УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10633 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
18 712 22
армія РФ (13520) війна (56671) Генштаб ЗС (4540) втрати (3827)

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 13 800 осіб, 430 танків, 1375 броньованих машин, 84 літаки, 108 гелікоптерів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 13 800 осіб, 430 танків, 1375 броньованих машин, 84 літаки, 108 гелікоптерів

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 13800 осіб,

танків  - 430 од,

бойових броньованих машин ‒ 1375 од,

артилерійських систем  – 190 од,

РСЗВ  - 70 од,

засоби ППО - 43 од,

літаків - 84 од,

гелікоптерів  - 108 од,

автомобільної техніки  - 819 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ  - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 11.

Спеціальна техніка  - 10.

Також читайте: Російська армія втратила 40% підрозділів, які вторглися в Україну, - Генштаб ЗСУ

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили в Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Харон працює понаднормово. Маскалів перевозить цілими отарами.
показати весь коментар
16.03.2022 09:19
+12
40% боєздатних перемолено. Дані британської та американської розвідок. Не забуваємо, щр залишилися повари, заправщики, водії, медики, механіки, ремонтники, складовщики, провізори та ін., які теж відносяться до орочої армії.
показати весь коментар
16.03.2022 09:26
+11
Путлер просто попросив трішки рису для голодних окупантів, а китайський фондовий ринок зразу "наклав в штани" і обвалився майже на 8%...)))
показати весь коментар
16.03.2022 09:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Харон працює понаднормово. Маскалів перевозить цілими отарами.
показати весь коментар
16.03.2022 09:19 Відповісти
Всех на концерт кобзона перевозит
показати весь коментар
16.03.2022 09:33 Відповісти
На 21й день полномасштабного вторжения российские военные потеряли 430 танков (+26 за сутки) и 1 345 боевых бронированных машин 1 375 (+96), 190 артиллерийских систем (+40) и 70 реактивных систем залпового огня (+6), 43 средства ПВО (+2), 84 (+3) самолета и 108 (+13) вертолетов, 819 авто разных видов (+179), 60 цистерн с топливом, 11 беспилотников оперативно-тактического уровня (+2), десять единиц спецтехники и 3 катера/корабля.

Безвозвратные потери в живой силе составили около 13 800 человек.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
показати весь коментар
16.03.2022 11:20 Відповісти
пишить краще скільки орків лишилось боєздатних
показати весь коментар
16.03.2022 09:22 Відповісти
40% боєздатних перемолено. Дані британської та американської розвідок. Не забуваємо, щр залишилися повари, заправщики, водії, медики, механіки, ремонтники, складовщики, провізори та ін., які теж відносяться до орочої армії.
показати весь коментар
16.03.2022 09:26 Відповісти
Ще залишились блогери, дон..
показати весь коментар
16.03.2022 09:42 Відповісти
уже задействовали военный оркестр, трубачей и барабанщиков кидают в пекло
показати весь коментар
16.03.2022 09:43 Відповісти
Соседи начали делать ремонт.
На твою квартиру нашествие тараканов. Ты понимаешь сколько их?
Ты начинаешь их травить. Считаешь сколько сдохло? Понимаешь сколько осталось живых?

В моем примере не верно только первое предложение. Точнее было бы сказать, главтаракан решил, что тараканы - это избранная богом нация, которая должна захватить весь мир.
показати весь коментар
16.03.2022 09:32 Відповісти
Таракани давно захопили весь світ,на відміну від расєян.
Але порівняня з тарганами використовую з 2008 року.
показати весь коментар
16.03.2022 09:37 Відповісти
Ще мільйонів 100 на расєє. Чи вони боєзддатні? Сам здогадайся.
показати весь коментар
16.03.2022 09:34 Відповісти
Мардва уже по лесам хаваецца.
показати весь коментар
16.03.2022 09:37 Відповісти
Та сарана закінчиться?
показати весь коментар
16.03.2022 09:24 Відповісти
Колись
показати весь коментар
16.03.2022 09:30 Відповісти
За Україну з вогнем завзяття. Хорея Козацька.Chorea Kozacky

https://www.youtube.com/watch?v=eT0TvAVJ9po
показати весь коментар
16.03.2022 09:26 Відповісти
Путлер просто попросив трішки рису для голодних окупантів, а китайський фондовий ринок зразу "наклав в штани" і обвалився майже на 8%...)))
показати весь коментар
16.03.2022 09:28 Відповісти
я болею за самолетики, но ****, вертолетики под Херсоном играют в поддавки
показати весь коментар
16.03.2022 09:32 Відповісти


Kavkaz Center@newkc14

Ряд источников сообщают, что Турция попросила украинское командование ограничить публикацию видео ударов "Байрактаров". Каких-либо официальных подтверждений этой информации н
показати весь коментар
16.03.2022 09:33 Відповісти
показати весь коментар
16.03.2022 09:33 Відповісти
артилерия агонь - 40 шт, но ББМ тоже ничего, под сотню, совсем себя не берегут
показати весь коментар
16.03.2022 09:35 Відповісти
показати весь коментар
16.03.2022 09:38 Відповісти
показати весь коментар
16.03.2022 14:31 Відповісти
 
 