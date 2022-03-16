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Місцевого депутата ОПЗЖ на Харківщині взято під варту за підготовку дій, спрямованих на захоплення державної влади, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Місцевого депутата ОПЗЖ на Харківщині взято під варту за підготовку дій, спрямованих на захоплення державної влади, - прокуратура

Депутату Солоницівської селищної ради Харківського району від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" повідомлено про підозру за фактом підготовки дій, спрямованих на захоплення державної влади (ч.1 ст.14, ч.1 ст.109 КК України).

"У порядку ст. 615 КПК України схвалено рішення про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, депутат телефонував представникам молодіжного крила ОПЗЖ і повідомляв, що найближчим часом Харків і область будуть окуповані представниками Збройних Сил Російської Федерації, які підтримуватимуть політичний рух цієї партії. Депутат також давав вказівки до підготовки до спільного вчинення насильницьких дій, щоб надалі встановити на території Харкова та області іншу владу.

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Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБ України у Харківській області, процесуальне керівництво здійснює облпрокуратура.
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Топ коментарі
+31
Хотелось бы узнать, когда начнётся "по закону военного времени?"
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16.03.2022 09:14
+24
а чому не держ зрада ? і колобораціаналізм ?
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16.03.2022 09:13
+24
Закрыть эту партию как и комуняк
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16.03.2022 09:14
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а чому не держ зрада ? і колобораціаналізм ?
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16.03.2022 09:13 Відповісти
Та не пора вже оголосити ОПЖЗ поза закону? Скільки цей сором буде ще продовжуватись? Коли вже наша влада стане дійсно українськой?
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16.03.2022 12:57 Відповісти
Закрыть эту партию как и комуняк
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16.03.2022 09:14 Відповісти
І вони тупо змінять назву партії.
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16.03.2022 09:20 Відповісти
Всіх під люстрацію пожиттєво.
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16.03.2022 11:18 Відповісти
Хотелось бы узнать, когда начнётся "по закону военного времени?"
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16.03.2022 09:14 Відповісти
"по закону военного времени" - це повинні робити прості громадяни
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16.03.2022 09:28 Відповісти
А тоді виникне питання: чи є у Ярмака бункер подібний до путінського?
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16.03.2022 12:59 Відповісти
Зараз більше 15 депутатів вр від жопоблоку в бігах. Що заважає їх позбавити депутатського мандата? Бізнес інтереси дерьмака-льовочкіна?!
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16.03.2022 09:17 Відповісти
Прийшов сьогодні ранком додому, побачив таку картину.. Моя дочка в своєму ліжечку, де спить, поклала на подушку прапорець України і вкрила ковдрою, я мало не заплакав...
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16.03.2022 09:19 Відповісти
А,я,заплакав
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16.03.2022 09:21 Відповісти
слишком гуманно-надо так. "потерялся при задержании и мы не смогли его найти, листьями прикрыли".
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16.03.2022 09:25 Відповісти
там надо выжигать каленым железом всю эту прокремлевскую шайку
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16.03.2022 09:27 Відповісти
венидиктова с такими будет гуманна
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16.03.2022 09:40 Відповісти
Расстрелять дробью в джоппа!
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16.03.2022 09:45 Відповісти
по законам военного часу. Повісити на площі з табличкою "зрадник".
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16.03.2022 09:58 Відповісти
ОПЗЖ и почему я не удивлён.....
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16.03.2022 10:01 Відповісти
ОПЗЖ - террористическая организация, такая же, как, например,- Аль-Каида.
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16.03.2022 10:06 Відповісти
Где ХУ Й Л О кум ХУ Й Л А???медведчук!!!Дыбилы!его в сразу у полон треба було!!!ОПЗЖ гавнодрилы ещё получат!Где КИВА ГОВНО!словить его в ЕС и обосрать!!!
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16.03.2022 11:11 Відповісти
Интересно , нам на блок постах дают номера машин которые угнаны россиянами , по некоторым сразу указание расстреливаю , потому что они стреляют по блок постам , когда же уже этих тварей к стенке поставят , ведь это они прямо виновны в том ,что россияне уничтожают мирных жителей , не говоря уже о военных! Это они пригласили их , вопя - Путин приди! Их не арестовывать надо , их надо просто мочить!
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16.03.2022 11:17 Відповісти
Коли ?
Коли всю ОПЗЖ заарештують в Україні, бо вона вся проросійська
і воює проти України?
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16.03.2022 11:59 Відповісти
Я відмовляюсь розуміти таку "цензуру" під час війни. Виборці повинні знати своїх "ГЕРОЇВ", його ж обирали відкрито і не приховуючи особу. Це стосується і фотофіксації мародерів з відповідним покаранням в такий час.
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16.03.2022 12:05 Відповісти
8 березня 2022 р. "Одноосібним головою політичної ради партії «ОПЗЖ» призначено нардепа Юрія Бойка. Раніше цю посаду він ділив з підозрюваним у держзраді нардепом Віктором Медведчуком. Відповідні зміни ухвалені політрадою партії."
"Також ухвалено рішення підтримати участь членів «ОПЗЖ» у формуванні сил територіальної оборони України." - вочевидь, щоб у спину війсковим стріляти.
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16.03.2022 13:11 Відповісти
то хто ж ця потвора?
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16.03.2022 16:24 Відповісти
Таки найшла іуду! Так там ще є і молодіжне крило ... личинки медведчука

За фото, яке поширила пресслужба прокуратури, "Новинарня" встановила, що підозрюваний - Лазуренко Андрій Вікторович, 1982 р.н.
У 2019 році він балотувався до Верховної Ради від "ОПЗЖ". Був директором юридичної компанії "Ангард-АТТ".

За даними слідства, депутат телефонував представникам молодіжного крила "ОПЗЖ" та повідомляв, що найближчим часом Харків та область будуть окуповані армією Російської Федерації. Він обіцяв, що росіяни нібито будуть підтримувати "ОПЗЖ".
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16.03.2022 16:41 Відповісти
 
 