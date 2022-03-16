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Війська РФ намагалися захопити Рубіжне, Сєверодонецьк і Лисичанськ, але зазнали значних втрат та відступили, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ намагалися захопити Рубіжне, Сєверодонецьк і Лисичанськ, але зазнали значних втрат та відступили, - Гайдай

Росіяни вчергове хотіли захопити Рубіжне, Сєверодонецьк і Лисичанськ, але зазнали значних втрат та відступили.

Про це повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в районі Попасної противник намагається утримати зайняті положення.

Через свої численні поразки ворог цинічно зриває зло на мирному населенні. Всю ніч продовжуються обстріли, окупанти гатять по наших містах. У Сєвєродонецьку, Рубіжному та Лисичанську упродовж ночі палали десятки житлових будинків. У Рубіжному один загиблий, вісім дорослих поранено і дитина", - зауважив Гайдай.

"Щодо соцінфраструктури - рашисти поцілили в "стратегічний об‘єкт" - басейн. У Лисичанську перебито газопровід", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Одна військова бригада - і ми погонимо ворога до Луганська", - Гайдай. ВIДЕО

Гайдай також опублікував відео пожежі у будівлі басейну.

Автор: Ірина Дашківська
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У ***** вже напряг з іхтамнетами.
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16.03.2022 09:06 Відповісти
вот оккупанты проклятые. им лишь бы что захватить.

они не имеют уже права праздновать 9 мая день победы над нацистами-имперцами.

потому что они уже сами стали нацистами-имперцами.
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16.03.2022 09:15 Відповісти
Поцілили в басейн а назвуть морською операцією.
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16.03.2022 11:38 Відповісти
 
 