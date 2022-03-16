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Моравецький - до європейців: Ваш комфорт важливіший за сльози та кров українських дітей?

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Моравецький - до європейців: Ваш комфорт важливіший за сльози та кров українських дітей?

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що не всі країни в Європі підтримують посилення санкцій проти Росії через напад на Україну, натякнувши на Іспанію, Францію, Австрію та Італію.

Про це він заявив на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

Він зазначив, що Україна вже 20 днів захищає себе, "отже, і фундаментальні європейські цінності".

"Я дивлюсь глибоко в очі всім європейським лідерам. Так, Київ сьогодні стоїть на передньому краї захисту найбільших європейських цінностей. Свобода, незалежність, свобода вибору людиною життя чи демократії – хіба це не найбільші цінності? Ось уже 20 днів Київ відстоює ці європейські цінності. Ми хочемо достукатися до совісті всіх європейців, насамперед, і громадян усіх людей доброї волі у всьому світі, до громадської думки у Західній Європі та у всьому Європейському союзі", – сказав Моравецький.

Також читайте: "Європа без України більше не буде Європою", - Моравецький

Прем'єр Польщі наголосив, що 20 днів тому ніхто не міг припустити, що Україна настільки героїчно оборонятиметься, "з такою мужністю захищатиме кожну п'ядь землі, кожне людське життя, кожну вулицю, кожен дитячий садок і школу".

"Якщо Європа думає, що, втративши Україну, це буде та сама Європа, то, шановні європейці, глибоко помиляються ті, хто так думає. Така Європа була б символом невдачі, символом слабкості та символом приниження. Тому ми не можемо дозволити цьому статися" , - Сказав прем'єр.

Він зазначив, що ЄС сьогодні допомагає Україні, але "потрібно набагато більше".

"Ми маємо пожвавити оборону, допомогти Україні захиститися саме так, щоб Європа не була бездушною Європою, щоб не була Європою без своєї ідентичності, – сказав Моравецький. – Ми багато говорили про санкції... Іноді я чую голоси у Європі, що це поставить під загрозу якусь зону комфорту, в якій знаходиться Євросоюз. Так, дорогі громадяни Європейського союзу, дорогі друзі з Іспанії, Франції, Австрії чи Італії? Ваш комфорт важливіший за сльози, крові дітей тут, у серці України? Я так не думаю. В вас все ще є власне серце, ваше власне сумління", – наголосив він.

Також читайте: "У зруйнованому війною Києві твориться історія": Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії зустрілися у столиці України. ФОТОрепортаж

Політик переказав розмову з колегами щодо санкцій проти Росії на засіданні Європейської ради.

"Я не говоритиму, хто це сказав у Єврораді, тому що не знаю, чи сподобається це цій людині, але було два цікаві голоси. Один про те, що, напевно, краще надіти светр тепліше (це метафора) і скоріше позбавити росіян кисню – тобто грошей від продажу сировини. Друга теза: "Ні, не має бути жодних червоних ліній, які не можна переходити, коли йдеться про санкції". Так, санкції мають заходити настільки далеко, наскільки це можливо", – сказав прем'єр Польщі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Тупі єврошлюхи не бачуть що перед ними.Бо гроші застчть їм очи. Вони вважають що знаходяться у безпеці. Так само думали колись такі самі жирні дебіли перед другою світовою. Так само америка дозволяла фюрерку агресію у Грузії, Сірії, Африці. Все вони домовлялись.... Не можна домовитись з ворогом який хоче тебе знищити.
Велика помилка вважати ворога таким як ти.
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16.03.2022 07:10
+12
Как только что стало известно, сайт Арбитражного суда Красноярского края взломан - при переходе на него пользователи видят протестные проукраинские лозунги экстремистского содержания, признание в ненависти к россиянам, требование освободить политзаключенных и угрозы отдать Владимира Путина под Гаагский трибунал.

По уточненным данным, упали сайты арбатражных судов почти по всей стране. В СФО не работают порталы Алтайского края, Республики Алтай, Тувы, Омской, Томской, Кемеровской и Новосибирской областей.
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16.03.2022 06:56
+11
Байден, придумай де їм брати газ і нафту. Дай їм готові рішення. Ці слабаки ні на що нездатні.
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16.03.2022 07:45
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НАЖАЛЬ НАРАЗІ САМЕ ТАК- ВЛАСНА ДУПА В ТЕПЛІ ТА КОМФОРТ-ВАЖЛИВІШІ...
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16.03.2022 06:54 Відповісти
Якось мені у 80 роки попався на руки журнал "Иностранная литература".
В ньому друкувалися фрагменти творив закордонних пісменників.
Один чеський пісменник висловив таку фразу : "Захід застряг в теплих
фекаліях особистого комфорту." Це я запам'ятав назавжди. Така була
реакція на відношення західних країн до окупації Чехословакії у 1968 р.
Ось так себе поводять деяки європейські країни. Лідирує як правило
Франція.Вона ж колись віддала половину своєї території Гітлеру.
Забули про свою позорну республіку Віші.
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16.03.2022 11:37 Відповісти
Как только что стало известно, сайт Арбитражного суда Красноярского края взломан - при переходе на него пользователи видят протестные проукраинские лозунги экстремистского содержания, признание в ненависти к россиянам, требование освободить политзаключенных и угрозы отдать Владимира Путина под Гаагский трибунал.

По уточненным данным, упали сайты арбатражных судов почти по всей стране. В СФО не работают порталы Алтайского края, Республики Алтай, Тувы, Омской, Томской, Кемеровской и Новосибирской областей.
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16.03.2022 06:56 Відповісти
В можна так зробити хакерам нашим- в Україні сигнал повітряної тривоги декілька разів в день-і щоб в кацапів зі всіх телевізорів,телефонів також цей сигнал транслювався????Нехай би і вони відчули мінімум наших тривог.
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16.03.2022 09:29 Відповісти
З телевізорів можна, а от з телефонів вкрай маловірогідно.
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16.03.2022 10:28 Відповісти
Тупі єврошлюхи не бачуть що перед ними.Бо гроші застчть їм очи. Вони вважають що знаходяться у безпеці. Так само думали колись такі самі жирні дебіли перед другою світовою. Так само америка дозволяла фюрерку агресію у Грузії, Сірії, Африці. Все вони домовлялись.... Не можна домовитись з ворогом який хоче тебе знищити.
Велика помилка вважати ворога таким як ти.
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16.03.2022 07:10 Відповісти
В крови и утопим парашу
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16.03.2022 07:22 Відповісти
Там в Германии нет желающих пострелять "русишь швайне"?))
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16.03.2022 10:29 Відповісти
Тепер вмім зрозуміло, що вступ Украіни в НАТО суттєво послабить Зюройні Сили Украіни！😀
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16.03.2022 07:27 Відповісти
Це якийсь сюр, руйнують країну у центрі Європи, а ци ублюдки дивляться футбол...
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16.03.2022 07:27 Відповісти
Італія і Іспанія думають, що це від них дуже далеко.
Тому їм *****.
Также як нам ***** було на Сирію.
Але що Україна тоді могла зробити?
А от Європа могла б зробити багато чого.
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16.03.2022 07:42 Відповісти
Байден, придумай де їм брати газ і нафту. Дай їм готові рішення. Ці слабаки ні на що нездатні.
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16.03.2022 07:45 Відповісти
Який біден *facepalm*... Цей лівак - не просто перший нікчема серед всіх тих євроімпотентів, це співучасник путєна, як би це дико не звучало.
В листопаді їхній глава цру русофіл бьорнс три дні!!! був з візитом у москві, чого не було ніколи. Перед війною цей біден ганебно евакуював посольства, демонстративно дав зелено світло на вторгнення, він нічого не зробив для того, щоб путєна зупинити. А точніше - зробив все, щоб к@цапи вторглися. Але потім о#уїв з того, що нічого не виходить, там зараз так і говорять. І мусять нехотя допомагати, бо іншого виходу немає, рейтинг треба рятувати, який і так нижче плінтуса.
Не говорячи про "подвиг" бідена в Афгані. Не говорячи про "подвиг" віце-президента бідена в 2014 щодо Криму й Донбасу. Там де ліваки - там завжди підлість, злидні, війна. Доведено XX століттям. І вкотре - в XXI.
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16.03.2022 10:13 Відповісти
Думаю, що тепер явна більшість українців розуміють чому Бандера ненавидів кацапстан.
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16.03.2022 09:35 Відповісти
Гарно сказано, чекаємо дій!
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16.03.2022 09:46 Відповісти
- я позвоню в банк и выкуплю твои кредиты.
- у меня нет уже кредитов!
- я позвоню во все банки и выкуплю твои кредиты!
- у меня нет кредитов. у меня свой банк!
- я выкуплю твой банк! и ты будешь плясать под мою музыку!
...
Украине понадобятся годы чтобы восстановить инфраструктуру и стать наравне с сильными государствами - да и то при условии "плясок под чужую дудочку" ...
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16.03.2022 09:52 Відповісти
Запад должен понимать, что если Украина потерпит поражение, то за этим будет следовать геноцид намного более сильный чем при СССР. Ведь сам кремлевский фюрер говорил, что Украина и украинский язык придуманы.
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16.03.2022 09:54 Відповісти
Поэтому Запад должен использовать все возможности вплоть до прямого участия их войск.

Не надо бояться войны с применением ядерного оружия. Такого не будет.

Если кто-то думает, что кремлевский фюрер имеет психические растройства, то это не так. Он только кгбист у которого отчим нквдист. А сейчас он нацист и фашист.

Поэтому он не запустит ядерное оружие.
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16.03.2022 10:01 Відповісти
Тут Моравецький перед нами - не глава уряду Польщі, а глашатай найвищої у світі моральної політики, що прямує від Солона Кодріда до Вацлава Гавела. Небагато істинних світочів політики ми можемо напевно назвати на цьому шляху: Гарібальді, Черчіль, Де Голль, Чан Кайші, Аденавер, Іван Павло ІІ, Рейган, Накассоне, А.Д.Сахаров, Л.Г.Лук'яненко...
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16.03.2022 14:05 Відповісти
 
 