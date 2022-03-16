32 892 63
З початку війни українські військові знищили мінімум 10 командувачів російського війська. Список
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові за час війни з російськими окупантами знищили як мінімум 10 членів вищого командування військ ворога.
По це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.
Так, доблесна українська армія "приземлила":
• генерал-майора Тушаєва Магомеда
• генерал-майора Герасимова Віталія
• генерал-майора Колесникова Андрія
• генерал-майора Суховецького Андрія
• полковника Захарова Андрія
• полковника Порохню Сергія
• полковника Ніколаєва Ігоря
• підполковника Агаркова Юрія
• підполковника Софронова Дмитра
• підполковника Єрмоліна Михайла.
Топ коментарі
+39 Шимус
показати весь коментар16.03.2022 07:58
+24 Lvbnhj
показати весь коментар16.03.2022 07:48
+18 Костянтин Пелагін
показати весь коментар16.03.2022 07:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
.Мордор
А ось чому не включили у список генерал-майора Мітяєва Олега (вчорашнє фото є досить інформативне), командуючого 150 дивізією, яку спецом створили у Ростовській області для нападу в Україну - це не зрозуміло...
Цікавий факт: Тушаєв у російській вики - майор, а у українській - генерал-майор. Як командуючий полком орків він міг би бути майором, а як кадирівець - нонсенс.
.
https://ria-m.tv/news/280447/nasiloval_jenschin_i_rukovodil_ubiystvami_v_seti_pokazali_komandira_rf_kotoryiy_oruduet_na_kievschine.html
так і путін вчепився за Україну і не може іі випустити, тому що впертий дурень.
Его спрашивают, нафига врать? Их три...
Нет восемь... (хотя было уже четыре)...
Толи он генерала от полковника отличить не может... х.з.
Скажи четыре генерала и дохера всяких полковников... или восемь командующих...
Нет, восемь генералов...
Люська не кацап по национальности? Врать это у них генетическое...
Слава Украине!