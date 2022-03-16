Маляр про перше правило інформбезпеки під час війни: Не вір джерелам інформації ворога
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Перше правило інформаційної безпеки під час війни - не вір джерелам інформації ворога.
Про це повідомила на своїй сторінці у соцмережі фейсбук заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, таким джерелом інформації може бути не лише ЗМІ чи соцмережі, а й звичайні люди.
"Не шукайте в інформаційному полі ворога лояльних до України, таких що співчувають, розуміють та засуджують дії російської влади. Нинішні інструменти інформаційної війни дозволяють таких персонажів штучно створювати, або використовувати умовно щирих поза їх волею шляхом професійного впливу на них", - пише вона.
"Не вірте в акції протесту на центральному російському каналі, програмна сітка якого пишеться в Кремлі. Не вірте ніяким вибаченням, посипанням голови попелом, сльозам, згадуванням про історичне коріння, спільне минуле, місце народження в Україні тощо", - закликає Маляр.
Крім того, вона попереджає - не вірте під час війни публічному засудженню Путіна його співгромадянами. Це може бути засідка.
"Не вірте під час війни опозиції ворожої країни. Це теж може бути засідка. І вони не повинні любити вашу країну більше за свою, навіть попри диктаторський режим на їх батьківщині. Уявіть, що інформаційне поле заміноване. І щоб у вашу свідомість не потрапила міна сповільненої дії, йдіть лише по дорозі офіційної інформації з українських джерел і не контактуйте з інформацією з територї ворога. Ми ж з вами не тільки сильні, але й розумні!", - резюмує Маляр.
Будь ласка, зачекайте...
ВОПРОС СОВБЕЗА - посевная в Украине !!!
сколько тонн вывозилось зерна зарубеж , сахара, подсолнечного масла, кукурузы ???? Давайте в ООН цифры - если ООН не введёт войска и не закроет небо - В МИРЕ БУДЕТГОЛОД
Были такие 2 болгарских монаха Кирилл и Мефодий. Они поставили себе цель: создать общеславянский язык, который бы понимали все словяне. Чтобы потом перевести христианские тексты на него и распространить их по славянским странам. Они создали такой язык, на основе болгарского. Этот язык стал называться церковнославянским.
А в россии на те времена проживало множество разных племен и было много говорок. Западные исследователи говорили: "Если человек в россии проедет на 50 км в сторону - то он уже не будет понимать тех людей. Потому что там уже живет другой народец, и у него другой язык".
То есть народы россии друг друга не понимали.
И вот этот церковно-славянский язык - это был тот язык, который заставил россиян понимать друг друга.
Первыми местами, где россияне обучались грамоте - это были церковно-приходские школы и монастыри. Учились там по священным писаниям, которые были написаны на церковном языке.
То есть, "русский" - это искусственный язык, который был разработан на основе болгарского.
Русский и болгарский алфавиты полностью совпадают.
Російський підприємець Олександр Зобов представив свою нову розробку - соціальну мережу «Росграм».
Російський аналог Інстаграм зі звичною для всіх функціональністю та мобільними програмами для Android та iOS буде запущений 28 березня 2022 року. Для звичайних користувачів доступ буде відкрито у квітні 2022 року.
Россграм(***Рос сто грамм )