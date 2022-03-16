Війська РФ намагалися захопити Рубіжне, Сєверодонецьк і Лисичанськ, але зазнали значних втрат та відступили, - Гайдай

Росіяни вчергове хотіли захопити Рубіжне, Сєверодонецьк і Лисичанськ, але зазнали значних втрат та відступили.

Про це повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в районі Попасної противник намагається утримати зайняті положення.

Через свої численні поразки ворог цинічно зриває зло на мирному населенні. Всю ніч продовжуються обстріли, окупанти гатять по наших містах. У Сєвєродонецьку, Рубіжному та Лисичанську упродовж ночі палали десятки житлових будинків. У Рубіжному один загиблий, вісім дорослих поранено і дитина", - зауважив Гайдай.

"Щодо соцінфраструктури - рашисти поцілили в "стратегічний об‘єкт" - басейн. У Лисичанську перебито газопровід", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Одна військова бригада - і ми погонимо ворога до Луганська", - Гайдай. ВIДЕО

Гайдай також опублікував відео пожежі у будівлі басейну.