З початку війни українські військові знищили мінімум 10 командувачів російського війська. Список

Українські військові за час війни з російськими окупантами знищили як мінімум 10 членів вищого командування військ ворога.

По це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

Так, доблесна українська армія "приземлила":



• генерал-майора Тушаєва Магомеда

• генерал-майора Герасимова Віталія

• генерал-майора Колесникова Андрія

• генерал-майора Суховецького Андрія

• полковника Захарова Андрія

• полковника Порохню Сергія

• полковника Ніколаєва Ігоря

• підполковника Агаркова Юрія

• підполковника Софронова Дмитра

• підполковника Єрмоліна Михайла.

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