з світових нафтових бірж.
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16.03.2022 08:20 Відповісти
 
 