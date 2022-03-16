Українські війська перейшли у контрнаступ на окремих напрямках – оперативна інформація Генштабу на 6:00 16 березня
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Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ.
Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 6 ранку, повідомляє Цензор.НЕТ.
Станом на початок 21 дня війни стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.
"За підсумками попередньої доби, за рахунок дій протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України, було знищено три літаки (два з них Су-34). Крім того - збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Додаткова інформація зараз уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було здійснено дев’ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів.
Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст.
Противник продовжує нести втрати на відступає на окремих напрямках. Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони.
Будь ласка, зачекайте...
роССійські
військабидло --. Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст. Джерело: https://censor.net/ua/n3325578
🤬🤬🤬
Проводять бур'ян і все.
https://www.youtube.com/watch?v=mFPN0Bd568o
Тому необхідно активізувати утілізацію іх військового контингента.
Якщо випустити військових то їх пересадять на танки і запустять знову в Україну.
Тактика московитів не змінна 700 років: закидати м"ясом.
Тактика України повинна бути незмінною або орки мусять здатись і залишитись живими, або у землю на перегній - третього не дано.......
Набоїв вистачить - ще від країн Європи і НАТО отримаємо допомогу.