УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14526 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
42 581 27
війна (56671) Генштаб ЗС (4534) Україна (5217)

Українські війська перейшли у контрнаступ на окремих напрямках – оперативна інформація Генштабу на 6:00 16 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські війська перейшли у контрнаступ на окремих напрямках – оперативна інформація Генштабу на 6:00 16 березня

Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 6 ранку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Станом на початок 21 дня війни стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пішов сам на танкову колону: у бою загинув 25-річний тернополянин Олександр Питель. ФОТО

"За підсумками попередньої доби, за рахунок дій протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України, було знищено три літаки (два з них Су-34). Крім того - збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Додаткова інформація зараз уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Після війни з Росією Україні знадобиться кілька років на розмінування - Монастирський

Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було здійснено дев’ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів.

Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст.

Противник продовжує нести втрати на відступає на окремих напрямках. Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+41
ЗСУ ТА УСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
показати весь коментар
16.03.2022 07:31
+20
Пора вже брати ініціативу у свої руки, треба постаратися деблокувати Маріуполь, буде не просто, але це вже не стільки військове завдання, скільки політичне та моральне!
показати весь коментар
16.03.2022 07:34
+20
нищити ворога -свята справа .Слава Україні!
показати весь коментар
16.03.2022 07:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗСУ ТА УСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
показати весь коментар
16.03.2022 07:31 Відповісти
Пора вже брати ініціативу у свої руки, треба постаратися деблокувати Маріуполь, буде не просто, але це вже не стільки військове завдання, скільки політичне та моральне!
показати весь коментар
16.03.2022 07:34 Відповісти
нищити ворога -свята справа .Слава Україні!
показати весь коментар
16.03.2022 07:37 Відповісти
Срочно освобождай Херсон и Мариуполь, Бердянск!! Посевная на носу!
показати весь коментар
16.03.2022 07:38 Відповісти
Спочатку розмінування . Займе багато часу там , де були запеклі бої . Посівна лише там , де небуло стрілянини.
показати весь коментар
16.03.2022 07:45 Відповісти
ВСУ України --Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було здійснено дев'ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів. Джерело: https://censor.net/ua/n3325578
роССійські війська бидло --. Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст. Джерело: https://censor.net/ua/n3325578
🤬🤬🤬
показати весь коментар
16.03.2022 07:41 Відповісти
Україна це територія збройних сил, а не орковська.
Проводять бур'ян і все.
показати весь коментар
16.03.2022 07:43 Відповісти
прополять*
показати весь коментар
16.03.2022 08:02 Відповісти
Ой, у лузі червона калина.
https://www.youtube.com/watch?v=mFPN0Bd568o
показати весь коментар
16.03.2022 07:44 Відповісти
Давіть рашистів.
показати весь коментар
16.03.2022 07:50 Відповісти
В Харкові В Харькове ночью 16 марта слышали звук мощного взрыва жители разных районов Отзвуки были слышны в радиусе 17 километров.
показати весь коментар
16.03.2022 07:53 Відповісти
Західні райони Києва раділи нічній заграві з канонадою наче салюту перемоги.
показати весь коментар
16.03.2022 07:57 Відповісти
Нужно спасать Мариуполь
показати весь коментар
16.03.2022 08:13 Відповісти
треба виганяти ці війська з України. путін їх все одно не виведе.
показати весь коментар
16.03.2022 08:17 Відповісти
вони самі втечуть, або в полон
показати весь коментар
16.03.2022 08:23 Відповісти
"На фронте без перемен" (С)
показати весь коментар
16.03.2022 08:38 Відповісти
Люди, которые не умеют говорить правду - обречены.
показати весь коментар
16.03.2022 10:07 Відповісти
да, путинский режим обречен.
показати весь коментар
16.03.2022 11:21 Відповісти
Сейчас главное Мариуполь.
показати весь коментар
16.03.2022 11:20 Відповісти
На москальщині оголосили мобілізацію......це означає що м"яса орків не вистачає.
Тому необхідно активізувати утілізацію іх військового контингента.
Якщо випустити військових то їх пересадять на танки і запустять знову в Україну.
Тактика московитів не змінна 700 років: закидати м"ясом.
Тактика України повинна бути незмінною або орки мусять здатись і залишитись живими, або у землю на перегній - третього не дано.......
Набоїв вистачить - ще від країн Європи і НАТО отримаємо допомогу.
показати весь коментар
16.03.2022 11:23 Відповісти
А дайте будь ласка джерело, де пише про мобілізацію? Хочеться посміятися з орків
показати весь коментар
16.03.2022 17:34 Відповісти
Тільки Маріуполь (та й то не будь-якою ціною) !!! І ніяких більше контрнаступів чи атак! Мої Українці, згадайте, якою величезною українською кров'ю заплачено за т.зв."корінний перелом"(грудень 1941-січень 1942; нам московська пропаганда брехала тільки про КП липня-серпня 1943). Тоді абсолютно ВИГРАШНУ позицію найтупіший "гавнокомандующий" "всіх часів і народів", кровожерливий с...алін перетворив у травні-липні у катастрофу! І лише героїчними зусиллями істинно Великого Черчіля та палко залюбленого в с...аліна Ф.Д.Рузвельта більшовицька імперія була врятована. Тому тільки один контрудар. А далі - до глухої оборони. Принаймні, на півроку !!!
показати весь коментар
16.03.2022 13:29 Відповісти
На початку "гарячої фази" Живицький поскаржився, що Сумщина прикриває Київ... Не треба прикривати, а просто пропускати, бо Київ має хоча б поганеньку ПРО, а Суми, Харків, Маріуполь, Миколаїв...по суті, ніякої. Треба заохочувати, заманювати ординців на Київ, бо там вони гарантовано стануть добривом. Сьогодні лише понад 15 тис. стали такими... А треба - 1,5 млн., бо тільки тоді на них це подіє. Бо московити - це не Homo Sapiens, а Homo Scotyns.
показати весь коментар
16.03.2022 13:42 Відповісти
От тільки без конкретики, ці всі "контратаки" можуть бути тільки в уяві Арестовича...
показати весь коментар
16.03.2022 17:32 Відповісти
 
 