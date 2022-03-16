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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 13 800 осіб, 430 танків, 1375 броньованих машин, 84 літаки, 108 гелікоптерів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 13800 осіб,
танків - 430 од,
бойових броньованих машин ‒ 1375 од,
артилерійських систем – 190 од,
РСЗВ - 70 од,
засоби ППО - 43 од,
літаків - 84 од,
гелікоптерів - 108 од,
автомобільної техніки - 819 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11.
Спеціальна техніка - 10.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили в Генштабі.
Топ коментарі
+13 экзорцист
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Безвозвратные потери в живой силе составили около 13 800 человек.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
На твою квартиру нашествие тараканов. Ты понимаешь сколько их?
Ты начинаешь их травить. Считаешь сколько сдохло? Понимаешь сколько осталось живых?
В моем примере не верно только первое предложение. Точнее было бы сказать, главтаракан решил, что тараканы - это избранная богом нация, которая должна захватить весь мир.
Але порівняня з тарганами використовую з 2008 року.
https://www.youtube.com/watch?v=eT0TvAVJ9po
Kavkaz Center@newkc14
Ряд источников сообщают, что Турция попросила украинское командование ограничить публикацию видео ударов "Байрактаров". Каких-либо официальных подтверждений этой информации н