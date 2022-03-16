Китай не збирається "підливати масла у вогонь" у війні РФ та України, - дипломати з Піднебесної
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Китайські дипломати запевнили, що Китай буде працювати над зниженням напруженості в Європейському регіоні і "не буде підливати масла у вогонь" конфлікту на Україні.
Про це заявив прес-секретар посольства Китаю у Великобританії, інформує Цензор.НЕТ з посилання на "РБК-Україна".
За його словами, Китай зосередить всі свої зусилля на "зниженні напруженості" в Україні. Він наголосив, що пріоритетом для Пекіна є пошук розв'язання проблеми нинішнього кровопролиття.
"Вкрай важливо максимально знизити напруженість, а не підливати масла у вогонь", — йдеться в заяві. "Китай підтримує всі конструктивні міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення політичного рішення, і буде продовжувати відігравати конструктивну роль у досягненні миру".
У відповідь на припущення про те, що Китай готовий запропонувати військову підтримку Росії, прес-секретар заявив, що джерела у Вашингтоні не заслуговує довіри, оскільки вони неодноразово поширював "фейкові новини" про Китай.
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чтобы получить благословение китайцев на войну...
https://fb.watch/bN7JSSgtOw/
https://twitter.com/babaikit/status/1503809516516823049?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
Загнали щура в куток
А увидев разгром 40% потешной руской армии, Китай ни за что не подпишется в эту компанию.
Еще пару дней, и там в кремле признают поражение, полное поражение, так как все их геополитические планы рухнули. путин конечно же не признает - его просто арестуют свои же.