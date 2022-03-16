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Розвідка Британії: Росія скликає військове підкріплення з усієї країни для війни в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Розвідка Британії: Росія скликає військове підкріплення з усієї країни для війни в Україні

РФ зіткнулася з "тривалими втратами особового складу" в Україні та скликає підкріплення з усієї країни.

Про це свідчать дані розвідки Великої Британії, опубліковані тамтешнім міністерством оборони, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.

"Росія все частіше прагне викликати додаткові війська, щоб заповнити втрати особового складу", - йдеться в оцінці розвідки Великої Британії.

"Цілком імовірно, що Росія щосили намагається проводити наступальні операції, зустрічаючи стійкий опір України".

Міністерство Великої Британії заявило, що Росія передислокує сили навіть зі "свого Східного військового округу, Тихоокеанського флоту та Вірменії" і все частіше використовує інші джерела бойовиків, такі як "приватні військові компанії, сирійці та інші найманці".

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"Росія, ймовірно, спробує використовувати ці сили для утримання захопленої території і вивільнення своєї бойової потужності для відновлення наступальних операцій, що зупинилися", - йдеться в оцінці розвідки Великої Британії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+50
Не взирая на все лозунги но уже многие прозревают --- желающих удобрять землю все меньше и меньше. Остальных зароем !!!
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16.03.2022 09:06
+49
Пенсионеров и инвалидов видимо уже призывать будут
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16.03.2022 09:01
+49
всех зажарим
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16.03.2022 09:03
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путин Х У Й Л О!!!ОЧЬКО ЖИМ ЖИМ!!!Выйди с МАСКОМ!!!Он норм чел предложил по пацански!!!
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16.03.2022 11:14 Відповісти
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16.03.2022 11:53 Відповісти
будут питенюгенд как гитлер призывать
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16.03.2022 14:40 Відповісти
Ну вот и пришло время Курил.
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16.03.2022 15:16 Відповісти
и не только
Не знаю, почему все тупят..
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16.03.2022 18:06 Відповісти
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