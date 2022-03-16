Моравецький - до європейців: Ваш комфорт важливіший за сльози та кров українських дітей?
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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що не всі країни в Європі підтримують посилення санкцій проти Росії через напад на Україну, натякнувши на Іспанію, Францію, Австрію та Італію.
Про це він заявив на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".
Він зазначив, що Україна вже 20 днів захищає себе, "отже, і фундаментальні європейські цінності".
"Я дивлюсь глибоко в очі всім європейським лідерам. Так, Київ сьогодні стоїть на передньому краї захисту найбільших європейських цінностей. Свобода, незалежність, свобода вибору людиною життя чи демократії – хіба це не найбільші цінності? Ось уже 20 днів Київ відстоює ці європейські цінності. Ми хочемо достукатися до совісті всіх європейців, насамперед, і громадян усіх людей доброї волі у всьому світі, до громадської думки у Західній Європі та у всьому Європейському союзі", – сказав Моравецький.
Прем'єр Польщі наголосив, що 20 днів тому ніхто не міг припустити, що Україна настільки героїчно оборонятиметься, "з такою мужністю захищатиме кожну п'ядь землі, кожне людське життя, кожну вулицю, кожен дитячий садок і школу".
"Якщо Європа думає, що, втративши Україну, це буде та сама Європа, то, шановні європейці, глибоко помиляються ті, хто так думає. Така Європа була б символом невдачі, символом слабкості та символом приниження. Тому ми не можемо дозволити цьому статися" , - Сказав прем'єр.
Він зазначив, що ЄС сьогодні допомагає Україні, але "потрібно набагато більше".
"Ми маємо пожвавити оборону, допомогти Україні захиститися саме так, щоб Європа не була бездушною Європою, щоб не була Європою без своєї ідентичності, – сказав Моравецький. – Ми багато говорили про санкції... Іноді я чую голоси у Європі, що це поставить під загрозу якусь зону комфорту, в якій знаходиться Євросоюз. Так, дорогі громадяни Європейського союзу, дорогі друзі з Іспанії, Франції, Австрії чи Італії? Ваш комфорт важливіший за сльози, крові дітей тут, у серці України? Я так не думаю. В вас все ще є власне серце, ваше власне сумління", – наголосив він.
Політик переказав розмову з колегами щодо санкцій проти Росії на засіданні Європейської ради.
"Я не говоритиму, хто це сказав у Єврораді, тому що не знаю, чи сподобається це цій людині, але було два цікаві голоси. Один про те, що, напевно, краще надіти светр тепліше (це метафора) і скоріше позбавити росіян кисню – тобто грошей від продажу сировини. Друга теза: "Ні, не має бути жодних червоних ліній, які не можна переходити, коли йдеться про санкції". Так, санкції мають заходити настільки далеко, наскільки це можливо", – сказав прем'єр Польщі.
Будь ласка, зачекайте...
В ньому друкувалися фрагменти творив закордонних пісменників.
Один чеський пісменник висловив таку фразу : "Захід застряг в теплих
фекаліях особистого комфорту." Це я запам'ятав назавжди. Така була
реакція на відношення західних країн до окупації Чехословакії у 1968 р.
Ось так себе поводять деяки європейські країни. Лідирує як правило
Франція.Вона ж колись віддала половину своєї території Гітлеру.
Забули про свою позорну республіку Віші.
По уточненным данным, упали сайты арбатражных судов почти по всей стране. В СФО не работают порталы Алтайского края, Республики Алтай, Тувы, Омской, Томской, Кемеровской и Новосибирской областей.
Велика помилка вважати ворога таким як ти.
Тому їм *****.
Также як нам ***** було на Сирію.
Але що Україна тоді могла зробити?
А от Європа могла б зробити багато чого.
В листопаді їхній глава цру русофіл бьорнс три дні!!! був з візитом у москві, чого не було ніколи. Перед війною цей біден ганебно евакуював посольства, демонстративно дав зелено світло на вторгнення, він нічого не зробив для того, щоб путєна зупинити. А точніше - зробив все, щоб к@цапи вторглися. Але потім о#уїв з того, що нічого не виходить, там зараз так і говорять. І мусять нехотя допомагати, бо іншого виходу немає, рейтинг треба рятувати, який і так нижче плінтуса.
Не говорячи про "подвиг" бідена в Афгані. Не говорячи про "подвиг" віце-президента бідена в 2014 щодо Криму й Донбасу. Там де ліваки - там завжди підлість, злидні, війна. Доведено XX століттям. І вкотре - в XXI.
- у меня нет уже кредитов!
- я позвоню во все банки и выкуплю твои кредиты!
- у меня нет кредитов. у меня свой банк!
- я выкуплю твой банк! и ты будешь плясать под мою музыку!
...
Украине понадобятся годы чтобы восстановить инфраструктуру и стать наравне с сильными государствами - да и то при условии "плясок под чужую дудочку" ...
Не надо бояться войны с применением ядерного оружия. Такого не будет.
Если кто-то думает, что кремлевский фюрер имеет психические растройства, то это не так. Он только кгбист у которого отчим нквдист. А сейчас он нацист и фашист.
Поэтому он не запустит ядерное оружие.