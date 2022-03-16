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Новини За кордоном
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Китай не збирається "підливати масла у вогонь" у війні РФ та України, - дипломати з Піднебесної

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Китай не збирається

Китайські дипломати запевнили, що Китай буде працювати над зниженням напруженості в Європейському регіоні і "не буде підливати масла у вогонь" конфлікту на Україні.

Про це заявив прес-секретар посольства Китаю у Великобританії, інформує Цензор.НЕТ з посилання на "РБК-Україна".

За його словами, Китай зосередить всі свої зусилля на "зниженні напруженості" в Україні. Він наголосив, що пріоритетом для Пекіна є пошук розв'язання проблеми нинішнього кровопролиття.

"Вкрай важливо максимально знизити напруженість, а не підливати масла у вогонь", — йдеться в заяві. "Китай підтримує всі конструктивні міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення політичного рішення, і буде продовжувати відігравати конструктивну роль у досягненні миру".

Також читайте: РФ просить у Китаю військове харчування та фінансову підтримку, - CNN

У відповідь на припущення про те, що Китай готовий запропонувати військову підтримку Росії, прес-секретар заявив, що джерела у Вашингтоні не заслуговує довіри, оскільки вони неодноразово поширював "фейкові новини" про Китай.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
***** спецом поехал на олимпиаду,
чтобы получить благословение китайцев на войну...
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16.03.2022 06:31
+22
КИТАЙСЬКІ УШЛЬОПКИ-ВИ ВЖЕ ЙОГО ПІДЛИЛИ...
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16.03.2022 06:17
+11
Китай должен был подключиться после молниеносной атаки *****, начав окупацию Тайваня, отвлекая этим США.
А увидев разгром 40% потешной руской армии, Китай ни за что не подпишется в эту компанию.
Еще пару дней, и там в кремле признают поражение, полное поражение, так как все их геополитические планы рухнули. путин конечно же не признает - его просто арестуют свои же.
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16.03.2022 07:49
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КИТАЙСЬКІ УШЛЬОПКИ-ВИ ВЖЕ ЙОГО ПІДЛИЛИ...
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16.03.2022 06:17 Відповісти
***** спецом поехал на олимпиаду,
чтобы получить благословение китайцев на войну...
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16.03.2022 06:31 Відповісти
Це нісенітниця! Ніхто нічого не підливав! На питання корреспондента Reuters 11 березня про оцінку дій Росії за напад на Україну? Була відповідь; "Китай вважає, що слід поважати суверенітет та територіальну цілісність усіх країн, поважати цілі та принципи Статуту ООН. Китай виступив з ініціативою щодо врегулювання гуманітарної ситуації в Україні та продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу". Зауважте йдеться про допомогу Україні, а не Росії. Можете переконатись тут - http://www.mod.gov.cn/topnews/2022-03/11/content_4906608.htm
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16.03.2022 09:08 Відповісти
"на Україні"??? Що за ху#ня???
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16.03.2022 06:19 Відповісти
Трудности перевода скорее всего. В китайсуом нет ни предлогов ни склонений, насколько я знаю.
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16.03.2022 06:22 Відповісти
як нема?у них 3 тисячі тих ієрогліфів і не знайшлось однієї палочки на букву В
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16.03.2022 07:26 Відповісти
Не 3 тис ієрогліфів,а близько 64тис, але всього 300 графем (простих складових частин ієрогліфів) з графем складаються усі ієрогліфи , приклад -"П"-(" мень-men" ворота,двері,закінчення слова у множині), "1"-(льжень,ren,-людина) разом "1П"- мень,,men- персона, закінчення назви місця ( пам'ятаємо площу Теняньмень).але у них є 4 тони-слово писано одннаково але значитення має 4. Тут най яскравішим прикладом є слово..уй,*** ке в залежності від тону і написання має мінімум 18 значень.Одне з них 煇 славний,яскравий (отака славна у китайців репутація)
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16.03.2022 08:34 Відповісти
А щоб послати русіка чи ін на..уй потрібно вимовити чарівне Gun ciba dan (гунь ціна дань- дослівно -котись на ..уй)
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16.03.2022 08:46 Відповісти
Гунь ціпа дань
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16.03.2022 08:48 Відповісти
Наші люди мають Великий Талант у всьому.

https://fb.watch/bN7JSSgtOw/
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16.03.2022 06:20 Відповісти
Ми гуцули з Франковська. Переглянте це відео.

https://twitter.com/babaikit/status/1503809516516823049?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
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16.03.2022 06:21 Відповісти
Я аж посміхнулася за цей час.
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16.03.2022 07:22 Відповісти
Ну да, жовторотики. І фейк "вашингтонський" що рукопожатний нападе на нас... - Віримо
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16.03.2022 06:21 Відповісти
Так плєш уже і до Північної Кореї звернувся про допомогу і його послали.
Загнали щура в куток
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16.03.2022 06:31 Відповісти
А Северная Корея чем помочь может? Опять ватники прислать?
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16.03.2022 06:48 Відповісти
ви бачили військову техніку Північної Кореї?
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16.03.2022 07:30 Відповісти
голвне не техніка,а прецедент.хтось перший допоможе і тоді пішло-поїхало...
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16.03.2022 08:15 Відповісти
Ну і хто тоді на рубежі північної і південної Кореї залишаться? Війська Еритреї?
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16.03.2022 09:26 Відповісти
А щодо "пішло-поїхало" то це до курсу валют у Мордорі.
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16.03.2022 09:30 Відповісти
Северная Корея педофилам не помогает.
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16.03.2022 06:54 Відповісти
Всьо, хутін може плести собі лапті
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16.03.2022 07:45 Відповісти
Китай должен был подключиться после молниеносной атаки *****, начав окупацию Тайваня, отвлекая этим США.
А увидев разгром 40% потешной руской армии, Китай ни за что не подпишется в эту компанию.
Еще пару дней, и там в кремле признают поражение, полное поражение, так как все их геополитические планы рухнули. путин конечно же не признает - его просто арестуют свои же.
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16.03.2022 07:49 Відповісти
Китай не Московія і чудово розуміє, що бряцання зброєю - це одне, а віра у те, що ця зброя зможе виграти для них війну - це геть зовсім інше. Китайці ніколи не були вправними вояками, і тим більше не на часі це перевіряти проти такого противника, як США. Тому повзуча дипломатія від Піндебесної буде глибитися і ширитися, поки це працює і дає їм потрібний результат.
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16.03.2022 10:23 Відповісти
тогда пусть перестанет поставлять комплектующие в российскую армию...в чём загвоздка? )
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16.03.2022 08:54 Відповісти
Китай оцінив санкції проти рашки.
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16.03.2022 08:57 Відповісти
Все население этой территории Росиси является источником фашистской заразы, и должно быть подвергнуто дезинфекции. Тотально, без исключений. Через лишения, страдания и искреннее раскаяние
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16.03.2022 09:48 Відповісти
Не верю я Китаю и все.
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16.03.2022 09:55 Відповісти
Я, якщо чесно, політику Китаю не розумію... Ну блін, у вас купа американських заводів - від Найк і НР і до Тесли з Фордом! Навпаки, з США вигідно мати бізнес. Навіщо вам конфлікт із США через нещасний острів, якщо є багатий на ресурси Сибір, який зараз нічим не прикритий, бо рашка всі більш-менш боєздатні війська в Україну погнала. Що заважає отримати мовчазну згоду Штатів і в Сибір зайти?
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16.03.2022 10:44 Відповісти
На том "несчастном острове" сосредоточено мировое производство микросхем
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16.03.2022 11:29 Відповісти
Не зовсім так, там найбільший виробник мікросхем TSMC, але не єдиний. Бо мікросхеми робить і німецький Бош, і японці, і ще багато хто. Так, зараз дефіцит мікросхем, але не в Китаї - там якраз своїх виробників вистачає, від дефіциту страждають Європа і США
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16.03.2022 11:43 Відповісти
Китаю мікросхем вистачає, Китаю не вистачає нафти і газу. Не кажучи вже про те, що атака на Тайвань знищить заводи з виробництва мікросхем..
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16.03.2022 11:49 Відповісти
ну так газ і нафта з рашки і так майже безплатно їм йде. а зараз вони взагалі ці всі ресурси зможуть собі безплатно качати з раши.
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16.03.2022 15:12 Відповісти
Штати та й ніхто не погодиться на окупацію Китаєм Сибіру, це перетворить Піднебесну на монстра, з яким ніхто не впорається
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16.03.2022 13:03 Відповісти
"Китайські дипломати запевнили, що Китай буде працювати над зниженням напруженості в Європейському регіоні і "не буде підливати масла у вогонь" конфлікту на Україні". - НА Україні? Цензор став російським?
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16.03.2022 12:46 Відповісти
Что-то мне кажется что китайцы такие же ******* как и кацапы
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16.03.2022 13:16 Відповісти
Особисто я з цього приводу(особливо коли побачив позицію Китаю на підтримку росії у міжнародному суді у Гаазі) вже видалив зі свого телефону 'додаток "Аліекспрес", та у подальшому буду утримуватись від китайських товарів .... І вам також це раджу ....
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16.03.2022 18:46 Відповісти
 
 