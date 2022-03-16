УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14526 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 398 2
війна (56671) Зеленський (17470) евакуація (1928) гуманітарний коридор (168)

Майже 29 тис. людей вивезли гуманітарними коридорами за вівторок, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Майже 29 тис. людей вивезли гуманітарними коридорами за вівторок, - Зеленський

Минулої доби через гуманітарні коридори вдалося врятувати 28 тисяч 893 українців. Їх вивезли з районів бойових дій на Сумщині, Харківщині та Донеччині.

Про це повідомив у відеозверненні в ніч з вівторка на середу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сподіваюся, що в середу відбудеться довгоочікуваний порятунок людей із міста Ізюм у Харківській області. Гуманітарний коридор узгоджений", - сказав він.

Із врятованих у вівторок, зазначив Зеленський, 20 тисяч змогли виїхати з Маріуполя. Поки що лише власним транспортом.

Дивіться: Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх. ФОТОрепортаж

"Там буде непроста ситуація. Ми виборюємо вас. Вибачте, все дуже складно. Українську колону з гуманітарним вантажем, як і раніше, блокують постійно російські солдати на дорозі до міста. Але ми не відмовимося від спроб врятувати людей, врятувати місто", - сказав президент.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

"Госуслуги сошли с ума": сахалинцы получили странную рассылку Жители Южно-Сахалинска пожаловались на странную массовую рассылку от Госуслуг. 14-15 марта у одних внезапно пропали данные в личном кабинете, другие получили по 15 писем за раз со штрафами от ГИБДД, постановлениями от приставов, аресте автомобиля или старых выплатах.
показати весь коментар
16.03.2022 07:15 Відповісти
Американская компания по производству инсулина приостановила экспорт препаратов в Россию

04:48
показати весь коментар
16.03.2022 07:19 Відповісти
 
 