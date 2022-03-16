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З початку війни українські військові знищили мінімум 10 командувачів російського війська. Список

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З початку війни українські військові знищили мінімум 10 командувачів російського війська. Список

Українські військові за час війни з російськими окупантами знищили як мінімум 10 членів вищого командування військ ворога.

По це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

Так, доблесна українська армія "приземлила":

• генерал-майора Тушаєва Магомеда
• генерал-майора Герасимова Віталія
• генерал-майора Колесникова Андрія
• генерал-майора Суховецького Андрія
• полковника Захарова Андрія
• полковника Порохню Сергія
• полковника Ніколаєва Ігоря
• підполковника Агаркова Юрія
• підполковника Софронова Дмитра
• підполковника Єрмоліна Михайла.

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Топ коментарі
+39
очередное красивое- рузге морпеха в атаку бежало не добежало рядом лут с водоплавающей рузни
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16.03.2022 07:58
+24
Москаль не людина
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 07:48
+18
их там как говна
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16.03.2022 07:47
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их там как говна
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16.03.2022 07:47 Відповісти
В Украине действует российская федеральная программа сокращения генералитета.
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16.03.2022 08:30 Відповісти
отравка на пенсию
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16.03.2022 12:57 Відповісти
Що так мало*
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16.03.2022 07:48 Відповісти
"Безстрашные" генералы ссутся воевать на передовой.
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16.03.2022 08:09 Відповісти
Командирів середньої ланки, проте не командувачів. Пишіть краще під@р@стів.
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16.03.2022 07:48 Відповісти
Генерал-майор це вже вища ланка, хоча і найнижчу сходинка в ній.
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16.03.2022 07:56 Відповісти
первый среди свиней одновременно - последний среди баранов
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16.03.2022 09:47 Відповісти
Генерал-майор это командующий армией. Их там 4 шт
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16.03.2022 08:03 Відповісти
Подсказывают, что генерал-майоров уже 5 и это как минимум командир дивизии.
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16.03.2022 08:08 Відповісти
Не совсем. У русни это звание подходит больше для командира дивизии. Иногда комдивами назначаются полковники. Все зависит от ситуации и потребностей.
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16.03.2022 08:14 Відповісти
Командир бригады, если бригада отдельная (а таких большинство) - генерал-майор. На дивизиях, в основном, генералы - полковники редко.
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16.03.2022 09:32 Відповісти
Москаль не людина
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 07:48 Відповісти
там по штабах тих генералів і полковніків, як прапорщиків в частині..
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16.03.2022 07:49 Відповісти
....10 членів.... А жінки в них не воюють ? Як про них писатимуть ?
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16.03.2022 07:52 Відповісти
Тим що накриється
.Мордор
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16.03.2022 07:53 Відповісти
очередное красивое- рузге морпеха в атаку бежало не добежало рядом лут с водоплавающей рузни
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16.03.2022 07:58 Відповісти
Кобаеву в сраку.
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16.03.2022 07:52 Відповісти
УСІ КАЦАПСЬКІ ЛАПАТНІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-МАЮТЬ БУТИ ЗНИЩЕНІ...
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16.03.2022 07:53 Відповісти
Захарову раком. По кругу.
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16.03.2022 07:54 Відповісти
И не побрезгуешь? Она даже этого не стоит.
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16.03.2022 08:25 Відповісти
черенком сапёрной лопатки с набитыми гвоздями
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16.03.2022 09:48 Відповісти
У списку кацапо-хенералів потрібно добавити ліквідованого олега мітяєва-комдива 150 дивізії орків.
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16.03.2022 07:55 Відповісти
Навіщо перекладати їхні імена. Ми ж не називаємо Майкла Михайлом.
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16.03.2022 07:56 Відповісти
*****.
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16.03.2022 08:28 Відповісти
кому-то карандаши не доехали 🤣https://twitter.com/i/status/1503972412236435457
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16.03.2022 08:04 Відповісти
Забули ще додати: генерал-майор Мітяєв Олег, 150-а мотострілкова
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16.03.2022 08:04 Відповісти
А Олега Мітяєва, якого вчора Азов зажмурив, чого забули
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16.03.2022 08:06 Відповісти
"Милая моя, солнышко лесное..." =)
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16.03.2022 08:10 Відповісти
как здорово что все мы здесь сегодня собрались
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16.03.2022 08:28 Відповісти
но то другой Митяев
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16.03.2022 08:29 Відповісти
У нього не було документів.. зараз поТВ
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16.03.2022 08:28 Відповісти
По Колесникову Андрію пока немає інфо підтвердження. І самих генералів Колесників Андріїв на росії двоє.
А ось чому не включили у список генерал-майора Мітяєва Олега (вчорашнє фото є досить інформативне), командуючого 150 дивізією, яку спецом створили у Ростовській області для нападу в Україну - це не зрозуміло...
Цікавий факт: Тушаєв у російській вики - майор, а у українській - генерал-майор. Як командуючий полком орків він міг би бути майором, а як кадирівець - нонсенс.
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16.03.2022 08:06 Відповісти
Пармезан гвардия перевес в 3 чина перед рузге райя
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16.03.2022 08:19 Відповісти
В писок?
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16.03.2022 08:07 Відповісти
Захарову раком. По кругу.
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16.03.2022 08:09 Відповісти
"Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались" забыли =)
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16.03.2022 08:09 Відповісти
А також «далі буде» забули!
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16.03.2022 08:36 Відповісти
А генерала Кадырки не посчитали?
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16.03.2022 08:12 Відповісти
кадирка ще в групі з обос...ними кальсонами
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16.03.2022 08:22 Відповісти
Какой генерал- трусливый пехотинец Путина.
.
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16.03.2022 10:20 Відповісти
ПРИЗНАТЬ ЗНАК Z фашистским , чтобы бродящих по миру идиотов с этими знаками на футболках садили в тюрьму
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16.03.2022 08:24 Відповісти
На Київщині рашистів так відколошматили, що тепер декого навіть нах послати не можна. Тому що цю частину тіла в орка геть відірвало
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16.03.2022 08:25 Відповісти
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16.03.2022 08:27 Відповісти
тату приметное предал по линии если шо он уже живой мёртвый
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16.03.2022 08:29 Відповісти
Надеюсь , что руководство Украины уже сообразило организовать партизанское движение по принципу УПА на оккупированных территориях - кто-то может взрывать бензовозы и защищать женщин
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16.03.2022 08:40 Відповісти
Запад деньги зря не тратит- Путин уже курица без головы...
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16.03.2022 10:18 Відповісти
путін зараз в положенні тої мови, яка засунула лапу в клітку, схопила банан, її б'ють палками по голові, але вона не може випустити банан.

так і путін вчепився за Україну і не може іі випустити, тому що впертий дурень.
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16.03.2022 08:25 Відповісти
Эти ****** отправились на концрт бурятского ***********, земля ****** ************* щебенкой
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16.03.2022 08:31 Відповісти
Молодці👏👏👏👏👏! Героям Слава!!! Смерть рашистським окупантам!!
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16.03.2022 08:37 Відповісти
Тушаев не являлся генералом, он всего лишь командир полицейского полка и назначался майором вроде. Полковники, а тем более подполы не являются "высшим командованием". 9-й год войны , а мы всё никак со служебной лестницей не разберёмся
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16.03.2022 08:39 Відповісти
Главное уничтожать, Ане разбираться со званиями!
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16.03.2022 10:16 Відповісти
В Стрийському гарнізоні , де я проходив службу ще при срср , був майор Порохня . Начальник губи , **** рідкісна .
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16.03.2022 08:56 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА! ТЕПЕРЬ САМОГО ГЛАВНОГО ПОРА. СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.03.2022 09:20 Відповісти
Люська вчера в ютубе звиздела, что убили восемь генералов...
Его спрашивают, нафига врать? Их три...
Нет восемь... (хотя было уже четыре)...
Толи он генерала от полковника отличить не может... х.з.
Скажи четыре генерала и дохера всяких полковников... или восемь командующих...
Нет, восемь генералов...
Люська не кацап по национальности? Врать это у них генетическое...
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16.03.2022 09:31 Відповісти
По факту подтверждённых генералов 5.
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16.03.2022 09:43 Відповісти
Ну это, чтоб зря народ не отвлекать...
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16.03.2022 10:15 Відповісти
"... згинуть наші вороженьки, як роса на сонці..."
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16.03.2022 09:35 Відповісти
Естественный ход событий народ Украины будет сопротивляться до последнего солдата

Слава Украине!
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16.03.2022 10:14 Відповісти
Мітяєва забули, якого Азов в Маріуполі зажмурив
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16.03.2022 10:23 Відповісти
Путіним командує Клаус Шваб. Швабом командує Бнай-Бріт.
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16.03.2022 12:42 Відповісти
мочите и дальше эту блевотину!
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16.03.2022 14:32 Відповісти
 
 