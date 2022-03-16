Майже 29 тис. людей вивезли гуманітарними коридорами за вівторок, - Зеленський

Минулої доби через гуманітарні коридори вдалося врятувати 28 тисяч 893 українців. Їх вивезли з районів бойових дій на Сумщині, Харківщині та Донеччині.

Про це повідомив у відеозверненні в ніч з вівторка на середу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сподіваюся, що в середу відбудеться довгоочікуваний порятунок людей із міста Ізюм у Харківській області. Гуманітарний коридор узгоджений", - сказав він.

Із врятованих у вівторок, зазначив Зеленський, 20 тисяч змогли виїхати з Маріуполя. Поки що лише власним транспортом.

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"Там буде непроста ситуація. Ми виборюємо вас. Вибачте, все дуже складно. Українську колону з гуманітарним вантажем, як і раніше, блокують постійно російські солдати на дорозі до міста. Але ми не відмовимося від спроб врятувати людей, врятувати місто", - сказав президент.