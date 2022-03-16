Місцевого депутата ОПЗЖ на Харківщині взято під варту за підготовку дій, спрямованих на захоплення державної влади, - прокуратура

Депутату Солоницівської селищної ради Харківського району від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" повідомлено про підозру за фактом підготовки дій, спрямованих на захоплення державної влади (ч.1 ст.14, ч.1 ст.109 КК України).

"У порядку ст. 615 КПК України схвалено рішення про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, депутат телефонував представникам молодіжного крила ОПЗЖ і повідомляв, що найближчим часом Харків і область будуть окуповані представниками Збройних Сил Російської Федерації, які підтримуватимуть політичний рух цієї партії. Депутат також давав вказівки до підготовки до спільного вчинення насильницьких дій, щоб надалі встановити на території Харкова та області іншу владу.

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Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБ України у Харківській області, процесуальне керівництво здійснює облпрокуратура.