Моравецький - до європейців: Ваш комфорт важливіший за сльози та кров українських дітей?

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що не всі країни в Європі підтримують посилення санкцій проти Росії через напад на Україну, натякнувши на Іспанію, Францію, Австрію та Італію.

Про це він заявив на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

Він зазначив, що Україна вже 20 днів захищає себе, "отже, і фундаментальні європейські цінності".

"Я дивлюсь глибоко в очі всім європейським лідерам. Так, Київ сьогодні стоїть на передньому краї захисту найбільших європейських цінностей. Свобода, незалежність, свобода вибору людиною життя чи демократії – хіба це не найбільші цінності? Ось уже 20 днів Київ відстоює ці європейські цінності. Ми хочемо достукатися до совісті всіх європейців, насамперед, і громадян усіх людей доброї волі у всьому світі, до громадської думки у Західній Європі та у всьому Європейському союзі", – сказав Моравецький.

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Прем'єр Польщі наголосив, що 20 днів тому ніхто не міг припустити, що Україна настільки героїчно оборонятиметься, "з такою мужністю захищатиме кожну п'ядь землі, кожне людське життя, кожну вулицю, кожен дитячий садок і школу".

"Якщо Європа думає, що, втративши Україну, це буде та сама Європа, то, шановні європейці, глибоко помиляються ті, хто так думає. Така Європа була б символом невдачі, символом слабкості та символом приниження. Тому ми не можемо дозволити цьому статися" , - Сказав прем'єр.

Він зазначив, що ЄС сьогодні допомагає Україні, але "потрібно набагато більше".

"Ми маємо пожвавити оборону, допомогти Україні захиститися саме так, щоб Європа не була бездушною Європою, щоб не була Європою без своєї ідентичності, – сказав Моравецький. – Ми багато говорили про санкції... Іноді я чую голоси у Європі, що це поставить під загрозу якусь зону комфорту, в якій знаходиться Євросоюз. Так, дорогі громадяни Європейського союзу, дорогі друзі з Іспанії, Франції, Австрії чи Італії? Ваш комфорт важливіший за сльози, крові дітей тут, у серці України? Я так не думаю. В вас все ще є власне серце, ваше власне сумління", – наголосив він.

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Політик переказав розмову з колегами щодо санкцій проти Росії на засіданні Європейської ради.

"Я не говоритиму, хто це сказав у Єврораді, тому що не знаю, чи сподобається це цій людині, але було два цікаві голоси. Один про те, що, напевно, краще надіти светр тепліше (це метафора) і скоріше позбавити росіян кисню – тобто грошей від продажу сировини. Друга теза: "Ні, не має бути жодних червоних ліній, які не можна переходити, коли йдеться про санкції". Так, санкції мають заходити настільки далеко, наскільки це можливо", – сказав прем'єр Польщі.